«Если «МЮ» проиграет «Саутгемптону» и уволит тен Хага, не удивлюсь. Слишком большой клуб для Эрика, давление слишком велико. Как можно проиграть 0:3 «Ливерпулю» дома?» Галлас о будущем тренера

Вильям Галлас допускает, что Эрика тен Хага уволят в середине сентября.

«Судя по увиденному, у «МЮ» совсем небольшие шансы попасть в топ-4 в этом сезоне. И, если честно, я сомневаюсь, что до увольнения Эрика тен еще далеко.

Как можно проиграть 0:3 «Ливерпулю» дома? Их бывшие игроки, должно быть, негодуют из-за увиденного во время матча. Это просто недопустимо.

Если « » проиграет « » и уволит тен Хага, я не удивлюсь. Клуб сделал больше приобретений, идет третий сезон [при тен Хаге]. Возможно, «МЮ» – слишком большой клуб для Эрика. Давление слишком велико», – сказал бывший защитник «Челси».