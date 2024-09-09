Дивеев о желании играть в Европе: «Все этого хотят, и я тоже. Мы рады за Головина, Кузяева, Миранчука, Сафонова – ребята молодцы»
Игорь Дивеев признался, что хочет попробовать себя в европейском чемпионате.
– Если будет нормальное предложение от хорошей европейской команды, не побоитесь?
– Нет. Думаю, у каждого футболиста из России есть мечта поиграть в Европе, и все к этому стремятся.
Мы рады, что Головин играет в «Монако», Кузяев – в «Гавре», Антон Миранчук перешел в «Сьон», Сафонов – в «ПСЖ». Ребята молодцы, все этого хотят, и я этого хочу, – сказал защитник ЦСКА.