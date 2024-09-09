Дивеев о желании играть в Европе: «Все этого хотят, и я тоже. Мы рады за Головина, Кузяева, Миранчука, Сафонова – ребята молодцы»

Теги ЦСКА ПСЖ Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сьон высшая лига Швейцария Гавр Антон Миранчук Александр Головин Матч ТВ Матвей Сафонов Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев признался, что хочет попробовать себя в европейском чемпионате.

–  Если будет нормальное предложение от хорошей европейской команды, не побоитесь?

–  Нет. Думаю, у каждого футболиста из России есть мечта поиграть в Европе, и все к этому стремятся.

Мы рады, что Головин играет в «Монако», Кузяев –  в «Гавре», Антон Миранчук перешел в «Сьон», Сафонов –  в «ПСЖ». Ребята молодцы, все этого хотят, и я этого хочу, –  сказал защитник ЦСКА.

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6 комментариев
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А за Чалова не рад?
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Ответ Mark Anisimov
Да как они надоели… все мечтают играть, уехать, прогрессировать. Не место красит человека, а человек место… да и в конце то концов на кого будем смотреть когда толпа этих одноногих профессионалов уедет? У нас уровень футбола будет минусовым, а в Европе упадет до нуля.
Люди стремятся играть в более сильных и конкурентных чемпионатах, играть в ЕК. По-вашему это ненормально?
+3
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Дивей уедет после этого сезона, либо в перерыве
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Ответ Виталина Максимова
Дивей уедет после этого сезона, либо в перерыве
Перерыв 15 минут - никак не успеть ))
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