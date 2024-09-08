Семак о Рабьо в «Зените»: «Это невозможно, учитывая его запросы. Вряд ли мы сможем его потянуть»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Адриен Рабьо Футбол

Сергей Семак сомневается, что «Зенит» подпишет Адриена Рабьо.

– Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – Адриен Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?

– Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня, и уровень его заработной платы тоже очень высок.

Вряд ли мы сможем его потянуть, – сказал главный тренер «Зенита».

Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»

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18 комментариев
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Весь бюджет на Соболева ушёл.
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Подписать Рабьо и усадить на скамейку. Шах и мат от Газпрома и северных потоков для франции))
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Не понимаю зачем Семак ответил на бредовый вопрос. Таких журнлющек надо игнорировать и вносить в чёрный список и вообще не пускать на пресс-конференции.
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Немолодой, дорогой да ещё и мать у него агент тяжёлый. Не нужен ни разу.
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А как же: "Газпром. Мечты сбываются!" ?))
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Ответ дон Рэба
Не понимаю зачем Семак ответил на бредовый вопрос. Таких журнлющек надо игнорировать и вносить в чёрный список и вообще не пускать на пресс-конференции.
Медведев троллит журналюг. Всё норм
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Ответ дон Рэба
Не понимаю зачем Семак ответил на бредовый вопрос. Таких журнлющек надо игнорировать и вносить в чёрный список и вообще не пускать на пресс-конференции.
Нельзя. Этот журналист понапишет о Зените кучу пакостей, а наши почитатели с радостью это подхватят и растиражируют.
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мы не рабы рабы не мы...тьфу мы не рабьо....но если прикажут.....
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Блин, там еще мама в нагрузку
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Ладно Рабьо, там еще маму надо потянуть
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Когда-то была вероятность подписания в Баварию Бэкхема, но Беккенбауэр сказал - "От такого игрока не откажется ни один клуб мира, но ведь с ним приедет и Виктория Адамс " И от Бэкхема отказались. Тут аналогичная ситуация, многие клубы хотели бы видеть у себя Рабьо, но не его маму. Она может разрушить любой клуб.
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А говорил, слишком дороги россияне.
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Смешно…на кой чёрт ему в Россию ехать?
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