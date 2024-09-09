Лещук о «Зените»: «Бороться можно с любой командой. Они будут ошибаться. Главное – не ошибаться самим»
Игорь Лещук высказался о конкуренции с «Зенитом» в Мир РПЛ.
«Бороться можно с любой командой. «Зенит» в прошлом сезоне неожиданно терял очки. Думаю, что и в этом сезоне они будут допускать какие-то ошибки. Это нормально. Каждый человек, каждая команда допускают ошибки.
Главное – самим не ошибаться, не терять очки. Смотреть на себя – и все будет хорошо. В итоге потом посмотрим, где мы будем находиться», – сказал голкипер «Динамо».
только, что он теперь за другой клуб играет.
Интересно Лещук в зале славы Спартака?