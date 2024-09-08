Вильям Галлас: «Мбаппе не дадут сезона на адаптацию из-за его имени и уровня «Реала». Все ждут, что он быстро забьет 20 голов. Давление велико»

Вильям Галлас описал давление, с которым столкнулся Килиан Мбаппе в «Реале».

« почувствует облегчение, забив первый гол за « », потому что на его плечах огромное давление. Учитывая то, как он ушел из « » и насколько выгодный контракт заключил, у него нет иного выбора, кроме как сразу начинать проявлять себя, и в первых двух матчах давление было заметно.

Сейчас он, забив, будет чувствовать себя более свободно, и для нападающего это важно. Он доказал, на что способен, и теперь должен продолжать в том же духе.

Все ждут, что он быстро забьет 20 голов, и он хорошо начал. Ему не дадут сезона на адаптацию из-за его имени и уровня клуба», – отметил в интервью Gambling Zone экс-защитник сборной Франции.