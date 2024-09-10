Сычев о Миранчуке в «Сьоне»: «Это трамплин к чему-то более высокому, скорее всего. Антон адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг» 

Теги Дмитрий Сычев Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук Футбол

Дмитрий Сычев оценил переход Антона Миранчука в «Сьон».

«Нормально отношусь к выбору Миранчука поехать играть в Швейцарию. Думаю, они вместе с агентом проанализировали всю ситуацию и выбрали оптимальный вариант.

Чемпионат Швейцарии сильный и конкурентоспособный, но, скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг.

Вообще, отъезд в Европу наших футболистов — индивидуальный вопрос каждого. Все помнят, как уехал Сафонов. Это марка нашего чемпионата, наших академий и нашего уровня. Считаю, это хороший пример для всех», — сказал бывший игрок сборной России.

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8 комментариев
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Почти 29 лет, куда он там шагнет, в лучшую лигу мира?!
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Ответ Дима
тебе не похер ли
Тебе не похер ли чё он написал
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трамплин на кафельное дно бассейна
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Кузяев в 30 попал во Францию, так что окошко у Миранчука есть
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Трамплин это если заиграет. А не заиграет всегда сможет вернуться в родное болото.
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Парню почти 30, поздно адаптироваться к футболу)
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Да в конце концов,поживёт в Европе,а Швейцария,это тот самый топ!!!
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