Отец Севикяна: «Возвращение в «Локо» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к цели»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Эдгар Севикян Футбол

Отец Эдгара Севикяна высказался о возвращении футболиста в «Локомотив».

Арендное соглашение железнодорожников с «Ференцварошом» рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа. 23-летний игрок – воспитанник «Локомотива».

«Возвращение в «Локомотив» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели. На сегодняшний момент он счастлив сыграть за родной клуб», – сказал Мартирос Севикян.

В январе этого года футболист перешел в «Ференцварош» из «Пари НН». За венгерскую команду он провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика полузащитника доступна по ссылке.

Эдгар Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локо». О переходе долго не думал» 

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8 комментариев
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Какой же у него уровень, если он в Ференцвароше не смог заиграть и через пол года вернулся обратно? Про Европу можно забывать, ну разве что в Армении может поиграть
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Судя по всему Европа для него уже пройденный этап по ускоренной системе, никто не может усомниться, что поиграл там, галочку поставил...
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Конечно не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Просто противоречит желанию самой Европы! )
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Столько суеты вокруг армянина,будто Винисиуса подписал Локомотив .
Таких ,как Севикян в РПЛ играет буквально все в нижней части таблицы. Забил когда-то 2 гола в Пари НН ,да и хватало сил бегать у него минут на 25. Это мусор
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знаем-знаем, сначала эти игрочишки уезжают в "эуропу", которой оказываются Греция и Венгрия, а потом такие "отцы севикянов" рассказывают, что Москва - это тоже Европа. И Химки, и даже Казань с Ростовом.
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Ну формально Севикян играет в Европе, РФС же не исключили из УЕФА)))
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Ответ Liver0910
Какой же у него уровень, если он в Ференцвароше не смог заиграть и через пол года вернулся обратно? Про Европу можно забывать, ну разве что в Армении может поиграть
Тренер его перестал ставить из-за терок
А так он норм играл за ферен
Просто тренер поменялся вот и все
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Ответ ika17.17@mail.ru
Тренер его перестал ставить из-за терок А так он норм играл за ферен Просто тренер поменялся вот и все
Сомневаюсь, что хорошего футболиста тренер не будет выпускать в основе.
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