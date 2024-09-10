В «Реале» приятно впечатлены поведением Мбаппе. Один источник отметил: «Его характер совсем не такой, как у Роналду. Думал, его эго гораздо больше» (The Athletic)

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

В «Реале» приятно удивлены поведением Килиана Мбаппе.

По данным The Athletic, французский нападающий, перешедший в «Мадрид» летом, впечатлил многих своим поведением на поле и за его пределами.

«Было ли все так идиллически, как сообщалось? Нет, но и трагедии не было. Не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Идет адаптация к команде, которая сильно изменилась и в которой ему нужно найти свое место. И он его находит», – приводятся слова источника в клубе.

«Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», – отметил другой источник в команде.

«Я слышал, что он совершенно нормальный и не высокомерный – что уже новость, я бы сказал», – добавил третий источник, близкий к игроку основы.

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23 комментария
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Какое эго?
Он маминькин сынок, хороший мальчик (в этом плане). А не, как Погба, тоже мамкин сын, но при этом конченный (избалованный)
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Это они ещё Лукаку не рассматривали, у него 💯 больше, чем у Роналду
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Одноклассников с подружками обсуждаете?
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И голов тоже, думали, больше.
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Да он просто перес*ался что он в итоге проведет всю карьеру в ПСЖ, теперь будет максимально няшным
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Умело маскируется © )
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Ответ Красная стрела
Думаю, результаты будут и ниже, чем у Роналду. Эго его играло далеко не последнюю роль. В том числе и для менталитета команды.
Думаю результаты ниже будут, потому что Роналду в целом как футболист был на голову сильнее.
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Удивительное дело - каждый завистник, кому не лень, кидает камень в Роналду. И несмотря на это, он - величайший и уникальный! Им восхищаются миллионы. Он - кумир! Станет ли таким Мбаппе ? Даже сомнений нет, что - нет.
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Забивал бы ещё
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Рановато делать выводы. В первом сезоне ПСЖ он вроде как тоже не проявлял свое эго
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Думаю, результаты будут и ниже, чем у Роналду. Эго его играло далеко не последнюю роль. В том числе и для менталитета команды.
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Правильный паренёк
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Ну он не бунтарь и не бандит
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Быстро они забыли о прежнем кумире Реала. 10 лет пахал за клуб, забил больше 300 голов, а теперь его "эго" не устраивает. Не похоже на лучший клуб мира.
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>>источник, близкий к игроку основы

"Окружение футболиста" выходит на новый уровень.
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Только недалекие люди будут верить в выдумки СМИ про раздутое эго
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Вчера пиво с ним на лавочке пил?
А я пил. Он предпочитает безалкогольное с ананасом
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Да он просто перес*ался что он в итоге проведет всю карьеру в ПСЖ, теперь будет максимально няшным
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Комментарий удален пользователем
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