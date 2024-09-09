Кафанов о тайфуне в Ханое: «В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет» 

Теги Сборная России по футболу происшествия Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Виталий Кафанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Виталий Кафанов рассказал о тайфуне в Ханое.

Накануне сборная России вернулась из Вьетнама, где в четверг разгромила местную национальную команду (3:0) в товарищеском матче. Субботняя игра с Таиландом была отменена из-за непогоды.

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.

— Не было страшно в эпицентре событий?

— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты, — сказал тренер вратарей сборной России.

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3 комментария
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"Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет" - этот ответ много куда подходит на самом деле
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Если не смотреть в окно, то всё хорошо. Главное смотреть телевизор, там всё расскажут. Только на улицы не выходите
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Не выходи из комнаты, не совершай ошибку… (с)
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