Отец Севикяна: «Возвращение в «Локо» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к цели»

Отец Эдгара Севикяна высказался о возвращении футболиста в «Локомотив».

Арендное соглашение железнодорожников с « » рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа. 23-летний игрок – воспитанник « ».

«Возвращение в « » не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели. На сегодняшний момент он счастлив сыграть за родной клуб», – сказал Мартирос Севикян.

В январе этого года футболист перешел в «Ференцварош» из «Пари НН». За венгерскую команду он провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика полузащитника доступна по ссылке.

Эдгар Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локо». О переходе долго не думал»