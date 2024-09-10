Черчесов о том, на сколько процентов сыграл Казахстан со Словенией (0:3): «У меня с процентами и в школе было плохо, не могу ответить. Иногда соперник изначально сильнее»

Станислав Черчесов высказался о разгроме сборной Казахстана.

Команда, возглавляемая российским тренером, крупно проиграла (0:3) в Лиге наций.

– На сколько процентов своих возможностей сыграла сборная в атаке?

– У меня с процентами и в школе было плохо. Поэтому не могу на это ответить.

Иногда соперник в каких-то моментах изначально сильнее тебя, поэтому надо быть более прозорливыми и более практичными, чтобы находить моменты. Мы при выходе из обороны, к сожалению, много теряли мяч, и теряли те футболисты, от которых мы ждем большего. Поэтому они прекрасно знают, что в следующем месяце они должны быть другими, – заявил Черчесов.

Разгром Черчесова, серьезная травма Эдегора и победа Франции. Что там в Лиге наций?