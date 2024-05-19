«Спартак» объявил об уходе Мозеса по окончании сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Виктор Мозес Футбол

Полузащитник Виктор Мозес покидает «Спартак».

Красно-белые объявили об уходе 33-летнего нигерийца по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

В этом году Мозес пять раз выходил на поле на замену, еще в трех играх он оставался в запасе.

Хавбек перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе.

Всего Мозес провел за москвичей 83 матча, забив 10 голов и сделав 10 результативных передач. 

В составе «Спартака» футболист стал обладателем серебряной и бронзовой медалей Мир РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.

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29 комментариев
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Пошла чистка и это хорошо. Кандидатур то много
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Перестройка.
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Когда хотел - творил на поле чудеса. Жаль, что очень редко хотел...
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Состриг бабло и свпюаливает....
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Спасибо Витя!
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здоровья и удачи
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Витя, не выходил много в последнее время, но мне, лично, запомнился очень хорошим рвением на поле, даже иногда лидерскими качествами.

Травмы, смены позиции не помешали до конца прочувствовать его игру у нас, но всё равно останется в памяти.

Ещё бы в быту был пообщительнее между сокомандниками, но он видимо с таким скромным характером по всей карьере идёт
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Хорошо, что начали избавляться от балласта, давно пора
+4
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Оставить Угальде, Дуарте, Бабич. Остальных на выход.
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Ответ Зелёный гопник
Видимо не было мотивации играть за Спартак, а так конечно качественный футболист.
Ему скоро 34 года,какая в принципе мотивация?Не удивлюсь,что он завершит карьеру в этом гроуд.
+3
-1
+2
Видимо не было мотивации играть за Спартак, а так конечно качественный футболист.
+2
-1
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Умярова с Зиньковским ещё в аренду куда-нибудь...
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Ответ IvoKarlovic
Спасибо Витя!
Спасибо, что ушел
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Ответ Richezid
Перестройка.
с 2002 года
+6
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Ответ krutak123
Умярова на выход теперь
И, Классен, Игнатов, Зиньковский... Бальде нужно пристроить куда-то, Николсон под вопросом. Хотя, последнему можно дать второй шанс.
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К сожалению он совсем потерял мотивацию, играл в пол ноги
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Ответ LadMuzin
Витя, не выходил много в последнее время, но мне, лично, запомнился очень хорошим рвением на поле, даже иногда лидерскими качествами. Травмы, смены позиции не помешали до конца прочувствовать его игру у нас, но всё равно останется в памяти. Ещё бы в быту был пообщительнее между сокомандниками, но он видимо с таким скромным характером по всей карьере идёт
А мне запомнился больше как после травмы в том сезоне все пошло по одному месту и игрок просто отбывал номер, а потом травма и снова отбывал номер
До травмы, действительно, один из сильнейших игроков, после бледная тень
Не помню кто выпустил статью почему Абаскаль выпускает пешехода Мозеса
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Ответ Мудрый Ка
Пошла чистка и это хорошо. Кандидатур то много
Это точно!
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Ответ shahmur
с 2002 года
Перестройка в квадрате
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Все правильно. Витька вообще мертвый
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Легенда!!
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Огласите весь список пожалуйста, может стоит дождаться окончания сезона, а потом объявлять, не стоит так спешить, новый тренер не успел оценить возможности каждого....
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Умярова на выход теперь
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Всё ожидаемо, у кого контракт подошёл к концу всё уходят.
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Даёшь дешёвых игроков,кто забивать всегда готов! Да помоложе чтобы были,чтобы при случаях не ныли.И шустрых телом и душой,кто за Спартак всегда горой !
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Понеслась, сейчас подчистят и потом вполне вероятно таких же наберут, хотя могу и ошибаться! Если новому тренеру дадут выбор то думаю парочку действительно хороших игроков под точечное усиление возьмут
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Остановите! Вите надо выйти
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