Гаврилов о Дзюбе: «Не факт, что Артем кому-то нужен в РПЛ. Возраст критический. Если возьмут, наверняка это будет последний клуб в карьере» 

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов оценил вероятность перехода Артема Дзюбы в клуб Мир РПЛ.

В межсезонье 36-летний форвард ушел из «Локомотива» свободным агентом.

«Сейчас непонятно, в каком состоянии Дзюба. Не факт, что Артем правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы. 

Но все будет зависеть от физической формы. Если он ее быстро наберет, то сможет помочь будущей команде», – сказал бывший игрок «Спартака».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не факт,что Дзюба вообще кому то нужен .......
+2
-1
+1
Ему в рекламе место всегда найдется !!
0
0
0
Надо заканчивать.
0
0
0
Последним пристанищем его будет медиалига, нормальный футбол для Дзюбы закончился!
0
0
0
Во время Зенит отстегивает игроков , Дзюба, Кокорин , молодцы …
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий