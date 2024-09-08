«Мы приземлились дома ❤️🇷🇺». Сборная прилетела в Россию из Вьетнама на фоне тайфуна

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Сборная России вернулась домой из Вьетнама.

«Мы приземлились дома ❤️🇷🇺», – сообщается в телеграм-канале сборной.

Товарищеский матч между Россией и Таиландом был отменен из-за тайфуна «Яги». Игра должна была состояться вчера в Ханое в 16:00 по московскому времени, но на столицу Вьетнама обрушились проливной дождь и сильный ветер.

Ночью национальная команда вылетела в Россию.

В четверг российская сборная разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

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7 комментариев
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Из-за Яги а самом деле куча проблем
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Нам ни дождь не страшен, ни тайфун. Удивляется даже мистер Мун. Отчего мы не болеем, отчего мы здоровее - а Валера наш большой свистун!
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С возвращением на Родину!
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Ответ Kenai Tahov
Дальше игра с Таджикистаном или с Лесото?
Дальше - Покровск
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Ответ Kenai Tahov
Пока что безнадёжно застряли на уровне Селидово и даже New York потеряли )
Да, тяжёлая война. Но дальше - Покровск.
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