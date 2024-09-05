Боссы «МЮ» недовольны стилем игры при тен Хаге. Тренер может быть уволен, но пока пользуется поддержкой

В «Манчестер Юнайтед» допускают возможность увольнения Эрика тен Хага.

По данным The Guardian, стиль игры команды оценивается спортивным руководством как неудовлетворительный. В клубе понимают, что ранее нидерландский специалист столкнулся с большим числом травм, а сейчас ему нужно время, чтобы встроить в систему новичков, но есть опасения по поводу того, какой футбол он ставит.

Модель игры « » тщательно изучается футбольным департаментом во главе со спортивным директором и техническим директором Джейсоном Уилкоксом. Курирует их , совладелец клуба.

Тем не менее в ближайшее время «МЮ» продолжит поддерживать тен Хага, контракт с которым был продлен минувшим летом.