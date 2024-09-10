«Сочи» арендует Мелешина у «Спартака». Форвард вылетел в расположние клуба (Metaratings)
Павел Мелешин близок к переходу в «Сочи».
По информации Metaratings, нападающий «Спартака» перейдет в клуб Мелбет Первой лиги на правах аренды. Мелешин уже вылетел в расположение новой команды.
Отмечается, что «Сочи» и ранее проявлял интерес к Мелешину, но главный тренер «Спартака» Деян Станкович не одобрил уход форварда. Также сообщается, что Даниил Зорин точно не покинет «Спартак» в нынешнее трансферное окно.
В сезоне-2024/25 Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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