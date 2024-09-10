Луи Саа: «Желаю Роналду забить 1100 голов. Все должны хотеть, чтобы Криштиану осуществил мечты, потому что он самый большой источник вдохновения для детей»

Луи Саа пожелал Криштиану Роналду забить 1100 голов.

В сентябре форвард сборной и « » забил 900-й и 901-й голы в карьере.

«Я желаю Криштиану всего наилучшего. Он вдохновение для любого ребенка. Нужно понять, что даже 300 голов за карьеру означают, что ты топ-бомбардир. Так что его 900 голов – это невероятно. У Мбаппе сейчас чуть меньше 350 голов, и это тоже невероятно.

Для Криштиану 900 голов значат очень много. Каждый раз, когда он забивает, он будто выигрывает чемпионат мира. Парень просто одержим идеей помочь команде. Что бы он ни стремился сделать, он сделает все возможное, чтобы этого достичь. Если он чувствует, что ему нужно поехать на чемпионат мира в 2026 году и выиграть его, то он попытается это сделать. А турнир уже не за горами.

Я желаю ему забить тысячу голов или даже 1100. Потому что Криштиану заслуживает уважения. Любой, кто следит за этим видом спорта, должен желать, чтобы этот парень осуществил свои мечты. Потому что для детей, желающих стать спортсменами, он самый большой источник вдохновения, который только может быть.

900 голов — это уже огромное достижение, и то, что он сделал, невероятно», – сказал бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.