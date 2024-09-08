Смородская посоветовала Дзюбе завершить карьеру: «Надо искать себя в другой сфере, раз не было предложений»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская посоветовала Артему Дзюбе завершить карьеру.

«Я понимаю, что процесс завершения карьеры проходит очень сложно у каждого футболиста. Это очень болезненный процесс.

Но раз до сих пор у Артема Дзюбы не было хороших предложений и ни в одном из клубов РПЛ он в итоге не оказался, тогда надо уже завершать и искать себя в другой сфере деятельности. Я желаю Артему всего самого наилучшего!» – сказала бывший президент «Локомотива».

В мае 36‑летний форвард покинул «Локомотив» и с тех пор находится без клуба.

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4 комментария
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В сфере рекламы он себя уже поискал.
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А в какой?
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Можно в сфере братьев (на английском)
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Ответ Demyan Grachev
Можно в сфере братьев (на английском)
Раздел : лицо и сидеть.
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