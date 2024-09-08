Вильям Галлас: «Мбаппе не дадут сезона на адаптацию из-за его имени и уровня «Реала». Все ждут, что он быстро забьет 20 голов. Давление велико»

Теги ПСЖ Вильям Галлас Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Вильям Галлас описал давление, с которым столкнулся Килиан Мбаппе в «Реале».

«Килиан Мбаппе почувствует облегчение, забив первый гол за «Реал», потому что на его плечах огромное давление. Учитывая то, как он ушел из «ПСЖ» и насколько выгодный контракт заключил, у него нет иного выбора, кроме как сразу начинать проявлять себя, и в первых двух матчах давление было заметно.

Сейчас он, забив, будет чувствовать себя более свободно, и для нападающего это важно. Он доказал, на что способен, и теперь должен продолжать в том же духе.

Все ждут, что он быстро забьет 20 голов, и он хорошо начал. Ему не дадут сезона на адаптацию из-за его имени и уровня клуба», – отметил в интервью Gambling Zone экс-защитник сборной Франции.

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3 комментария
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Так он 20 минимум и забьет)
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Дело там не только в мбаппе. А то что его ставит не на профильную позицию,это ни чего не значит? Вот он сыграл 5 матчей как цф,а сейчас на 5 матчей винисиуса поставить цф а его левым нападающим и потом сравнивать кто и что.
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20 он легко забьет, причем первый хет-трик по классике забьет второму каталонскому в Эль Класико.
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