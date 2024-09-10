Экс-вингер «Спартака» Мозес перешел в «Лутон», идущий в зоне вылета Чемпионшипа
Экс-игрок «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Англию.
33-летний вингер подписал контракт с «Лутоном» из Чемпионшипа на правах свободного агента.
Фото: lutontown.co.uk
Нигериец уже играл в Англии, в частности, за «Челси» и «Ливерпуль» в АПЛ.
Мозес ушел из «Спартака» по окончании прошлого сезона.
«Лутон» набрал одно очко в четырех матчах Чемпионшипа и идет на 23-м месте – в зоне вылета.
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удачи!