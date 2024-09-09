Кафанов о тайфуне в Ханое: «В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет» 

Виталий Кафанов рассказал о тайфуне в Ханое.

Накануне сборная России вернулась из , где в четверг разгромила местную национальную команду (3:0) в товарищеском матче. Субботняя игра с была отменена из-за непогоды.

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.

— Не было страшно в эпицентре событий?

— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — сказал тренер вратарей сборной России.