«Спартак» объявил об уходе Мозеса по окончании сезона

Полузащитник Виктор Мозес покидает « ».

Красно-белые объявили об уходе 33-летнего нигерийца по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

В этом году Мозес пять раз выходил на поле на замену, еще в трех играх он оставался в запасе.

Хавбек перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе.

Всего Мозес провел за москвичей 83 матча, забив 10 голов и сделав 10 результативных передач.

В составе «Спартака» футболист стал обладателем серебряной и бронзовой медалей Мир , а также выиграл Фонбет Кубок России.