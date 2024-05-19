«Спартак» объявил об уходе Мозеса по окончании сезона
Полузащитник Виктор Мозес покидает «Спартак».
Красно-белые объявили об уходе 33-летнего нигерийца по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
В этом году Мозес пять раз выходил на поле на замену, еще в трех играх он оставался в запасе.
Хавбек перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе.
Всего Мозес провел за москвичей 83 матча, забив 10 голов и сделав 10 результативных передач.
В составе «Спартака» футболист стал обладателем серебряной и бронзовой медалей Мир РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.
Травмы, смены позиции не помешали до конца прочувствовать его игру у нас, но всё равно останется в памяти.
Ещё бы в быту был пообщительнее между сокомандниками, но он видимо с таким скромным характером по всей карьере идёт
До травмы, действительно, один из сильнейших игроков, после бледная тень
Не помню кто выпустил статью почему Абаскаль выпускает пешехода Мозеса