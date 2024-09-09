Латышонок о том, что рядом с Соболевым отказались сидеть в раздевалке «Зенита»: «Глупость какая-то, просто смех. Положительно отношусь к переходу»

Евгений Латышонок заявил о положительном отношении к переходу Александра Соболева.

– присоединился к «Зениту». Как оцените этот переход?

– Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу.

– Была новость, что несколько российских игроков отказались сидеть в раздевалке рядом с Соболевым.

– Это какая-то глупость. Не знаю, кто это придумал вообще. Мы провели матч 31 августа, а новость об этом появилась 1 сентября.

У команды три выходных. Там на базе даже никого нет. Как кто-то мог отказаться? Просто смех.

– Соболев станет движущей силой в атаке «Зенита»?

– Это зависит от него в первую очередь. Если будет выкладываться, то может запросто ею стать, – сказал вратарь « » .