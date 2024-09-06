Генсек РФС: «Розетти выделил Россию в первой десятке стран по качеству развития судейства. УЕФА видит, какого уровня у нас арбитры»
В УЕФА считают Россию одним из лидеров в Европе по качеству развития судейства.
Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
– Что говорят о развитии нашего судейства в УЕФА?
– Для болельщиков или руководителей клубов это не будет каким-то решающим аргументом, но тем не менее УЕФА анализирует уровень развития качества судейства среди всех 55 национальных ассоциаций.
В январе этого года с соответствующим докладом выступал Розетти, в котором он останавливался на проблематике ВАР.
В первой десятке стран, среди которых было много стран с похожими показателями, Розетти выделил Россию в числе лидеров по качеству развития судейства. Это оценка УЕФА, они видят, какого уровня у нас арбитры. Это признак того, что наша работа ведется в правильном направлении, – сказал Митрофанов.
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Вы Тихонову или Кожевникову 150 налейте, не такого расскажут.