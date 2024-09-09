Галлас о продаже Галлахера: «Одна из самых больших ошибок. Он был капитаном, очень важным для «Челси» игроком. Понятия не имею, почему это произошло»

Вильям Галлас не понимает, зачем «Челси» надо было продавать Конора Галлахера.

«Продажа Конора Галлахера была одной из самых больших ошибок трансферного окна, я понятия не имею, почему клуб решил его продать.

Он был капитаном клуба, и очень важно иметь английских игроков. Сейчас у них в стартовом составе, наверное, два англичанина, учитывая, что Рис Джеймс травмирован.

Продать одного из своих лидеров « » – такое сложно понять. Он был очень важен для команды и должен был остаться», – сказал бывший защитник « » в интервью Gambling Zone.