Семак о Рабьо в «Зените»: «Это невозможно, учитывая его запросы. Вряд ли мы сможем его потянуть»

Сергей Семак сомневается, что «Зенит» подпишет Адриена Рабьо.

– Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – . Интересно ли « » его подписание?

– Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня, и уровень его заработной платы тоже очень высок.

Вряд ли мы сможем его потянуть, – сказал главный тренер «Зенита».

Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»