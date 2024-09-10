«Сочи» арендует Мелешина у «Спартака». Форвард вылетел в расположние клуба (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Сочи Павел Мелешин Даниил Зорин Футбол

Павел Мелешин близок к переходу в «Сочи».

По информации Metaratings, нападающий «Спартака» перейдет в клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды. Мелешин уже  вылетел в расположение новой команды.

Отмечается, что «Сочи» и ранее проявлял интерес к Мелешину, но главный тренер «Спартака» Деян Станкович не одобрил уход форварда. Также сообщается, что Даниил Зорин точно не покинет «Спартак» в нынешнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

22 комментария
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Ответ ПравдоРуб
Не сказать что он сильно нужен Спартаку, но кроме нападающих уж слишком не хватает. Видимо все же кого то покупаем, раз Мелешина отдали
так известно уже) Ари уже на чемоданах 🤣
+11
-1
+10
Второй Давыдов-такой же деревянный.
+10
-1
+9
Ответ Da prozecutor
Фармклуб=)
Гуарирапа в ЦСКА ?
+5
0
+5
Не сказать что он сильно нужен Спартаку, но кроме нападающих уж слишком не хватает. Видимо все же кого то покупаем, раз Мелешина отдали
+2
0
+2
Фармклуб=)
+5
-3
+2
Хм, поработает с Морено, думаю пойдет на пользу.
+1
0
+1
Давно пора, для основы нашего клуба сыроват...
+1
0
+1
Ответ Никого_нет
Гуарирапа в ЦСКА ?
и это тоже
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Ответ Spartakus1984
Давыдов был как раз таки,очень техничным,но одного таланта мало,мозги помешали Давыдову.
Точнее их отсутствие.
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Ответ ОттоДракула
Второй Давыдов-такой же деревянный.
Давыдов был как раз таки,очень техничным,но одного таланта мало,мозги помешали Давыдову.
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Ответ ОттоДракула
Второй Давыдов-такой же деревянный.
Давыдов хоть подвижный был, да и второй Месси как никак)
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Ответ Nikita Semenov
Нет, спасибо. Недавно такой без пробега, уплыл. Теперь на берегах Невы обитает)
Он все понял. Он больше так не будет...
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Ответ Николай Новиков
Есть отличный нап пез пробега по СПБ. За 6 лямов отдадим!!!
Нет, спасибо. Недавно такой без пробега, уплыл. Теперь на берегах Невы обитает)
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Ответ ПравдоРуб
Не сказать что он сильно нужен Спартаку, но кроме нападающих уж слишком не хватает. Видимо все же кого то покупаем, раз Мелешина отдали
Есть отличный нап пез пробега по СПБ.
За 6 лямов отдадим!!!
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
И толстого фасолееда из бразилии пусть заберёт с собой Остались с одной маленькой угальдой в нападении. Дожили.
Николсончик, дорогой
забыт в данном списке
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Правильное решение...
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Нужно был в клуб РПЛ отдать в аренду,нафига эта ФНЛ нужна.
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Отличная новость.
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Расположние? Пьяный что ли?
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