Мозес – «Спартаку»: «Навсегда запомню победу в Кубке России, наш поход в Лиге Европы и бесчисленные победы. Спасибо, что приняли в семью, вы навсегда в моем сердце❤️»

Виктор Мозес попрощался со «Спартаком».

Красно-белые объявили об уходе 33-летнего нигерийца по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

Всего Мозес провел за москвичей 83 матча, забив 10 голов и сделав 10 результативных передач.

«После трех прекрасных лет в этом великом клубе настало время для меня отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить огромную искреннюю благодарность всем, кто связан с московским « », за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

Я наслаждался каждым мгновением и уезжаю с воспоминаниями, которые я буду хранить вечно. Победа в Кубке России, наш поход в , а также бесчисленные победы и успехи, которых мы достигли как команда, навсегда останутся со мной.

Спасибо руководству, менеджменту, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что приняли меня в семью «Спартака». Желаю вам удачи в будущем. Вы всегда будете в моем сердце❤️», – написал полузащитник «Спартака».