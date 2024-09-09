Гаврилов о Дзюбе: «Не факт, что Артем кому-то нужен в РПЛ. Возраст критический. Если возьмут, наверняка это будет последний клуб в карьере»
Юрий Гаврилов оценил вероятность перехода Артема Дзюбы в клуб Мир РПЛ.
В межсезонье 36-летний форвард ушел из «Локомотива» свободным агентом.
«Сейчас непонятно, в каком состоянии Дзюба. Не факт, что Артем правда кому-то нужен в чемпионате России. Возраст сейчас у него критический. Если его возьмут в РПЛ, наверняка это будет последний клуб в карьере Дзюбы.
Но все будет зависеть от физической формы. Если он ее быстро наберет, то сможет помочь будущей команде», – сказал бывший игрок «Спартака».