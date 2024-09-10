Луи Саа: «Желаю Роналду забить 1100 голов. Все должны хотеть, чтобы Криштиану осуществил мечты, потому что он самый большой источник вдохновения для детей»

Теги Криштиану Роналду Луи Саа Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Луи Саа пожелал Криштиану Роналду забить 1100 голов.

В сентябре форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» забил 900-й и 901-й голы в карьере.

«Я желаю Криштиану всего наилучшего. Он вдохновение для любого ребенка. Нужно понять, что даже 300 голов за карьеру означают, что ты топ-бомбардир. Так что его 900 голов – это невероятно. У Мбаппе сейчас чуть меньше 350 голов, и это тоже невероятно.

Для Криштиану 900 голов значат очень много. Каждый раз, когда он забивает, он будто выигрывает чемпионат мира. Парень просто одержим идеей помочь команде. Что бы он ни стремился сделать, он сделает все возможное, чтобы этого достичь. Если он чувствует, что ему нужно поехать на чемпионат мира в 2026 году и выиграть его, то он попытается это сделать. А турнир уже не за горами.

Я желаю ему забить тысячу голов или даже 1100. Потому что Криштиану заслуживает уважения. Любой, кто следит за этим видом спорта, должен желать, чтобы этот парень осуществил свои мечты. Потому что для детей, желающих стать спортсменами, он самый большой источник вдохновения, который только может быть.

900 голов — это уже огромное достижение, и то, что он сделал, невероятно», – сказал бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.

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26 комментариев
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Ответ Domian
Пеле 1285 голов - ОФИЦИАЛЬНО признаны ФИФА. Ромарио - 1000 голов.
Не признаны.
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На самом деле очень круто сказано, ведь в реальности так и есть
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Абсолютно прав, малые у нас на поле, в море прыгают с криками СИИ, он пример, его харакетер, сколько хоронили его... что сказать, красаучик!!
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да камон, за ним такой шлейф скандалов! ну какой это пример для детей?
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Ответ Domian
https://x.com/GingaBonitoHub/status/1828879508465700869?t=r9fvlaEKY_0vNUxWZz_khg&s=19 1285 голов Пеле признаны ФИФА, книгой рекордов Гинесса.
Официальный сайт IFFHS
https://iffhs.com/posts/2670
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Ответ Domian
Впринципе да. Главная организация в футболе признает за Пеле 1283 гола. Остальное оправдания в пользу бедных.
Да где она признаёт- то?)) В ссылке на Х я увидел только скриншот якобы статьи на сайте фифа, где написано что-то про 1281 гол)
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Комментарий удален пользователем
Желаю Роналду забить 10 000 голов, чтобы быть примером для всех детей в мире 10 000 лет, ибо каждый его гол, даже с пенальти равняется победе на чемпионате мира!!!:-)))🔥
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Комментарий удален пользователем
Ну хоть кто то сделал полезный вброс
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Роналду забьет 1100 голов. Пепси съест 1100 бургеров
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Ну вот ещё один признался, что роналдуфилы это только дети.. Никто и не сомневался.. 🤭🤣
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Ответ Alex.K71
Желаю Роналду забить 10 000 голов, чтобы быть примером для всех детей в мире 10 000 лет, ибо каждый его гол, даже с пенальти равняется победе на чемпионате мира!!!:-)))🔥
а с игры - за два. головой - сразу трешка.
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Ответ Sminem
Пеле как и месси под протекцией ФИФА. независимая IIFHS признаёт только 762 гола Пеле и 725 у Ромарио В случае 1000 голов Роналду он станет первым в истории
https://x.com/GingaBonitoHub/status/1828879508465700869?t=r9fvlaEKY_0vNUxWZz_khg&s=19
1283 гола Пеле признаны:
ФИФА
IFFHS
Книгой рекордов Гинесса
Мне жаль фанатов роналду.
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Ответ Sminem
а-ха-ха-ха не смеши, голы Пеле признаны только ФИФА благодаря связям. IFFHS ещё признаёт Роналду лучшим бомбардиром 2023 с этим тоже будешь спорить ?
Если ты почитаешь что такое иффхс и кто ею руководит, то твой пафос пропадет)
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