Хлусевич об уходе Соболева в «Зенит»: «Слава богу, что все закончилось. Игроков ситуация не нагружала, думаю – к нам это отношения особо не имеет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Слава богу, что все закончилось и решилась эта ситуация для клубов, для него самого и для ребят из команд.  Думаю, никого из футболистов эта ситуация не нагружала. Она особо не имеет к нам никакого отношения. Это футбол.

– Но он не очень красиво ушел.

– Все по-разному уходят, – сказал защитник «Спартака».

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9 комментариев
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Ответ Otto Kretschmer
Соболев уже давно забыл кто такой Хлусевич, а мясные всё ещё трут про его уход, как ушёл, как пришёл, рисуют перспективы.
Его спросили, он ответил. И кстати зря ты так, у дельфинов вполне не плохая память.
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Что заголовок, что текст- по объему the same
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Понятное дело уход Джикии и Соболева сплотил команду, результат игры налицо...
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