Ракитич об игре за «Барсу»: «Мы бы выиграли еще одну-две ЛЧ, если бы сохранили голод. Мы облажались против «Ромы» и «Ливерпуля» из-за ощущения собственного превосходства»

Иван Ракитич раскритиковал отношение игроков «Барселоны» к делу.

Хорватский полузащитник, сейчас выступающий за « », игра за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Ракитич отметил, что некоторые игроки «благрауны» в тот период были недостаточно мотивированы.

«При всем уважении и любви, я считаю, что в «Барсе» мы не выиграли больше титулов из-за скуки, из-за того, что думали о нефутбольных вещах.

Мы облажались против «Ромы» (вылет в 1/4 финала ЛЧ-2017/18. Первый матч «Барса» выиграла 4:1, второй – проиграла 0:3 – Спортс’‘) и «Ливерпуля» (вылет в 1/2 финала ЛЧ-2018/19. Первый матч «Барса» выиграла 3:0, второй – проиграла 0:4 - Спортс’‘), но я убежден, что на нас повлияла скука от ощущения собственного превосходства.

Если не отдаешь все силы, не побеждаешь. Если бы мы сохранили голод, мы бы выиграли еще одну или две чемпионов», – заявил в интервью Canal Sur Radio.

Ракитич с «Барселоной» 4 раза выиграл чемпионат и победил в Лиге чемпионов в 2015 году.