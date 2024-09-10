Хавбек «Акрона» Джурасович: «Люблю мультяшки – «Кунг-фу панда», «Пингвины Мадагаскара», «Симпсонов» обожаю. Дело в том, что я еще ребенок, наверное»

Теги премьер-лига Россия Акрон Алекса Джурасович кино Футбол

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал о своих любимых мульфильмах.

– Алекса, у вас на аватарке в вотсапе стоит изображение Гомера Симпсона. Любите этот мультик?

– Я поставил Гомера на аватарку в целях конфиденциальности, чтобы незнакомый человек не увидел мое фото. Но «Симпсонов» действительно обожаю, где-то год назад я пересмотрел запоем сразу все серии.

– Гомер – хороший парень?

– Ха-ха, иногда. Я вообще люблю мультяшки, среди фаворитов – «Кунг-фу панда», «Пингвины Мадагаскара».

– Обычно футболисты смотрят мульты с детьми.

– Наверное, дело в том, что я и сам еще ребенок. Когда жил в Сербии, фильмы почти не смотрел, но в России подсел на это дело, полюбил сериальчики. Вот только закончил смотреть «Викинги. Вальхалла». Всем советую – шикарно. Вселенная «Мстителей» – нет, вот это почти не видел, – сказал Джурасович.

2 комментария
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