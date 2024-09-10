Хлусевич об уходе Соболева в «Зенит»: «Слава богу, что все закончилось. Игроков ситуация не нагружала, думаю – к нам это отношения особо не имеет»

Даниил Хлусевич высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Слава богу, что все закончилось и решилась эта ситуация для клубов, для него самого и для ребят из команд. Думаю, никого из футболистов эта ситуация не нагружала. Она особо не имеет к нам никакого отношения. Это футбол.

– Но он не очень красиво ушел.

– Все по-разному уходят, – сказал защитник « ».