Ракитич об игре за «Барсу»: «Мы бы выиграли еще одну-две ЛЧ, если бы сохранили голод. Мы облажались против «Ромы» и «Ливерпуля» из-за ощущения собственного превосходства»
Иван Ракитич раскритиковал отношение игроков «Барселоны» к делу.
Хорватский полузащитник, сейчас выступающий за «Хайдук», игра за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Ракитич отметил, что некоторые игроки «благрауны» в тот период были недостаточно мотивированы.
«При всем уважении и любви, я считаю, что в «Барсе» мы не выиграли больше титулов из-за скуки, из-за того, что думали о нефутбольных вещах.
Мы облажались против «Ромы» (вылет в 1/4 финала ЛЧ-2017/18. Первый матч «Барса» выиграла 4:1, второй – проиграла 0:3 – Спортс’‘) и «Ливерпуля» (вылет в 1/2 финала ЛЧ-2018/19. Первый матч «Барса» выиграла 3:0, второй – проиграла 0:4 - Спортс’‘), но я убежден, что на нас повлияла скука от ощущения собственного превосходства.
Если не отдаешь все силы, не побеждаешь. Если бы мы сохранили голод, мы бы выиграли еще одну или две Лиги чемпионов», – заявил Иван в интервью Canal Sur Radio.
Ракитич с «Барселоной» 4 раза выиграл чемпионат Испании и победил в Лиге чемпионов в 2015 году.
Каталонцы смеялись во времена перестройки Реала и вылета в 1/8, но сами уже девять лет без ЛЧ😶
И это было ничем не лучше, чем вылететь в результате камбэка. Тоскливые беспомощные матчи.
Про Вальверде много плохого говорил, но теперь не говорю. Хороший тренер был, учитывая обстоятельства. Он бы выиграл Ла Лигу 19/20 если бы не увольнение.
В Барсу вообще плохие тренеры давненько не заглядывали. Проблема в руководстве. Лапорта, Россель, Бартомеу — они все это разные головы одного Змея Горыныча. В Барселоне нет типичной модели, что вот менеджмент здоровый, а значит и дела клуба идут хорошо. Наоборот, наемный персонал в виде игроков, тренеров и воспитанников делает двойную работу на поле, чтобы дела вне поля были норм.