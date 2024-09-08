15 свободных агентов для РПЛ: Дзюба, Муса, Черышев и даже участник Евро

Джикия и Марио Фернандес тоже без клуба.

Летнее трансферное окно в России еще открыто, но свободных агентов можно подписывать и после 12 сентября.

Вот неплохие варианты для команд РПЛ.

Юссуф Языджи (27 лет)

У Языджи закончился контракт с «Лиллем», с Евро-2024 он приехал уже свободным агентом. В последние годы ярче всего турок блеснул в ЦСКА: 8+2 в 12 матчах второй части сезона-2021/22. 27-летний полузащитник прямо сейчас общается с «Лацио», но российские клубы еще могут включиться в борьбу.

Артем Дзюба (36)

Нападающий все еще не нашел новый клуб после ухода из «Локомотива». Были варианты с «Пари НН» и «Крыльями Советов», но не сложилось. Пока Артем шумит только в медиатурнирах .

Алиреза Джаханбахш (31)

Качественный иранский полузащитник с опытом игры в АПЛ, еще и выдержавший энергозатратный футбол бывшего тренера Арне Слота. На рынке говорят, что может согласиться на приемлемую зарплату. Интерес уже есть: за ним может прийти «Динамо», если сорвется переход Артура Гомеса из «Крузейро».

Саман Годдос (31)

Еще один свободный иранец, поигравший в Англии. Позади четыре сезона в «Брентфорде»: полузащитник был основным в Чемпионшипе, в АПЛ перешел в ротацию, но все равно был полезен.

Айзек Саксесс (28)

Нападающий засветился в нескольких крепких клубах: «Удинезе», «Уотфорд», «Гранада». Отдает не реже, чем забивает, хотя чаще всего выходил в центре нападения – такой игрок никогда не помешает.

Ахмед Муса (31)

Еще один экс-игрок ЦСКА, последние три сезона отыграл в Турции. Ушел из «Сивасспора» еще в феврале – там перестали вовремя переводить зарплату. В мае писали о возвращении в «Аль-Наср», где он три года выступал после аренды в ЦСКА. Но пока Муса не играет.

Георгий Джикия (30)

Экс-капитан «Спартака» присел на скамейку и не договорился о новом контракте – всего восемь матчей в РПЛ в прошлом сезоне, а в этом пока без команды. Защитника связывали с родным «Локомотивом», остается вариант с махачкалинским «Динамо». Президент клуба Гаджи Гаджиев ждет, что Джикия согласится: «Жора сказал, что если не найдет команду покруче, придет к нам. Я и клуб ждем его – мяч на стороне Джикии».

Марлон (29)

Бразильский центральный защитник, успевший поиграть за «Барселону», «Сассуоло», «Ниццу», «Шахтер», «Монцу» и «Флуминенсе». Вряд ли еще увидим в топ-лиге, а вот в РПЛ – почему бы и нет.

Марио Фернандес (33)

Год в «Зените» не задался, Марио не договорился по зарплате и уехал из Петербурга. Травмы и возраст мешают найти работу даже в командах РПЛ ниже статусом – писали об интересе «Химок», но клуб опроверг.

Виктор Мозес (33)

Ушел после почти четырех лет в «Спартаке». Агент игрока уточнил, что нигериец может остаться в России, но есть интерес из Турции и стран Ближнего Востока.

Денис Черышев (33)

Черышев почти не играл за «Венецию», хотя травмы сейчас не мешают: за сезон провел всего 168 минут, 0 голов и 0 ассистов. «Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России, – сообщил агент футболиста Жорди Саллес. – Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов». Грустно, что так.

Юсеф Аталь (28)

Карьера защитника стремительно летит вниз. В октябре 2023-го он призвал к «черному дню для евреев». Больше за «Ниццу» не сыграл. Зимой 2024-го перешел в «Адану Демирспор». За полгода в Турции провел 11 матчей – один гол и два ассиста. Теперь снова без клуба: всего 28 лет, крайний защитник с классными подключениями вперед.

Анди Делор (32)

Нападающий сборной Алжира еще в 2022-м был лучшим бомбардиром «Ниццы»: 18 голов за сезон. Летом ему даже привезли в пару проверенного партнера Гаэтана Лаборда, но вмешались травмы. Прошлый сезон провел в катарском «Умм-Салале»: пять голов и четыре ассиста в 12 матчах. Чем не усиление для команды РПЛ.

Серж Орье (31)

Уже третий сезон начинает свободным агентом. В 2021-м защитник ушел из «Тоттенхэма» и привлек внимание клубов РПЛ. Последние полгода провел в «Галатасарае» – и то всего четыре матча. Похоже, снова будет ждать осеннего предложения.

Алексис Бека-Бека (23)

В августе экс-полузащитник «Локомотива» расторг с «Ниццей» контракт, рассчитанный до 2027-го. Он не появлялся на поле с сентября 2023-го, после того как публично заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. После ухода из «Ниццы» Бека-Бека сказал, что продолжит двигаться вперед, для этого ему нужно «перевернуть страницу». Пока неясно, где это произойдет.

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Фото: East News /Issouf SANOGO / AFP; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов