Роберто Мартинес: «Роналду – потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высказался о победном голе Криштиану Роналду в ворота Шотландии.

«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился настрой.

Он потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него. Он ценный актив, он играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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16 комментариев
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Ответ Dexter Morgan
Ну да, видели мы, как Португалия без него играет. Роналду в 39 лет играет лучше, чем вся эта дорогая команда вместе взятая. Роналду с 18-19 лет вообще уничтожал всех и вся вокруг. А тут Леау, Жота, Нету в самом расцвете сил ничего не могут. Ещё и Феликс запорол гениальный пас Роналду пяткой. Роналду и в обороне отрабатывает лучше, чем защита сборной Португалии. Рубен Диаш в Сити хорош, но вне системы Пепе он вообще никакой. Без Пепе даже страховать некому. Между опорной зоной и линией обороны вообще проходной двор.
Феликс это вообще что-то с чем-то. Даже Сейду Думбия, в свои персиковые 98-мь, лучше на поле будет смотреться и больше пользы принесёт, чем это распиаренное нечто.
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Ну да, видели мы, как Португалия без него играет. Роналду в 39 лет играет лучше, чем вся эта дорогая команда вместе взятая. Роналду с 18-19 лет вообще уничтожал всех и вся вокруг. А тут Леау, Жота, Нету в самом расцвете сил ничего не могут. Ещё и Феликс запорол гениальный пас Роналду пяткой. Роналду и в обороне отрабатывает лучше, чем защита сборной Португалии. Рубен Диаш в Сити хорош, но вне системы Пепе он вообще никакой. Без Пепе даже страховать некому. Между опорной зоной и линией обороны вообще проходной двор.
+21
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+13
О предательстве

«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали. Некоторые люди не хотели, чтобы я был здесь. Владельцы клуба ничего не знают о профессиональном футболе. «Манчестер Юнайтед» — это маркетинговый клуб, они зарабатывают на маркетинге. Им наплевать на футбол». Правду матку рубил Роналду...
+15
-5
+10
Ответ Dexter Morgan
Ну да, видели мы, как Португалия без него играет. Роналду в 39 лет играет лучше, чем вся эта дорогая команда вместе взятая. Роналду с 18-19 лет вообще уничтожал всех и вся вокруг. А тут Леау, Жота, Нету в самом расцвете сил ничего не могут. Ещё и Феликс запорол гениальный пас Роналду пяткой. Роналду и в обороне отрабатывает лучше, чем защита сборной Португалии. Рубен Диаш в Сити хорош, но вне системы Пепе он вообще никакой. Без Пепе даже страховать некому. Между опорной зоной и линией обороны вообще проходной двор.
Феликса после Франции не стоило вообще в сборную вызывать. Позорник
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Сказал Мартинес и заплакал
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Роберто, уйди и захвати с собой Кринж7
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Ответ Cristiano Ronaldo
Феликс это вообще что-то с чем-то. Даже Сейду Думбия, в свои персиковые 98-мь, лучше на поле будет смотреться и больше пользы принесёт, чем это распиаренное нечто.
Действительно. И ещё дорогой такой.
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Ответ Турыст
Дядя, ты кому и что хочешь доказать?.. Ты похож на Авейру, который постоянно что-то кому-то хочет чего-то доказать своей болтавней.. Но безполезно.. 0 трофеев за три года, включая позорные ЧМ и ЧЕ - доказательство его позора и вашей и его пустой болтовни... Вам бесполезно напрягаться.. Безполезно.. Его никто выше Месси не поставит.. Никто..☝️🤭🤣
Выше❓ Месси подрос - на отдыхе с Неймаром опять накидался гормонами роста ❓🤔
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Ответ Геннадий Тимченко
Выше❓ Месси подрос - на отдыхе с Неймаром опять накидался гормонами роста ❓🤔
Пруфы от спортивных организаций, газет, журналов, которые ставят Авейру выше Месси есть?.. Если нет - бегом в подтрибунное.. 👉🚽.. Хе.. 🤭🤣
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Ответ Турыст
Пруфы от спортивных организаций, газет, журналов, которые ставят Авейру выше Месси есть?.. Если нет - бегом в подтрибунное.. 👉🚽.. Хе.. 🤭🤣
Ну как бы если их поставить рядом, то Роналду выше - на 17 см. или у пешеведов есть неопровержимые доказательства того, что за последнее время Месси существенно подрос❓🤔
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Ответ distress of ignorance
Феликса после Франции не стоило вообще в сборную вызывать. Позорник
Согласен. Он вообще не смог после Бенфики себя показать нигде. Он просто с мячом возится. И больше ничего не умеет. И даже это у него средне получается.
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну как бы если их поставить рядом, то Роналду выше - на 17 см. или у пешеведов есть неопровержимые доказательства того, что за последнее время Месси существенно подрос❓🤔
Конечно есть.. Три последние года : ЧМ, 2 КА, МВП ЧМ, МВП КА, всего 8 трофеев, 2 ЗМ, 2 The Best.. Он не просто "подрос", а взмыл в Infinity.. Авейру это может только снится с его 0 трофеев... Впрочем балласту снится и другое : Скандирования : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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Ответ Турыст
Конечно есть.. Три последние года : ЧМ, 2 КА, МВП ЧМ, МВП КА, всего 8 трофеев, 2 ЗМ, 2 The Best.. Он не просто "подрос", а взмыл в Infinity.. Авейру это может только снится с его 0 трофеев... Впрочем балласту снится и другое : Скандирования : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
В 2023 году Месси отметился лишь серией удушающих в официальных матчах за сборную и установил рекорд в плей-офф ЛЧ за ПСЖ: по системе гол+пас, набрав ZERΟ ~ но Инфантино посчитал иначе и выписал данному индивиду ЗеБест☝️сомнительные награды, добытые благодаря шашням Месси с приятелем Инфантино турецким поваром , являются омерзительными 🤢
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