«Некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки, когда началась мобилизация. Никто не понимал, что делать». Шунин о 2022-м
Антон Шунин рассказал, что игрокам «Динамо» приходили повестки в 2022-м.
– Ты задумывался, чего могло добиться «Динамо» Шварца, если бы не случился февраль 2022 года?
– Это же все случилось в зимнюю паузу. И я думал, как бы мы закончили тот сезон, если бы не случилась СВО. У нас тогда часть футболистов не могла играть: ушел ведущий защитник Ордец, потом – Андрей Воронин. Легионеры мыслями были не здесь. Наверное, им и семьи говорили: «Зачем вы там находитесь?»
Но россиянам тоже было не легче. Мы сидели и думали: «Кого будут призывать, а кого нет?» Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование.
– Я тогда летал со сборной России в Бишкек сразу после объявления мобилизации.
– И там все мысли тоже были не о футболе. И, если помнишь, часть административного состава тогда осталась в Бишкеке. Когда была мобилизация, реально никто не понимал, что делать: россияне – с повестками, легионеры новости читают и ничего не понимают. Были мысли, может, сейчас полномасштабный конфликт начнется.
– А игроки, кому пришли повестки, в итоге сходили в военкомат?
– Точно не помню, но вроде они все еще играют в футбол. Но тогда мысль у всех была одна: надо играть в футбол, отвлекаться хотя бы на 90 минут, чтобы не думать об этом.
– Да, тяжело это было переносить.
– Насколько все было хорошо у команды осенью, настолько же стало тяжело после перерыва. Я помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда все началось, сразу начал думать о близких. У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто, – рассказал бывший вратарь «Динамо».
Ну и про полномасштабный конфликт, кхе-кхе
А могли бы лепеху подъемных, ну и двести тыров в месяц поднимать!
Но вы $ миллионеры (если из за своей тупости не потратили всё. И то это ваша вина)
А у нас нет денег на переезды и прочее
Ушли все его тревоги, ,, как сон , как утренний туман ! ‘’
Выражаясь языком Александра Сергеевича !
И папа его Ринат Саярович !
Когда мы шли в Афган, у нас вопросов не возникало.