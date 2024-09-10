Черчесов о том, на сколько процентов сыграл Казахстан со Словенией (0:3): «У меня с процентами и в школе было плохо, не могу ответить. Иногда соперник изначально сильнее»
Станислав Черчесов высказался о разгроме сборной Казахстана.
Команда, возглавляемая российским тренером, крупно проиграла Словении (0:3) в Лиге наций.
– На сколько процентов своих возможностей сыграла сборная в атаке?
– У меня с процентами и в школе было плохо. Поэтому не могу на это ответить.
Иногда соперник в каких-то моментах изначально сильнее тебя, поэтому надо быть более прозорливыми и более практичными, чтобы находить моменты. Мы при выходе из обороны, к сожалению, много теряли мяч, и теряли те футболисты, от которых мы ждем большего. Поэтому они прекрасно знают, что в следующем месяце они должны быть другими, – заявил Черчесов.
Разгром Черчесова, серьезная травма Эдегора и победа Франции. Что там в Лиге наций?
Чеканка плохо, проценты плохо.
Только ЧСВ на уровне.
Казахстан 108
Рейтинг ФИФА
(с)
Если разница в десяток мест - ни о чем, но когда больше 50 мест - уже заметно.
Но денег я бы не поставил. И так Казахстан ничью с Норвегией отстоял (а Норвегия даже чуть выше Словении). Но то было дома. И отмахались из последних, если честно.
И уж не думаю, что вина Черчесова в этом.
Думается мне, что Стаса пригласили, чтобы со Словенией играть лучше, а не чтобы деградировать до одного футболиста похожего на футболиста.