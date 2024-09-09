Дивеев о желании играть в Европе: «Все этого хотят, и я тоже. Мы рады за Головина, Кузяева, Миранчука, Сафонова – ребята молодцы»

Игорь Дивеев признался, что хочет попробовать себя в европейском чемпионате.

– Если будет нормальное предложение от хорошей европейской команды, не побоитесь?

– Нет. Думаю, у каждого футболиста из России есть мечта поиграть в Европе, и все к этому стремятся.

Мы рады, что играет в « », Кузяев – в « », перешел в «Сьон», – в «ПСЖ». Ребята молодцы, все этого хотят, и я этого хочу, – сказал защитник ЦСКА.