«Роналду говорил: «Буду играть до 30, потом займусь чем-то другим». Вскоре стало понятно, что это невозможно – он всегда стремится к совершенству». Коштинья о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Коштинья высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Коштинья рассказал, что Криштиану Роналду планировал завершить карьеру в 30 лет.

«Я помню его с самого раннего возраста, когда он дебютировал [за сборную] против Казахстана в 2003 году. Единственное, что меня удивляло в то время – это то, что он говорил, что хочет бросить футбол в 30 лет. Но вскоре стало понятно, что это невозможно, ведь он в любой ситуации стремится к совершенству.

Он говорил: «Кошта, я буду играть до 30 лет, а потом займусь чем-то другим». Я думал, что это вряд ли произойдет: «Из-за твоего образа жизни трудно представить, что ты так и сделаешь». Прошло десять лет [после названной им даты], и он продолжает играть так же много и хорошо», – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии.

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14 комментариев
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В 2003 году Роналду так говорил потому что еще не знал что судьба сведет его с Месси, после этого планы уйти в 30 резко поменялись, а их личное соперничество стало величайшим в истории футбола.
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А я помню тот момент когда первый раз услышал/прочитал о Роналду.
Это было, практически сразу же, после Чемпионата Мира 2002 года. Когда победила сборная Бразилии, а блистал на том турнире Роналдо.
И вот не намного после того турнира, по моему в "Спорт-Экспресс" (маленькой строкой, небольшое место было уделено этой новости), было интервью с одним из футболистов "МЮ" (то ли с Гиггзом, то ли со Сколулзом, то ли ещё с кем-то), в котором этого футболиста спросили то ли о впечатлениях от самого Чемпионата Мира 2002 года, то ли о игре Роналдо на том турнире.
И он ответил что-то в духе:
"Да. Пускай у нас нет этого Роналдо, но у нас в это трансферное окно появился в команде свой Роналдо" (тогда, какое-то время, Криштиану называли Роналдо, ну или только у нас так писали, а не Роналду).
Очень долго я тогда смеялся после прочитанного. Многим друзьям показывал то интервью.
Эх! Сказал бы мне кто-нибудь в 2002 году, кем по итогу станет "уже не тот Роналдо", а "этот Роналду" в масштабах мирового футбола, я бы скорее всего ещё больше бы рассмеялся тогда, в 2002 году.
А оно вон оно как получилось!
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2003 год... Жесть, 21 год назад, а он все еще играет на уровне сборных. Сколько игроков позже начали и уже закончили...
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Ответ Папа Футбола
В 2003 году Роналду так говорил потому что еще не знал что судьба сведет его с Месси, после этого планы уйти в 30 резко поменялись, а их личное соперничество стало величайшим в истории футбола.
Если серьёзно, то такое отношение к возрасту проходило большинство людей. Когда ты подбираешься к 20 годам, то 30 лет для тебя что-то похожее на предпенсионный возраст , в 35-37 -- чуть ли не глубокая старость ).
Так что тут абсолютно нормальное заявление для молодого Криша
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прямо как один президент, который обещал в 2008 уйти
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А после 30 он понял, что не надо бросать работу, которая приносит столько денег, да еще и так хорошо идет. Заняться чем-то другим можно и после 40.
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В 18-20 лет 30ка кажется солидным возрастом, а сейчас это по факту рассвет и прайм для многих игроков
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Ответ Domian
Лео кстати недавно дал интервью аргентинскому Tyc Sport и ему журналист задал ряд вопросов. Один из которых звучал так: - Что вас мотивирует или кто? Ведь в вашей блестящей карьере были какие то ориентиры и раздражители? Месси: - Меня мотивирует завоевание трофеев, команда и успех команды на первом месте. Я сам себе раздражитель, особенно когда что то не получается, я работаю над этим усиленно. Не могу сказать что кто то для меня ориентир, кроме Диего, но это было в детсве. ______________________________________ А то сми все пытаются Лео навязать соперников, когда он сам говорит что ни с кем не соперничает) Его соперник только он сам.
Наивно полагать, что конкуренция с Роналду никак не затрагивала Месси. Они действительно соперничали. Один, бывало, забивал за тур два, а другой уже стремился хет-трик положить, чтобы превзойти.
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Ответ brodovan
Это "соперничество" было только в голове кринжа и в головах его фанатиков. Всем адекватным людям всегда было понятно, что Месси на голову выше, у него вообще не было соперников на протяжении 17 лет.
Надеюсь, всю вашу секту и мультиакки однажды забанят, уже тошнит читать вашу однотипную копипасту)) некоторые сумасшедшие причем не только на спортсе 24/7 копипастят,а ещё и другие ресурсы засирают (чемпру)
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