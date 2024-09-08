Семак о приглашении зарубежных клубов в РПЛ: «У каждой страны свой чемпионат, все определяют команды, играющие в еврокубках. Неплохая идея, но сложно понять, как это будет выглядеть»

Сергей Семак оценил идею приглашения зарубежных клубов в чемпионат России.

– несколько лет назад выражал идею о привлечении клубов из Казахстана и других азиатских республик в чемпионат России. Нравится ли вам эта идея и насколько она осуществима? Как к этому относитесь?

– Идея сама по себе неплохая, но мне сложно, конечно, понять, каким образом будет выглядеть этот турнир, потому что у каждой страны есть свои чемпионаты, которые определяют те команды, которые играют в еврокубках. И, естественно, при определенном чемпионате, где принимали бы участие команды из постсоветского пространства, как это осуществить, в какое время проводить такой чемпионат, в каком статусе это будет разыгрываться.

Но в целом серия каких-то товарищеских матчей, которые проводятся, она тоже очень интересная. Мы летали и в Баку, и в Алматы, играли и в Иране. Есть много стран, которые с удовольствием принимают наши команды и вызывают эти игры большой спортивный интерес, – сказал главный тренер « » после товарищеского матча с « » (4:3).