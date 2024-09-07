Отец Севикяна: «Возвращение в «Локо» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к цели»
Отец Эдгара Севикяна высказался о возвращении футболиста в «Локомотив».
Арендное соглашение железнодорожников с «Ференцварошом» рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа. 23-летний игрок – воспитанник «Локомотива».
«Возвращение в «Локомотив» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели. На сегодняшний момент он счастлив сыграть за родной клуб», – сказал Мартирос Севикян.
В январе этого года футболист перешел в «Ференцварош» из «Пари НН». За венгерскую команду он провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика полузащитника доступна по ссылке.
Эдгар Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локо». О переходе долго не думал»
Таких ,как Севикян в РПЛ играет буквально все в нижней части таблицы. Забил когда-то 2 гола в Пари НН ,да и хватало сил бегать у него минут на 25. Это мусор
А так он норм играл за ферен
Просто тренер поменялся вот и все