«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с опцией выкупа
Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» из «Ференцвароша».
Московский и венгерский клубы договорились о переходе полузащитника сборной Армении на правах аренды.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает опцию выкупа.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сможет купить Севикяна у «Ференцвароша» за 4 млн евро после аренды, выкуп – необязательный. За аренду москвичи заплатят 200 000 евро.
Севикян – воспитанник академии «Локомотива», в 2017 году он перешел в «Леванте», летом 2022-го – в «Пари НН», за который впоследствии отыграл 40 матчей, отметился 8 голами и голевой передачей.
В январе 2024-го Эдгар перебрался в «Ференцварош», где провел 17 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика – здесь.
Фото: fclm.ru
молодцы, что опцию выкупа сделали необязательной. Надеемся, что добавит вариативности в атаке
хорошее усиление
Сильянов Ньямси Морозов Ненахов
Севикян Баринов Карпукас Раков
Батраков
Сулейманов
9!!! Воспитанников в составе!!! Как тебе такое Илон Маск?!?! И ведь не скажешь, что я с такой силой притягивал за уши, что оторвал их с корнем...