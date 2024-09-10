Хлусевич готов на понижение зарплаты ради перехода в Европу: «Ни один футболист не пошел бы на падение на 90%, но в целом на понижение – почему нет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Даниил Хлусевич деньги Футбол

Даниил Хлусевич готов к понижению зарплаты ради Европы, но «в разумных пределах».

– Готовы ли пойти на понижение в зарплате, как Кузяев в «Гавре»?

– Естественно, почему нет, если есть хороший вариант?

Понятно, что все должно быть в разумных пределах. Наверное, ни один футболист не пошел бы на падение на 90 процентов. Это объективно. Но в целом на понижение – почему нет?

– Сафонов оказался в «ПСЖ» после того, как стал первым вратарем сборной России, а «Краснодар» чуть не выиграл чемпионат. Что надо сделать вам и «Спартаку», чтобы топ-клуб Европы вами заинтересовался?

– Возможно, надо выиграть чемпионат, – со смехом сказал защитник «Спартака».

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14 комментариев
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Да не только футболист, вообще никто не согласится на понижение зарплаты в 90%.
Я не знаю, ради какой-такой "мечты" на это можно согласиться.
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Ответ alexey102rus
А в учётом уровня своей игры он не хочет понизить себе зарплату?
А ты себе, с учётом того, что в рабочее время на спортсе комменты пишешь, не хочешь?
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да ладно, Хлусевич может не думать об этом, в топ 5 его не позовут)))
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Если так будет играть - в европейскую Белшину - прямой путь 🙃
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Хлусевич готов, Европа не готова

бгг
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Ответ Dmitry Orlov
А ты себе, с учётом того, что в рабочее время на спортсе комменты пишешь, не хочешь?
Ничего глупее чем твой комент я давно не читал. Ты конечно гений, но ты не думал, что Россия большая и где-то у людей может быть уже вечер? А ещё ты не думал о том, что некоторые работают сменами, кто-то вахтой, а некоторые вообще могут быть в отпуске? В следующий раз подумай, прежде чем писать кому-то свое мнение.
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Ну типо на 100 евро меньше готов
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А в учётом уровня своей игры он не хочет понизить себе зарплату?
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Можно попробовать вернуться в Крымтеплицу. Чем не Европа для Хлусевича?
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Ответ Dmitry Orlov
Да не только футболист, вообще никто не согласится на понижение зарплаты в 90%. Я не знаю, ради какой-такой "мечты" на это можно согласиться.
А вдруг найдется, тот кто за 10 к согласится рабоать)
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Ответ alexey102rus
Ничего глупее чем твой комент я давно не читал. Ты конечно гений, но ты не думал, что Россия большая и где-то у людей может быть уже вечер? А ещё ты не думал о том, что некоторые работают сменами, кто-то вахтой, а некоторые вообще могут быть в отпуске? В следующий раз подумай, прежде чем писать кому-то свое мнение.
А чем вы так возмутились?
Я вот сижу на работе и в рабочее время пишу вам этот коммент. И нет, я не хочу себе уменьшения зарплаты на этом основании.
И мне ни капельки не стыдно. Если я в рабочее время за компом не могу страдать ерундой, то такая работа пойдет лесом в тот же самый день.
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Ответ Полуэктов Пётр
А чем вы так возмутились? Я вот сижу на работе и в рабочее время пишу вам этот коммент. И нет, я не хочу себе уменьшения зарплаты на этом основании. И мне ни капельки не стыдно. Если я в рабочее время за компом не могу страдать ерундой, то такая работа пойдет лесом в тот же самый день.
Для него хороший работник наверно это не тот, кто справляется со своими функция, а тот, кто-то все рабочее время что-то делает. Сознание армейского прапорщика в общем😀
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Ответ Роман Грожан
да ладно, Хлусевич может не думать об этом, в топ 5 его не позовут)))
Во вторые лиги могут. Там охотно зарплаты понижают.
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