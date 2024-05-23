Мозес – «Спартаку»: «Навсегда запомню победу в Кубке России, наш поход в Лиге Европы и бесчисленные победы. Спасибо, что приняли в семью, вы навсегда в моем сердце❤️»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига Европы УЕФА болельщики Виктор Мозес Футбол

Виктор Мозес попрощался со «Спартаком».

Красно-белые объявили об уходе 33-летнего нигерийца по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

Всего Мозес провел за москвичей 83 матча, забив 10 голов и сделав 10 результативных передач. 

«После трех прекрасных лет в этом великом клубе настало время для меня отправиться в новое приключение, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить огромную искреннюю благодарность всем, кто связан с московским «Спартаком», за вашу невероятную поддержку во время моего пребывания здесь.

Я наслаждался каждым мгновением и уезжаю с воспоминаниями, которые я буду хранить вечно. Победа в Кубке России, наш поход в Лиге Европы, а также бесчисленные победы и успехи, которых мы достигли как команда, навсегда останутся со мной.

Спасибо руководству, менеджменту, тренерам, моим товарищам по команде и, конечно, самое главное, нашим болельщикам за то, что приняли меня в семью «Спартака». Желаю вам удачи в будущем. Вы всегда будете в моем сердце❤️», – написал полузащитник «Спартака». 

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8 комментариев
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спасибо за игру
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Спасибо тебе за всё!
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Приятно слышать, хороший вклад в победу, удачи, Витя!!
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Спасибо Витя моменты красивой игры. Ждали мы от тебя гораздо большего, что уж говорить... Удачи!
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Бесчисленные…
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Ответ Михаил Алексеев
Один из самых сильных легионеров по своему потенциалу и такой ленивый. Мог вырасти в игрока топ-уровня, но не всегда находил мотивацию.
Куда вырасти? Он приехал немолодой и с травмами, пока силы были смотрелся очень достойно, дальше какой-нибудь Катар
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