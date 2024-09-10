«Сочи» арендует Мелешина у «Спартака». Форвард вылетел в расположние клуба (Metaratings)

Павел Мелешин близок к переходу в «Сочи».

По информации Metaratings, нападающий «Спартака» перейдет в клуб Мелбет лиги на правах аренды. Мелешин уже вылетел в расположение новой команды.

Отмечается, что « » и ранее проявлял интерес к , но главный тренер « » не одобрил уход форварда. Также сообщается, что Даниил Зорин точно не покинет «Спартак» в нынешнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.