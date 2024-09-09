Представитель Миранчука Прокопец: «Сьон» – отличный вариант, за лигой Швейцарии следят в Германии, Италии, Франции. Трудно комментировать скептические оценки»

Юрист Михаил Прокопец оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

– В России далеко не все поняли этот переход. Мол, «Сьон» – не уровень Миранчука. Почему он не оказался в более статусном чемпионате, клубе?

– Мне трудно комментировать эти скептические оценки. Когда кто-то перейдет в более статусный европейский клуб, тогда, наверное, можете позвонить и спросить.

Нельзя недооценивать чемпионат Швейцарии. Он достаточно конкурентный. За ним следят в Германии, Италии, Франции. Все же очень близко. Отсюда всего два часа до Милана. Так что «Сьон» – очень хороший вариант для того, чтобы сделать дальнейший шаг вперед. Это было одной из мотиваций Антона при принятии решения.

– А в России были предложения?

– Не могу это комментировать. Переходом занимались несколько человек. Я, в частности, отвечал за зарубежные варианты.

– Сумма выкупа в его контракте – 5,5 миллиона?

– Без комментариев. В целом все стороны довольны сделкой.

– Миранчук не жалеет, что не остался в «Локомотиве»?

– Вопрос не ко мне. Антон вам лучше на него ответит, – сказал юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы Миранчука в переговорах со «Сьоном».

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