Экс-вингер «Спартака» Мозес перешел в «Лутон», идущий в зоне вылета Чемпионшипа

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Лутон чемпионшип Виктор Мозес Футбол

Экс-игрок «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Англию.

33-летний вингер подписал контракт с «Лутоном» из Чемпионшипа на правах свободного агента.

Фото: lutontown.co.uk

Нигериец уже играл в Англии, в частности, за «Челси» и «Ливерпуль» в АПЛ.

Мозес ушел из «Спартака» по окончании прошлого сезона.

«Лутон» набрал одно очко в четырех матчах Чемпионшипа и идет на 23-м месте – в зоне вылета.

15 свободных агентов для РПЛ: Дзюба, Муса, Черышев и даже участник Евро

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Залутался,получается
+10
-1
+9
спасибо за игру в нашем клубе!
+8
-1
+7
Человек возвращается в Лондон или его пригород. Отличное завершение карьеры.
+6
-1
+5
Ответ HATE BedrockZoo
На удивление долго он у нас продержался, стоит признать
Из-за травм было тяжело уехать ему.
+3
-1
+2
На удивление долго он у нас продержался, стоит признать
+1
0
+1
Я ожидал в Наполи. Один из любимых игроков Конте, как никак.
0
0
0
он уехал жить в Лондон
0
0
0
вернулся на родину.
удачи!
0
0
0
Ответ HATE BedrockZoo
На удивление долго он у нас продержался, стоит признать
Причём, когда был здоров, играл неплохо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий