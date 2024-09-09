«Роналду говорил: «Буду играть до 30, потом займусь чем-то другим». Вскоре стало понятно, что это невозможно – он всегда стремится к совершенству». Коштинья о Криштиану

Коштинья рассказал, что Криштиану Роналду планировал завершить карьеру в 30 лет.

«Я помню его с самого раннего возраста, когда он дебютировал [за сборную] против Казахстана в 2003 году. Единственное, что меня удивляло в то время – это то, что он говорил, что хочет бросить футбол в 30 лет. Но вскоре стало понятно, что это невозможно, ведь он в любой ситуации стремится к совершенству.

Он говорил: «Кошта, я буду играть до 30 лет, а потом займусь чем-то другим». Я думал, что это вряд ли произойдет: «Из-за твоего образа жизни трудно представить, что ты так и сделаешь». Прошло десять лет [после названной им даты], и он продолжает играть так же много и хорошо», – сказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной .