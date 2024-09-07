«Если «МЮ» проиграет «Саутгемптону» и уволит тен Хага, не удивлюсь. Слишком большой клуб для Эрика, давление слишком велико. Как можно проиграть 0:3 «Ливерпулю» дома?» Галлас о будущем тренера

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вильям Галлас премьер-лига Англия Саутгемптон Эрик тен Хаг Футбол

Вильям Галлас допускает, что Эрика тен Хага уволят в середине сентября.

«Судя по увиденному, у «МЮ» совсем небольшие шансы попасть в топ-4 в этом сезоне. И, если честно, я сомневаюсь, что до увольнения Эрика тен Хага еще далеко.

Как можно проиграть 0:3 «Ливерпулю» дома? Их бывшие игроки, должно быть, негодуют из-за увиденного во время матча. Это просто недопустимо.

Если «МЮ» проиграет «Саутгемптону» и уволит тен Хага, я не удивлюсь. Клуб сделал больше приобретений, идет третий сезон [при тен Хаге]. Возможно, «МЮ» – слишком большой клуб для Эрика. Давление слишком велико», – сказал бывший защитник «Челси».

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17 комментариев
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Как можно проиграть Ливерпулю 3:0, так сказал как будто про Шинник речь идет и тех 7:0 тоже не было
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Устану перечислять специалистов после САФа для кого МЮ оказался слишком большим клубом. Может дело не в специалистах, а в клубе?
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Ответ wjvxpb5q6f
А при Моуре прям сказка была🤣
При Моуриньо был лучший МЮ после Сэра.
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Примерно как твой Арсенал проигрывал 8:2 на Траффорде, так и проиграл)
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Тен Хаг непотопляемый, любого из его предшественников давно бы уволили, а ему хоть бы хны
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Ответ AlainProst
При Моуриньо был лучший МЮ после Сэра.
При Жозе МЮ последний раз был КОМАНДОЙ. При Сульшере МЮ был пружиной, которая конкурировала с топ 4 АПЛ.
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саф 1-6 дома влетал, а тут какие-то 0-3. Дайте Тен Хагу поработать!
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Не уволят. Если бы ему была замена - не продляли бы летом, а теперь всплыла еще инфа, что за увольнение до зимы конская неустойка.
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А я честно не понимаю зачем увольнять Тен Хага. Пофиг сколько денег потратили, это точно решает не тренер, даже в МС не Пеп тратит деньги на трансферах, он только говорит какие позиции усилить. Но если посмотреть состав МЮ то в команде только 2 топа Фернандеш и Мартинес и ЦЗ был травмирован весь прошлый сезон. У Челси больше топ игроков. Даже если сравнивать Мартинеса и Фернандеса, то игрок Челси для сборной важнее. Короче просто не понятно куда руководство МЮ сливает деньги и так было при всех после Мойеса и явно дело не в тренерах
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Ливерпулю проиграть не зазорно. Либо трудности перевода.
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Тен Хаг уде давно плывет. То, что он уперто гнет свою линию даже на прессухах, показывает недостаточность его уровня. Он напряжен, не признает конструктивную критику. А это явные признаки того, что человек не на своем месте. Выпрыгнул из штанов и тянет. Но, боится в этом признаться.

Вот такой вот парадокс.
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Ответ Cruel Snake
Как? Вот так! Там после Моуриньо, реально катастрофа!
А при Моуре прям сказка была🤣
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Ответ AlainProst
При Моуриньо был лучший МЮ после Сэра.
Помню, как Ливерпуль возил их 36 ударов против 3 и увольнение Моура ))))
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Ответ x2dj8fx6q7
Примерно как твой Арсенал проигрывал 8:2 на Траффорде, так и проиграл)
Твой Арсенал (с) давно ничего смешнее не слышал это как тут выходят новости с Пети и написано что он легенда Челси. Пети себя ассоциирует с Арсеналом и Монако и по этому хейтит Челси. Галлас Арсенал своим клубом никогда не считал, он из Челси уходить не хотел, но всегда хотел играть ЦЗ, а не на фланге, но у Маура была пара Карвальо-Терри и француз ушел. Но в Арсенале у Галлас тоже не все задалось и капитанскую повязку отобрали из за длинного языка и ушел он в Тоттенхэм. Галлас не считает себя канониром и его болельщики не считаю канониром, как и Пети легендой Челси
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