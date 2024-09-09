Латышонок о том, что рядом с Соболевым отказались сидеть в раздевалке «Зенита»: «Глупость какая-то, просто смех. Положительно отношусь к переходу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Евгений Латышонок Александр Соболев Футбол

Евгений Латышонок заявил о положительном отношении к переходу Александра Соболева.

Александр Соболев присоединился к «Зениту». Как оцените этот переход?

– Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу.

– Была новость, что несколько российских игроков отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

– Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября.

У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех.

– Соболев станет движущей силой в атаке «Зенита»?

– Это зависит от него в первую очередь. Если будет выкладываться, то может запросто ею стать, – сказал вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.

24 комментария
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Глупость какая-то, просто смех. Постелили ему в коридоре, и никаких проблем!
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Какие же журналюги клоуны. В самой новости о том что кто-то с соболем сидеть не захотел было написано что это "слух". Теперь бегают про этот "слух" всех расспрашивают...
Если решите что занимаетесь бесполезной ***нёй вспомните этого журналюгу.
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Действительно, смешно
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Ответ Леха Нету
А, всё уже? Для питерских Сашка уже норм парень? Методичка доехала)
Соболев - просто наёмный сотрудник клуба. Лично мне он неприятен, но если он будет приносить пользу от клубу - не вижу пользы от того, чтобы его чморить. Интересы клуба - первичны, мои хотелки - вторичны.
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Ответ Рокко Сиффредди
Латышонок сам в раздевалке еще на птичьих правах
На чëм основан твой вброс, разве ты сам постоянно присутствуешь в раздевалке Зенита? Если так, то в качестве кого?
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Ответ Мукунку хороший
Под лавкой
В тазике на входе 🐬
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Это придумал тот с кем рядом никто срать не сядет.
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Какойто слух прошел что такого рода фейки о Соболе, это типа месть ему и руководству Зенита. И то что эта месть идет от союза Ландскроны с Фратрией...
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Новость про Зенит, а на ветке одни хейтеры, в основном защитники любителей одеваться в платье
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Ответ Celsius
Соболев - просто наёмный сотрудник клуба. Лично мне он неприятен, но если он будет приносить пользу от клубу - не вижу пользы от того, чтобы его чморить. Интересы клуба - первичны, мои хотелки - вторичны.
Абсолютно с Вами солидарен в этом вопросе.
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Ответ Celsius
Соболев - просто наёмный сотрудник клуба. Лично мне он неприятен, но если он будет приносить пользу от клубу - не вижу пользы от того, чтобы его чморить. Интересы клуба - первичны, мои хотелки - вторичны.
Цитата из методички))
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Ответ Celsius
Московская пресса продолжает сочинять и распространять фейки, пытаясь спровоцировать конфликты внутри провинциальных команд. Но без толку, даже информационная война не помогает москвичам выиграть хоть какой-то самый завалящий трофей.
Зенит провинциальная команда
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
На чëм основан твой вброс, разве ты сам постоянно присутствуешь в раздевалке Зенита? Если так, то в качестве кого?
Его качество запрещено на территории РФ.
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