«Некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки, когда началась мобилизация. Никто не понимал, что делать». Шунин о 2022-м

Теги Андрей Воронин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Антон Шунин Иван Ордец Сандро Шварц Политика Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин рассказал, что игрокам «Динамо» приходили повестки в 2022-м.

– Ты задумывался, чего могло добиться «Динамо» Шварца, если бы не случился февраль 2022 года?

– Это же все случилось в зимнюю паузу. И я думал, как бы мы закончили тот сезон, если бы не случилась СВО. У нас тогда часть футболистов не могла играть: ушел ведущий защитник Ордец, потом – Андрей Воронин. Легионеры мыслями были не здесь. Наверное, им и семьи говорили: «Зачем вы там находитесь?»

Но россиянам тоже было не легче. Мы сидели и думали: «Кого будут призывать, а кого нет?» Я могу раскрыть секрет: когда началась мобилизация, некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки. Просили сходить, пройти медобследование.

– Я тогда летал со сборной России в Бишкек сразу после объявления мобилизации.

– И там все мысли тоже были не о футболе. И, если помнишь, часть административного состава тогда осталась в Бишкеке. Когда была мобилизация, реально никто не понимал, что делать: россияне – с повестками, легионеры новости читают и ничего не понимают. Были мысли, может, сейчас полномасштабный конфликт начнется.

– А игроки, кому пришли повестки, в итоге сходили в военкомат?

– Точно не помню, но вроде они все еще играют в футбол. Но тогда мысль у всех была одна: надо играть в футбол, отвлекаться хотя бы на 90 минут, чтобы не думать об этом.

– Да, тяжело это было переносить.

– Насколько все было хорошо у команды осенью, настолько же стало тяжело после перерыва. Я помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда все началось, сразу начал думать о близких. У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто, – рассказал бывший вратарь «Динамо».

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24 комментария
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Всё правильно он сказал. Никто не ожидал такого поворота. Вся жизнь с ног на голову. Чтоб провалились все, кому не живётся тихо, кто зарабатывает на войне. И затевает это всё.
+44
0
+44
Бедные футболисты, прям не знали что делать, но все отмазались, все негодные.

Ну и про полномасштабный конфликт, кхе-кхе
+43
-6
+37
Оказалось, што все футболисты непригодны по здоровью???
+28
0
+28
В футбол играют…
А могли бы лепеху подъемных, ну и двести тыров в месяц поднимать!
+14
0
+14
А что удивительного,чем футболисты отличаются от остальных граждан?Тем более у футболистов отменное здоровье.
+13
-1
+12
Ответ suka1989
Ехать родину защищать , вы же физически развиты , подготовлены
От кого защищать?
+10
-1
+9
Да-да, так мы и поверили, что у кого-то из Динамо была хотя бы маленькая вероятность быть призванным по мобилизации.
+8
0
+8
Ответ Тюменец
В футбол играют… А могли бы лепеху подъемных, ну и двести тыров в месяц поднимать!
Щас он как раз без клуба)
+5
0
+5
Ответ Антон Фалафель
Оказалось, што все футболисты непригодны по здоровью???
Плоскостопие 🫣 (не удержался)
+4
0
+4
Можно было бы посочувствовать...
Но вы $ миллионеры (если из за своей тупости не потратили всё. И то это ваша вина)
А у нас нет денег на переезды и прочее
+3
0
+3
шо делать, шо делать.. в военкомат идти. шо за вопросы
+3
0
+3
Ответ suka1989
Ехать родину защищать , вы же физически развиты , подготовлены
Зачем? Народная эстрада с ящиками пива и без них хорошо справляется
+5
-2
+3
Конечно переживать тяжелее чем воевать. Нервная система вся расшатана.
+4
-2
+2
Патриотизм вещь хорошая, но в умеренных дозах: сегодня посмотрел выпуск про Ржевскую битву (от Пивоварова, выпуск из 2019), где по разным данным погибло до полумиллиона солдат, еще столько же раненными и без вести пропавшими. Чистое поле было усеяно телами советских бойцов, а вновь наступавшие на немецкие позиции были вынуждены идти по головам своих товарищей в прямом смысле. Это я к тому, что насколько жизнь обычных людей зависит от прихотей тех, кто сверху. И под прихотью я не имею в виду защиту Родины от нацистских захватчиков, а решение сперва Сталина откинуть врага от Москвы любой ценой, а затем Жукова атаковать немцев в лоб на хорошо простреливаемом чистом поле в течение двух неприносящих плодов недель.
+1
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+1
Ответ Log in
Бедные футболисты, прям не знали что делать, но все отмазались, все негодные. Ну и про полномасштабный конфликт, кхе-кхе
Ну ведь теперь то все наладилось !
Ушли все его тревоги, ,, как сон , как утренний туман ! ‘’
Выражаясь языком Александра Сергеевича !
+2
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Ответ Spartakus1984
А что удивительного,чем футболисты отличаются от остальных граждан?Тем более у футболистов отменное здоровье.
Билялетдинов Динияр Ринатович подробно все на этот счёт разъяснил , когда ему пришла повестка !
И папа его Ринат Саярович !
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Ответ OldRedWhite
Билялетдинов Динияр Ринатович подробно все на этот счёт разъяснил , когда ему пришла повестка ! И папа его Ринат Саярович !
Да?Не помню.А что именно они сказали?
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Ответ Светлана Агейкина
Всё правильно он сказал. Никто не ожидал такого поворота. Вся жизнь с ног на голову. Чтоб провалились все, кому не живётся тихо, кто зарабатывает на войне. И затевает это всё.
Те, кто затевает, затевают, вот это вот затевают все вот это, это… этим людям я переадресовываю — доиграитесь!
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Ответ Антон Фалафель
Оказалось, што все футболисты непригодны по здоровью???
Просто квадратные каски не выпускают.
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В смысле что делать? Медобследование не прошли???
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А что тут непонятного? Пришла повестка - иди в военкомат.
Когда мы шли в Афган, у нас вопросов не возникало.
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