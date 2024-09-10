Сычев о Миранчуке в «Сьоне»: «Это трамплин к чему-то более высокому, скорее всего. Антон адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг»
Дмитрий Сычев оценил переход Антона Миранчука в «Сьон».
«Нормально отношусь к выбору Миранчука поехать играть в Швейцарию. Думаю, они вместе с агентом проанализировали всю ситуацию и выбрали оптимальный вариант.
Чемпионат Швейцарии сильный и конкурентоспособный, но, скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг.
Вообще, отъезд в Европу наших футболистов — индивидуальный вопрос каждого. Все помнят, как уехал Сафонов. Это марка нашего чемпионата, наших академий и нашего уровня. Считаю, это хороший пример для всех», — сказал бывший игрок сборной России.