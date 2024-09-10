Генсек РФС Митрофанов: «Хотим, чтобы болельщики прекратили использовать оскорбительные кричалки. Матч должен приводить к позитивному времяпрепровождению людей, семей»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Максим Митрофанов Fan ID брань Футбол

Генсек РФС выступил против мата на футбольных матчах в России.

– Мы стремимся к тому, чтобы футбол проходил в дружественной обстановке команд и их болельщиков. За последние годы все чаще болельщики непримиримых соперников договариваются относительно того, что на матче не используем матерных и оскорбительных кричалок. Так было на суперкубковом матче ЦСКА – «Зенит» в Казани, ребята договорились. Они как-то шутили, но ни одной нецензурной и оскорбительной кричалки. Делать это можно.

Как только болельщики скандируют нецензурно, РФС обязан реагировать. В противном случае это будет сигналом, что можно это делать и дальше. Дальше приведет к шутке с перегибом, что является серьезным нарушением.

Это как анекдот про собачку. Когда вы заводите себе лабрадора, он сначала с грустными глазами подходит к вашей кровати. Вы ему говорите: «Шарик, нельзя». Он ложится рядом грустный и на вас смотрит. Потом он кладет голову, вы его гладите. Потом одну лапу, вторую, уже привыкаете. А потом он ложится, выпрямляет все четыре лапы, и вы с кровати слетаете.

Хотим ли мы штрафовать клубы? Не хотим. Хотим ли мы, чтобы болельщики прекратили использовать оскорбительные кричалки? Да, очень хотим.

– Для этого же ввели Fan ID – чтобы можно было персонализировать нарушающих правила болельщиков.

– Это механизм, который создан для предотвращения нарушений, которые прописаны в российском законодательстве, а не регламентами РФС. В определенных случаях – когда эти нарушения состоят в использовании запрещенных символов, когда это нарушает административное российское законодательство – все механизмы могут быть использованы. Но это не совсем наш инструмент, это инструмент органов государственного управления, которое они используют для пресечения административных правонарушений.

Если сотрудник полиции решит, что вы используете нецензурную лексику, и захочет вас с помощью системы СИП идентифицировать – он может это сделать. Можем это делать и мы, но это дорого.

Оскорбления и нецензурная лексика – две разные вещи. Оскорбить можно и без мата. Мы, несомненно, хотели бы, чтобы болельщики понимали, что матч – мероприятие, которое должно приводить к позитивному времяпрепровождению людей, семей. Пусть будут различные категории болельщиков: те, кто горячо поддерживает, для кого это является интересным спортивным мероприятием, те, для кого это времяпрепровождение в компании с мужем или супругой, детьми.

Желательно, чтобы неприятных моментов было как можно меньше, чтобы зрители не чувствовали внимания сотрудников контрольно-распорядительных служб, а процесс был организован комфортно: приехал без пробок, прошел на стадион без очередей, поел, попил, поддержал команду и комфортно покинул стадион. Чтобы не отбивалось желание приходить еще.

Так что задачи штрафовать ради штрафа нет. Если бы была возможность отказаться от этой идеи, мы с радостью сделали бы это, но только с прекращением событий, которые к этому приводят, – сказал Максим Митрофанов.

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10 комментариев
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Хотят они, отмените Fan ID и введите запрет на финансирование клубов госкомпаниями.
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Ну ими,фан айди не работает?Как матюкались так и матюкаются
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Оскорбления и нецензурная лексика – две разные вещи. Оскорбить можно и без мата. Мы, несомненно, хотели бы, чтобы болельщики понимали, что матч – мероприятие, которое должно приводить к позитивному времяпрепровождению людей, семей.
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Короче, смысл такой: Зенитушку нашу трогать нельзя. Теперь легитимно будут штрафовать и за "позор российского футбола" на постоянной основе.
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Генсек РФС Митрофанов: «Хотим, чтобы болельщики прекратили использовать оскорбительные кричалки.
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А зачем тогда фануйди ввели? Неужели семейные пары кричат, ведь хулиганов на трибуне уже нет?
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Обидно наверное, когда про любимый клуб говорят что он позор?)
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Задрал уже это моралист.
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ничего плохого в оскорбительных кричалках не вижу (в разумных пределах), это часть соперничества клубов и неплохой фольклор, и глупое ханжество - утверждать, что на трибунах мат хуже, чем на улице или дома, ибо каким-то образом невинные детишки, которых надо оберегать от мата на трибунах, все равно знают его наизусть с пеленок и вполне себе употребляют к месту и не к месту пока не повзрослеют. а сравнение фанатов с собакой Шариком… ну, ничего нового, это для тех, кто еще сомневался, как надо относиться к нашим спортивным чиновникам.
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К позитивному времяпровождению семей ....
Да дети на площадках матерятся похлеще фанатья....
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Очень смешная фраза - Если сотрудник полиции захочет вас с помощью системы СИП идентифицировать – он может это сделать. Можем это делать и мы, но это дорого.
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