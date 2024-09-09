Лещук о «Зените»: «Бороться можно с любой командой. Они будут ошибаться. Главное – не ошибаться самим»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Чемпионат.com Футбол

Игорь Лещук высказался о конкуренции с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Бороться можно с любой командой. «Зенит» в прошлом сезоне неожиданно терял очки. Думаю, что и в этом сезоне они будут допускать какие-то ошибки. Это нормально. Каждый человек, каждая команда допускают ошибки.

Главное – самим не ошибаться, не терять очки. Смотреть на себя – и все будет хорошо. В итоге потом посмотрим, где мы будем находиться», – сказал голкипер «Динамо».

21 комментарий
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Главное, Игорёк, не забывай по прежнему отдавать Соболеву голевые пасы, запомни
только, что он теперь за другой клуб играет.
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Ну, если регулярно отливаться "Краснодару", а для кучи и "Ростову" с "Уралом"....
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Не ставьте лещука в раму , ошибок будет минимум
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лещук позор Динамо
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Чемпионом 5-го места Спартак будет обязательно...
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Ответ Vatikan
2025
Ставь квартиру. И на всякий случай купи побольше шмотья теплого, на улице ночевать наверное холодно
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«Главное – не ошибаться самим»:-сказал Лещук и ошибся
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Легенда Спартака
Интересно Лещук в зале славы Спартака?
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Главное надеть коричневые штаны
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Если смотреть на тебя, вряд ли всё будет хорошо... Привоз твоё второе имя.
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Таких ошибок как делает Лещук трудно ждать от соперников.
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Вот с этим не ошибаться самим у вас проблемы
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Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Только неизвестно в каком году. )
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Ты практически забрал у Динамо чемпионство , просто подставил команду не в самый сложный момент …. Просто заткнись уже и тренируйся …. Приехал Лунев после лавки Германии и чемпионата намного ниже уровня РФПЛ и ни у кого даже сомнений не стало , кто номер один ! Вот, вот твой уровень. Просто закрой рот и тренируйся молча , а то вылез опять ….
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Ответ pashajj
Легенда Спартака Интересно Лещук в зале славы Спартака?
Спартак платит ему персональные премиальные за победы над Динамо, этого достаточно.
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Главное - не пускать Лещука в ворота.
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Пенальти бы ещё забивать в ворота Зенита и отлично
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Жаль они тебя не подписали, Игорь. Так бы каждый тур ошибки были.
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