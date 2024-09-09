«Роналду говорил: «Буду играть до 30, потом займусь чем-то другим». Вскоре стало понятно, что это невозможно – он всегда стремится к совершенству». Коштинья о Криштиану
Коштинья рассказал, что Криштиану Роналду планировал завершить карьеру в 30 лет.
«Я помню его с самого раннего возраста, когда он дебютировал [за сборную] против Казахстана в 2003 году. Единственное, что меня удивляло в то время – это то, что он говорил, что хочет бросить футбол в 30 лет. Но вскоре стало понятно, что это невозможно, ведь он в любой ситуации стремится к совершенству.
Он говорил: «Кошта, я буду играть до 30 лет, а потом займусь чем-то другим». Я думал, что это вряд ли произойдет: «Из-за твоего образа жизни трудно представить, что ты так и сделаешь». Прошло десять лет [после названной им даты], и он продолжает играть так же много и хорошо», – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии.
Это было, практически сразу же, после Чемпионата Мира 2002 года. Когда победила сборная Бразилии, а блистал на том турнире Роналдо.
И вот не намного после того турнира, по моему в "Спорт-Экспресс" (маленькой строкой, небольшое место было уделено этой новости), было интервью с одним из футболистов "МЮ" (то ли с Гиггзом, то ли со Сколулзом, то ли ещё с кем-то), в котором этого футболиста спросили то ли о впечатлениях от самого Чемпионата Мира 2002 года, то ли о игре Роналдо на том турнире.
И он ответил что-то в духе:
"Да. Пускай у нас нет этого Роналдо, но у нас в это трансферное окно появился в команде свой Роналдо" (тогда, какое-то время, Криштиану называли Роналдо, ну или только у нас так писали, а не Роналду).
Очень долго я тогда смеялся после прочитанного. Многим друзьям показывал то интервью.
Эх! Сказал бы мне кто-нибудь в 2002 году, кем по итогу станет "уже не тот Роналдо", а "этот Роналду" в масштабах мирового футбола, я бы скорее всего ещё больше бы рассмеялся тогда, в 2002 году.
А оно вон оно как получилось!
Так что тут абсолютно нормальное заявление для молодого Криша