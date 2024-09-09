Роберто Мартинес: «Роналду – потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»
Роберто Мартинес высказался о победном голе Криштиану Роналду в ворота Шотландии.
«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.
Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», – сказал главный тренер сборной Португалии.
«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Некоторые люди не хотели, чтобы я был здесь. Владельцы клуба ничего не знают о профессиональном футболе. «Манчестер Юнайтед» — это маркетинговый клуб, они зарабатывают на маркетинге. Им наплевать на футбол». Правду матку рубил Роналду...