«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с опцией выкупа

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия трансферы сборная Армении по футболу Ференцварош Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» из «Ференцвароша».

Московский и венгерский клубы договорились о переходе полузащитника сборной Армении на правах аренды.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает опцию выкупа.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды, выкуп – необязательный. За аренду москвичи заплатят 200 000 евро.

Севикян – воспитанник академии «Локомотива», в 2017 году он перешел в «Леванте», летом 2022-го – в «Пари НН», за который впоследствии отыграл 40 матчей, отметился 8 голами и голевой передачей.

В январе 2024-го Эдгар перебрался в «Ференцварош», где провел 17 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fclm.ru

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33 комментария
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С возвращением, и удачи ! Оптимально что аренда, а не полная стоимость
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Ещё один воспитанник в Локо
молодцы, что опцию выкупа сделали необязательной. Надеемся, что добавит вариативности в атаке
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Тикеизяну теперь веселее будет)
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Другое дело. Он на 4млн не наиграет
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Ответ Кирилл Ботнарюк
Эх сколько же потом комментаторов придётся спрашивать - что с лицом. Но им привычно обтекать...
а что с лицом?)
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+ еще один галактионовский игрок из пари нн
хорошее усиление
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Чел в унылом Ференцвароше скамейку полировал, так что усилением это едва ли можно назвать, чисто мясо для ротации. Про выкуп за 4 млн даже думать нечего, это фейк какой-то, венгры своего лидера Маркиньоса за 5 продали, а тут лавочник околонулевой.
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Ну что, поиграл в Европе?
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Вот и съездил в Европу "поиграть в еврокубках" - даже венгерскому клубу оказался не нужен...
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Теперь всем понятно зачем нужны в Европе российские игроки пришедшие бесплатно? Конечно не все, но вот Севикян, молодой вратарь Штурма(забыл его фамилию) ушедший из Локо как раз из этой категории.
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Ну, допустим. Ждем действительно важные трансферы, Монтеса например
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Локомотив в последнее время делает не плохие приобретения
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Нафиг он нужен? Объективно слаб что в Венгрии что у нас
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Это и был трамплин в топ клубы Европы?
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Севекян - хороший вариант для Локомотива
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Вообще работа менеджмента Локо внушает.
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Лантратов
Сильянов Ньямси Морозов Ненахов
Севикян Баринов Карпукас Раков
Батраков
Сулейманов
9!!! Воспитанников в составе!!! Как тебе такое Илон Маск?!?! И ведь не скажешь, что я с такой силой притягивал за уши, что оторвал их с корнем...
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Зачем Салтыкова тогда брали?
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Лишь бы снова на этом петухе билеты не подорожали.
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Эту аренду тоже его батя проплатил!?
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Ответ Amalfitano
Теперь всем понятно зачем нужны в Европе российские игроки пришедшие бесплатно? Конечно не все, но вот Севикян, молодой вратарь Штурма(забыл его фамилию) ушедший из Локо как раз из этой категории.
Даня Худяков
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Ответ ДМ-1чемпион
Половину аренды похоже папаша оплатил как в прошлый раз! Бестолковый игрок!
Норм игрок
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Ответ ДМ-1чемпион
Игрок которому не нашлось места в составе венгерского клуба и за которого трансфер платит папа не норм игрок!
Ты его видел за Ференц? наверное нет как и я. А в РПЛ видели все и он был в порядке
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