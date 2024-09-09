Галлас о продаже Галлахера: «Одна из самых больших ошибок. Он был капитаном, очень важным для «Челси» игроком. Понятия не имею, почему это произошло»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Конор Галлахер Футбол

Вильям Галлас не понимает, зачем «Челси» надо было продавать Конора Галлахера.

«Продажа Конора Галлахера была одной из самых больших ошибок трансферного окна, я понятия не имею, почему клуб решил его продать.

Он был капитаном клуба, и очень важно иметь английских игроков. Сейчас у них в стартовом составе, наверное, два англичанина, учитывая, что Рис Джеймс травмирован.

Продать одного из своих лидеров «Атлетико» – такое сложно понять. Он был очень важен для команды и должен был остаться», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Gambling Zone.

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