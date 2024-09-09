Латышонок о том, что рядом с Соболевым отказались сидеть в раздевалке «Зенита»: «Глупость какая-то, просто смех. Положительно отношусь к переходу»
Евгений Латышонок заявил о положительном отношении к переходу Александра Соболева.
– Александр Соболев присоединился к «Зениту». Как оцените этот переход?
– Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу.
– Была новость, что несколько российских игроков отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.
– Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября.
У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех.
– Соболев станет движущей силой в атаке «Зенита»?
– Это зависит от него в первую очередь. Если будет выкладываться, то может запросто ею стать, – сказал вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.
Если решите что занимаетесь бесполезной ***нёй вспомните этого журналюгу.