В «Реале» приятно впечатлены поведением Мбаппе. Один источник отметил: «Его характер совсем не такой, как у Роналду. Думал, его эго гораздо больше» (The Athletic)
В «Реале» приятно удивлены поведением Килиана Мбаппе.
По данным The Athletic, французский нападающий, перешедший в «Мадрид» летом, впечатлил многих своим поведением на поле и за его пределами.
«Было ли все так идиллически, как сообщалось? Нет, но и трагедии не было. Не было ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Идет адаптация к команде, которая сильно изменилась и в которой ему нужно найти свое место. И он его находит», – приводятся слова источника в клубе.
«Я думал, что его эго будет гораздо больше, но все оказалось не так. У нас был Криштиану, один из игроков со статусом мировой суперзвезды, но характер Килиана совершенно не такой, как у Криштиану. Он еще не встал на ноги крепко, но он старается во всем», – отметил другой источник в команде.
«Я слышал, что он совершенно нормальный и не высокомерный – что уже новость, я бы сказал», – добавил третий источник, близкий к игроку основы.
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