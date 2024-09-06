Генсек РФС: «Розетти выделил Россию в первой десятке стран по качеству развития судейства. УЕФА видит, какого уровня у нас арбитры»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС судьи Максим Митрофанов Роберто Розетти видеоповторы Футбол

В УЕФА считают Россию одним из лидеров в Европе по качеству развития судейства.

Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

– Что говорят о развитии нашего судейства в УЕФА?

– Для болельщиков или руководителей клубов это не будет каким-то решающим аргументом, но тем не менее УЕФА анализирует уровень развития качества судейства среди всех 55 национальных ассоциаций.

В январе этого года с соответствующим докладом выступал Розетти, в котором он останавливался на проблематике ВАР.

В первой десятке стран, среди которых было много стран с похожими показателями, Розетти выделил Россию в числе лидеров по качеству развития судейства. Это оценка УЕФА, они видят, какого уровня у нас арбитры. Это признак того, что наша работа ведется в правильном направлении, – сказал Митрофанов.

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14 комментариев
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УЕФА не Тимошка – видит немножко.
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Стоит сказать, что мы можем быть в десятке только если везде откровенно плохо судят, а у нас судят сносно. Что тоже не совсем комплимент
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Экономика на подъёме.. судьи что надо.. красота))
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Ответ Sminem
Арбитры у нас топовые. люди не видели как в хваленной европке судьи ошибаются
поэтому, чуть ли не после каждого тура, мы читаем на Спортце новости, от том, что тот или иной клуб обратился в ЭСК с жалобой на судейство
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Дико извиняюсь, это глум такой, что ли?
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Розетти ж свой след оставил🤣
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Рассказал))
Вы Тихонову или Кожевникову 150 налейте, не такого расскажут.
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Ок. Допустим мы десятые. Но что тогда творится в 11м чемпионаТе?
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А сколько выделил РФС самому Розетти или до сих пор выделяет? Интересно
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Ответ добрый грек
Неужели эти клоуны реально не понимают, что единственное в чём заинтересовано УЕФА, это чтобы РФ продолжала платить взносы?
О каких взносах такие как ты говорят??? Юфл держится на деньгах УЕФА и ФИФА, в пандемию региональные федерации и женский футбол в России, также европейцы спасли. До сих пор идут деньги за чм 2018, а разные клоуны всё какие-то мифические взносы ищут.
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