Представитель Миранчука Прокопец: «Сьон» – отличный вариант, за лигой Швейцарии следят в Германии, Италии, Франции. Трудно комментировать скептические оценки»

Теги премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Антон Миранчук агенты Спорт-Экспресс Футбол

Юрист Михаил Прокопец оценил трансфер Антона Миранчука в «Сьон».

– В России далеко не все поняли этот переход. Мол, «Сьон» – не уровень Миранчука. Почему он не оказался в более статусном чемпионате, клубе?

– Мне трудно комментировать эти скептические оценки. Когда кто-то перейдет в более статусный европейский клуб, тогда, наверное, можете позвонить и спросить.

Нельзя недооценивать чемпионат Швейцарии. Он достаточно конкурентный. За ним следят в Германии, Италии, Франции. Все же очень близко. Отсюда всего два часа до Милана. Так что «Сьон» – очень хороший вариант для того, чтобы сделать дальнейший шаг вперед. Это было одной из мотиваций Антона при принятии решения.

– А в России были предложения?

– Не могу это комментировать. Переходом занимались несколько человек. Я, в частности, отвечал за зарубежные варианты.

– Сумма выкупа в его контракте – 5,5 миллиона?

– Без комментариев. В целом все стороны довольны сделкой.

– Миранчук не жалеет, что не остался в «Локомотиве»?

– Вопрос не ко мне. Антон вам лучше на него ответит, – сказал юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы Миранчука в переговорах со «Сьоном».

Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»

4 комментария
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Хороший агент. Ничерта не знает, но бабки срубил
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Ответ pashajj
Чего греха таить, сьон это такой же топ клуб, как наш могучий и не победимый Спартак. 34 лиги чемпионов, 29 УЕФА, 72 супер кубка УЕФА. Мы Спартак
Тебе наверное лет 14? Я угадал?
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