Семак о Рабьо в «Зените»: «Это невозможно, учитывая его запросы. Вряд ли мы сможем его потянуть»
Сергей Семак сомневается, что «Зенит» подпишет Адриена Рабьо.
– Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – Адриен Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?
– Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня, и уровень его заработной платы тоже очень высок.
Вряд ли мы сможем его потянуть, – сказал главный тренер «Зенита».
Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»