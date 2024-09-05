Боссы «МЮ» недовольны стилем игры при тен Хаге. Тренер может быть уволен, но пока пользуется поддержкой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэн Эшуорт Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

В «Манчестер Юнайтед» допускают возможность увольнения Эрика тен Хага.

По данным The Guardian, стиль игры команды оценивается спортивным руководством как неудовлетворительный. В клубе понимают, что ранее нидерландский специалист столкнулся с большим числом травм, а сейчас ему нужно время, чтобы встроить в систему новичков, но есть опасения по поводу того, какой футбол он ставит.

Модель игры «МЮ» тщательно изучается футбольным департаментом во главе со спортивным директором Дэном Эшуортом и техническим директором Джейсоном Уилкоксом. Курирует их Джим Рэтклифф, совладелец клуба.

Тем не менее в ближайшее время «МЮ» продолжит поддерживать тен Хага, контракт с которым был продлен минувшим летом.

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67 комментариев
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Да ну не может быть такого. ведь главное выгнать плохих Де Хею, Магуайра, Роналду, Санчо и игра пойдёт так ведь?
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И не поймешь, новость годичной давности или нет. Всё равно актуальная !
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Нистелрой боссам МЮ: Псс, я тут.
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Ответ hiper26
Нистелрой боссам МЮ: Псс, я тут.
Боссы МЮ Руду: Псс, мы знаем.
+18
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Ответ Kahn01
Забавно, что последний нормальный и стабильный тренер МЮ - это захейченый Моуриньо. Причем ресурса такого ему не давали, чтоб покупать пачками бесполезных бегунков
Последний нормальный тренер был Оле. Который из пепла воссоздал команду именно после Моура, расчистил его наследие в виде Санчесов и Феллайни и был очень-очень близко к нескольким чашкам.

А также воссоздал боевитую молодую команду в которую снова захотели идти ТОП-игроки. Чего не было ни при одном из всех тренеров.

Системно именно Оле после Фергюсона показывал результаты и на футбольном поле и в устройстве клуба на должном уровне. Все остальные были временщики, которым было неважно что останется после завершения их контракта.
+15
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+15
на третий год владельцы МЮ заметили отсутствие игры команды. Ещё пару лет и совсем прозреют)
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Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
Ван Нистелрой. Уверен, что именно ему и предоставят шанс.
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+7
Ответ Mike Dyson
Да ну не может быть такого. ведь главное выгнать плохих Де Хею, Магуайра, Роналду, Санчо и игра пойдёт так ведь?
Как профнепригодность Тен Хага отменяет тот факт, что в таком клубе ни одного из этих игроков быть не должно? (К Роналду относится только про последние года). Де Хеа под Терраччано сидит в Фио, а в МЮ должен в основе играть)
+14
-9
+5
Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
Мостовой
+4
0
+4
Биполярочка.
+3
0
+3
Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
РВН трюк будет как у той же Боруссии, где Шахин и пришел в помощники будучи уже с опытом в роли главного тренера, что он будет следующим тренером. У РВН опыт главного тоже есть
+3
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+3
Какой какой простите стиль у мем хага?!! Он есть вообще??? Дражайший Вадим Лукомский искренне прошу разьяснить простым смертным!
+4
-2
+2
Чего они изучают? Спросили бы у Тен Хага.
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+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Зидан.
Зидану оно надо?
+2
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Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
Зидан.
+2
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+2
Кажется они начинают что-то подозревать...
+2
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+1
Ответ Mike Dyson
Да ну не может быть такого. ведь главное выгнать плохих Де Хею, Магуайра, Роналду, Санчо и игра пойдёт так ведь?
Господи, а где зажигал Санчо то?
+1
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что Роналду стал лучшим бомбардиром команды. Более того, именно он вывел команду из группы ЛЧ в плей-офф, своими голами. Гаспкрини говорил, что они вчистую переиграли МЮ, но Роналду в одиночку прибил их. Де Хеа тоже спасал от матча к матчу. Убрали Роналду, ушли голы, пришёл Онана и разница стала отрицательной.
Тезис про "прибил в одиночку" оставьте персофанам клубнички. Нормальные люди прекрасно помнят, что камбэк мю начался с выхода на поле Эдинсона Кавани. Без него Роналду не мог сделать ровным счётом ничего
+3
-2
+1
Ответ Aleksey Dolmatov
Тезис про "прибил в одиночку" оставьте персофанам клубнички. Нормальные люди прекрасно помнят, что камбэк мю начался с выхода на поле Эдинсона Кавани. Без него Роналду не мог сделать ровным счётом ничего
Когда фаны пешего пишут, что Месси прибил в одиночку Реал в полуфинале лч 2011, они вспоминают левое удаление Пепе??
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Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
Встречный вопрос: есть ли свободный тренер, способный поставить более унылую игру с таким составом?
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Ответ Максим Семин
Интересно, кто ставит минусы, не согласны, что они свободны?
Минус не ставил, но и не считаю, что этих персонажей вообще есть смысл даже рассматривать.
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Ответ answer89
А кто есть свободный тренер сейчас, кого можно нанять в случае увольнения?
Временно Сульшера-это самый раз.
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Какой какой простите стиль у мем хага?!! Он есть вообще??? Дражайший Вадим Лукомский искренне прошу разьяснить простым смертным!
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Ответ corazon blanco
Ван Нистелрой. Уверен, что именно ему и предоставят шанс.
Если походу сезона уволять Тенхага,то скорее Р.В.Нистелрой будет тренером до конца сезона.А там посмотрять,если дела пойдут хорошо то можно и оставить...но летом глупо было его неуволнять а наоборот продлить
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Ответ Cristiano Ronaldo
Напомню, что Роналду стал лучшим бомбардиром команды. Более того, именно он вывел команду из группы ЛЧ в плей-офф, своими голами. Гаспкрини говорил, что они вчистую переиграли МЮ, но Роналду в одиночку прибил их. Де Хеа тоже спасал от матча к матчу. Убрали Роналду, ушли голы, пришёл Онана и разница стала отрицательной.
Напомню что до прихода Роналду команда забила 70+ голов , при Роналду 56 голов .
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Ответ Nek Nek
Какой какой простите стиль у мем хага?!! Он есть вообще??? Дражайший Вадим Лукомский искренне прошу разьяснить простым смертным!
Ну вообще то есть. Крайние напы играют максимально широко на линии офсайда. Полузащита и защита максимально выманивают оппонента на свою половину, потом длинная передача на фланг, обыгрыш 1 в 1 и далее прострел на ЦН или на набегающих вторым темпом партнёров. Так забили например МС в финале КА и в сезоне 2022/2023 Рашфорд так не мало забивал. Депутат мог пробежать и сам забить или замкнуть прострел, навес и т.д. Другое дело что сейчас длинную передачу могут отдать только Фернандеш и тот же Рашфорд, ну может де Лигт будет фигачить через пол поля или тот француз за 60 млн как подлечится, Угарте такие пасы не умеет делать
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Ответ Streetbor
на третий год владельцы МЮ заметили отсутствие игры команды. Ещё пару лет и совсем прозреют)
Эти владельцы всего ничего в клубе.
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Ответ Streetbor
на третий год владельцы МЮ заметили отсутствие игры команды. Ещё пару лет и совсем прозреют)
Как в анекдоте про зоркого глаза и стены в сарае, бггг
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Ответ hiper26
Нистелрой боссам МЮ: Псс, я тут.
и что он сделает? сольётся также, через полтора никчемных сезона
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Ответ Glukinho
и что он сделает? сольётся также, через полтора никчемных сезона
Этого никто не знает. У лысого было много времени, пора дать дорогу другим.
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