Ракитич об игре за «Барсу»: «Мы бы выиграли еще одну-две ЛЧ, если бы сохранили голод. Мы облажались против «Ромы» и «Ливерпуля» из-за ощущения собственного превосходства»

Теги Рома Ливерпуль Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Хорватия Хайдук Иван Ракитич Футбол

Иван Ракитич раскритиковал отношение игроков «Барселоны» к делу.

Хорватский полузащитник, сейчас выступающий за «Хайдук», игра за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Ракитич отметил, что некоторые игроки «благрауны» в тот период были недостаточно мотивированы.

«При всем уважении и любви, я считаю, что в «Барсе» мы не выиграли больше титулов из-за скуки, из-за того, что думали о нефутбольных вещах. 

Мы облажались против «Ромы» (вылет в 1/4 финала ЛЧ-2017/18. Первый матч «Барса» выиграла 4:1, второй – проиграла 0:3 – Спортс’‘) и «Ливерпуля» (вылет в 1/2 финала ЛЧ-2018/19. Первый матч «Барса» выиграла 3:0, второй – проиграла 0:4 - Спортс’‘), но я убежден, что на нас повлияла скука от ощущения собственного превосходства. 

Если не отдаешь все силы, не побеждаешь. Если бы мы сохранили голод, мы бы выиграли еще одну или две Лиги чемпионов», – заявил Иван в интервью Canal Sur Radio.

Ракитич с «Барселоной» 4 раза выиграл чемпионат Испании и победил в Лиге чемпионов в 2015 году.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атлетико, Ювентус, Рома, Ливерпуль, Бавария, ПСЖ, групповой этап, групповой этап, ПСЖ

Каталонцы смеялись во времена перестройки Реала и вылета в 1/8, но сами уже девять лет без ЛЧ😶
+7
-3
+4
А где был GOAT в момент, когда лидер должен был отрезвить команду?
+3
0
+3
Ну фиг знает. Я не считаю ту Барсу прям супер топом с супер составом, которая должна была ЛЧ выигрывать. После ухода Неймара заменить его не смогли. Центр поля, который тащил один Бускетс ну такое. Да и в обороне тоже. Умтити супер топ, но он сам сломал себе карьеру, но зато чемпион мира, а так ну не было там оборонцев на пике формы.
+3
-1
+2
Ответ Чей-то виртуал
И оба этих нереальных вылета были с Вальверде. Совпадение?
А при Энрике вылетели без особых шансов от Атлетико и Ювентуса.

И это было ничем не лучше, чем вылететь в результате камбэка. Тоскливые беспомощные матчи.

Про Вальверде много плохого говорил, но теперь не говорю. Хороший тренер был, учитывая обстоятельства. Он бы выиграл Ла Лигу 19/20 если бы не увольнение.

В Барсу вообще плохие тренеры давненько не заглядывали. Проблема в руководстве. Лапорта, Россель, Бартомеу — они все это разные головы одного Змея Горыныча. В Барселоне нет типичной модели, что вот менеджмент здоровый, а значит и дела клуба идут хорошо. Наоборот, наемный персонал в виде игроков, тренеров и воспитанников делает двойную работу на поле, чтобы дела вне поля были норм.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий