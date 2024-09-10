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Кержаков о трансфере Соболева: «На результат это не повлияет, «Зенит» снова станет чемпионом. Семак знает, кто ему нужен для результата»

Александр Кержаков выразил отношение к переходу Александра Соболева в «Зенит».

Нападающий перешел в петербуржский клуб из «Спартака».

– Юбилейный сезон «Зенита» для вас что-то значит?

– Конечно, это важный год. Быть частью «Зенита» – большая часть моей жизни, это навсегда в моем сердце. Это мой родной клуб, сделавший меня футболистом. Думаю, в юбилейном сезоне «Зенит» снова станет чемпионом.

– Как оцениваете трансфер Соболева?

– В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.

– А как человеку, которого фанаты «Зенита» относят к «ребятам с нашего двора»?

– Я понимаю чувства болельщиков клуба – для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.

Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата, – сказал Кержаков в интервью Спортсу’’.

Интервью Кержакова после увольнения из «Кайрата» на первом месте: что стряслось?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoSports.ru
logoАлександр Соболев
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