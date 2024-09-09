Роберто Мартинес: «Роналду – потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»

Роберто Мартинес высказался о победном голе Криштиану Роналду в ворота Шотландии.

« в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», – сказал главный тренер сборной .