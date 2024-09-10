Хлусевич готов на понижение зарплаты ради перехода в Европу: «Ни один футболист не пошел бы на падение на 90%, но в целом на понижение – почему нет?»

Даниил Хлусевич готов к понижению зарплаты ради Европы, но «в разумных пределах».

– Готовы ли пойти на понижение в зарплате, как Кузяев в «Гавре»?

– Естественно, почему нет, если есть хороший вариант?

Понятно, что все должно быть в разумных пределах. Наверное, ни один футболист не пошел бы на падение на 90 процентов. Это объективно. Но в целом на понижение – почему нет?

– Сафонов оказался в «ПСЖ» после того, как стал первым вратарем сборной России, а «Краснодар» чуть не выиграл чемпионат. Что надо сделать вам и « », чтобы топ-клуб Европы вами заинтересовался?

– Возможно, надо выиграть чемпионат, – со смехом сказал защитник «Спартака».