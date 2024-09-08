«Мы приземлились дома ❤️🇷🇺». Сборная прилетела в Россию из Вьетнама на фоне тайфуна
Сборная России вернулась домой из Вьетнама.
«Мы приземлились дома ❤️🇷🇺», – сообщается в телеграм-канале сборной.
Товарищеский матч между Россией и Таиландом был отменен из-за тайфуна «Яги». Игра должна была состояться вчера в Ханое в 16:00 по московскому времени, но на столицу Вьетнама обрушились проливной дождь и сильный ветер.
Ночью национальная команда вылетела в Россию.
В четверг российская сборная разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.