Кержаков о трансфере Соболева: «На результат это не повлияет, «Зенит» снова станет чемпионом. Семак знает, кто ему нужен для результата»
Нападающий перешел в петербуржский клуб из «Спартака».
– Юбилейный сезон «Зенита» для вас что-то значит?
– Конечно, это важный год. Быть частью «Зенита» – большая часть моей жизни, это навсегда в моем сердце. Это мой родной клуб, сделавший меня футболистом. Думаю, в юбилейном сезоне «Зенит» снова станет чемпионом.
– Как оцениваете трансфер Соболева?
– В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.
– А как человеку, которого фанаты «Зенита» относят к «ребятам с нашего двора»?
– Я понимаю чувства болельщиков клуба – для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.
Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата, – сказал Кержаков в интервью Спортсу’’.
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