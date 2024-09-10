Черчесов о том, на сколько процентов сыграл Казахстан со Словенией (0:3): «У меня с процентами и в школе было плохо, не могу ответить. Иногда соперник изначально сильнее»

Теги Станислав Черчесов Сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Лига наций УЕФА Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался о разгроме сборной Казахстана.

Команда, возглавляемая российским тренером, крупно проиграла Словении (0:3) в Лиге наций.

– На сколько процентов своих возможностей сыграла сборная в атаке?

– У меня с процентами и в школе было плохо. Поэтому не могу на это ответить.

Иногда соперник в каких-то моментах изначально сильнее тебя, поэтому надо быть более прозорливыми и более практичными, чтобы находить моменты. Мы при выходе из обороны, к сожалению, много теряли мяч, и теряли те футболисты, от которых мы ждем большего. Поэтому они прекрасно знают, что в следующем месяце они должны быть другими, – заявил Черчесов.

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45 комментариев
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Не процент, а одна сотая часть любого числа
+46
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+46
Ответ StHappyOne
Прям вот реально Словения с 1(!) звездой в составе настолько сильнее? Если словенцы настолько сильнее даже, может вообще сняться и не играть, Стас?
Облак и Шешко звезды,Бийол очень приличный защитник уровня серии А,одного этого достаточно чтобы быть сильнее сборной Казахстана на голову,у которой только Зайнутдинов похож на футболиста.Я молчу про остальных словенцев которых не стыдно взять в любую команду 2й десятки Бундеслиги,либо чемпионата Франции.Многие казахи могут подобным уровнем похвастаться?К тому же,словенцы на Евро не проиграли ни разу за 4 матча,с не самыми слабыми соперниками.Уровень сборной очевиден,казахам до него как до луны
+30
-2
+28
Не проиграли, а не заработали три очка ))
+28
0
+28
Не проценты, а долевое соотношение проявленных усилий к максимальной величине сил, приведенное к 100
+19
0
+19
Да у тебя со всем плохо)))
Чеканка плохо, проценты плохо.
Только ЧСВ на уровне.
+12
0
+12
Че все хотят от Черчесова,сборная Казахстана всегда была дном,игроки там уровня ФНЛ в лучшем случае.Не понимаю зачем его вообще назначили,будто он этих игроков на новый уровень поднимет,наивное представление
+8
-3
+5
Ответ Денис Ширинов
Не процент, а одна сотая часть любого числа
Кроме нуля...
+5
0
+5
А ха ха - зато честно ) Надо начинать с 10%, а потом усложнять )))
+4
0
+4
Черчесу можно попробовать Узбекистан возглавить. Если поставит им игру, то может свой первый трофей со сборными - Кубок Азии выиграть
+3
0
+3
Ответ Ozz99
Как команда с одним Зайнутдиновым похожим на футболиста, набрала в прошлом отборе на Евро 18 очков и до последнего билась за выход? Или это при космостасе в составе оказался только один футболист похожий на футболиста?
Заметь,даже тот "топовый" Казахстан проиграл оба матча Словении в группе.
+4
-1
+3
Тошак после очередного поражения от какого-нибудь Алавеса сказал: "я всего лишь тренер, не спрашивайте меня о тактике"
+2
0
+2
Ответ StHappyOne
Прям вот реально Словения с 1(!) звездой в составе настолько сильнее? Если словенцы настолько сильнее даже, может вообще сняться и не играть, Стас?
Словения - 52
Казахстан 108
Рейтинг ФИФА
+3
-1
+2
Ответ Travis Henderson
Облак и Шешко звезды,Бийол очень приличный защитник уровня серии А,одного этого достаточно чтобы быть сильнее сборной Казахстана на голову,у которой только Зайнутдинов похож на футболиста.Я молчу про остальных словенцев которых не стыдно взять в любую команду 2й десятки Бундеслиги,либо чемпионата Франции.Многие казахи могут подобным уровнем похвастаться?К тому же,словенцы на Евро не проиграли ни разу за 4 матча,с не самыми слабыми соперниками.Уровень сборной очевиден,казахам до него как до луны
Как команда с одним Зайнутдиновым похожим на футболиста, набрала в прошлом отборе на Евро 18 очков и до последнего билась за выход? Или это при космостасе в составе оказался только один футболист похожий на футболиста?
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Какие там возможности у Казахстана,кто нибудь знает хоть одного игрока там кроме защитника Зенита.
Я смотрю ты много кого знал в сборной Исландии в свое время , если вообще смотрел 🤣
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Ответ malenkaya_kisa69
Не проиграли, а не заработали три очка ))
Перешли в отрицательное наступление
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"Главное мальчик, чтобы ты хорошо учился!"
(с)
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"Соперник изначально сильнее" - универсальное оправдание проигрышей, снижающее ответственность до минимума...
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Такой дядя серьезный усатый, и такое лепит. Может, и правда кроме мотивационных речей в душе и схемы бей вперед игра придет, Космостас ни в чем не хорош?
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Ответ Travis Henderson
Заметь,даже тот "топовый" Казахстан проиграл оба матча Словении в группе.
Неудобный соперник, бывает. Наши со Словенией тоже не феерят исторически
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Ответ Alex1104
Нет, конечно, но вероятность победы Словении, дома, значительно выше. Буки не дадут соврать. Если разница в десяток мест - ни о чем, но когда больше 50 мест - уже заметно.
Да не места играют, та же словения дала бой и Англии и Португалии на евро, хотя они также на 50 позиций от них отстают и на миллионов так 700-800 по стоимости состава. Играть надо, а не рассказывать кто на какой позиции. А как клубы из 3,4 дивизионов обыгрывают топов АПЛ или Баварию, как пару сезонов?
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Не проценты,а математическая вероятность ☝️
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Ответ Всеволод Бобров
И? Теперь словения всегда должна обыгрывать Казахстан?
Нет, конечно, но вероятность победы Словении, дома, значительно выше. Буки не дадут соврать.
Если разница в десяток мест - ни о чем, но когда больше 50 мест - уже заметно.
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Ответ Всеволод Бобров
Да не места играют, та же словения дала бой и Англии и Португалии на евро, хотя они также на 50 позиций от них отстают и на миллионов так 700-800 по стоимости состава. Играть надо, а не рассказывать кто на какой позиции. А как клубы из 3,4 дивизионов обыгрывают топов АПЛ или Баварию, как пару сезонов?
Всё так, бывает всякое.
Но денег я бы не поставил. И так Казахстан ничью с Норвегией отстоял (а Норвегия даже чуть выше Словении). Но то было дома. И отмахались из последних, если честно.
И уж не думаю, что вина Черчесова в этом.
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Ответ tollaa
Я смотрю ты много кого знал в сборной Исландии в свое время , если вообще смотрел 🤣
Но Исландия на 30 с лишним позиций выше в рейтинге ФИФА. Понятно, что рейтинг - некоторая условность, но тридцать позиций это много.
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Ответ Travis Henderson
Че все хотят от Черчесова,сборная Казахстана всегда была дном,игроки там уровня ФНЛ в лучшем случае.Не понимаю зачем его вообще назначили,будто он этих игроков на новый уровень поднимет,наивное представление
В свое время в донную Грецию назначили Отто Рехагеля. И Греция стала чемпионом Европы. Черчесов, конечно не Отто, но он все-таки космостас. Или все-таки он козлобык?
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Ответ Serhio 00
Черчесу можно попробовать Узбекистан возглавить. Если поставит им игру, то может свой первый трофей со сборными - Кубок Азии выиграть
Как далеко узбекистан доходил в кубке азии исторически?
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Ответ Ed Milgizin
Изначально , до начала матча , до свистка арбитра для старта все команды равны... Вам как никому другому это известно , вы всю жизнь в футболе.. Разницу в классе сложно нивелировать , необходима понятная идея и структура игры, дисциплина на поле в игровых связах и линиях, высочайшая самоотдача и терпение через ,, не могу’’ . Всего этого , к сожалению мы не увидели а значит , не увидели и качество вашей тренерской работы. Мое скромное мнение. Не нужно становится тренером способным все объяснить ( Тен Хаг), нам нужен тренер способный все изменить!!!!!
Один Шешко стоит больше чем вся сборная Казахстана. Я понять не могу, откуда такой пафос?
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Ответ Travis Henderson
Облак и Шешко звезды,Бийол очень приличный защитник уровня серии А,одного этого достаточно чтобы быть сильнее сборной Казахстана на голову,у которой только Зайнутдинов похож на футболиста.Я молчу про остальных словенцев которых не стыдно взять в любую команду 2й десятки Бундеслиги,либо чемпионата Франции.Многие казахи могут подобным уровнем похвастаться?К тому же,словенцы на Евро не проиграли ни разу за 4 матча,с не самыми слабыми соперниками.Уровень сборной очевиден,казахам до него как до луны
Что за чушь ты несешь? А как слабые команды обыгрывают сильные? Или всегда фаворит должен побеждать?
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Ответ Alex1104
Словения - 52 Казахстан 108 Рейтинг ФИФА
И? Теперь словения всегда должна обыгрывать Казахстан?
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Ответ Travis Henderson
Заметь,даже тот "топовый" Казахстан проиграл оба матча Словении в группе.
Я за то что по нескольким матчам судить рано. Но вот эти отмазки, поклонников космостаса, что Казахстан дно, у них всего один футболист похож на футболиста. Вызывают смех.

Думается мне, что Стаса пригласили, чтобы со Словенией играть лучше, а не чтобы деградировать до одного футболиста похожего на футболиста.
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