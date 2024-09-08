Семак о приглашении зарубежных клубов в РПЛ: «У каждой страны свой чемпионат, все определяют команды, играющие в еврокубках. Неплохая идея, но сложно понять, как это будет выглядеть»

Теги Зенит Сергей Семак Евгений Гинер премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига Азербайджан высшая лига Иран Sports – Казахстан Футбол

Сергей Семак оценил идею приглашения зарубежных клубов в чемпионат России.

Евгений Гинер несколько лет назад выражал идею о привлечении клубов из Казахстана и других азиатских республик в чемпионат России. Нравится ли вам эта идея и насколько она осуществима? Как к этому относитесь?

– Идея сама по себе неплохая, но мне сложно, конечно, понять, каким образом будет выглядеть этот турнир, потому что у каждой страны есть свои чемпионаты, которые определяют те команды, которые играют в еврокубках. И, естественно, при определенном чемпионате, где принимали бы участие команды из постсоветского пространства, как это осуществить, в какое время проводить такой чемпионат, в каком статусе это будет разыгрываться.

Но в целом серия каких-то товарищеских матчей, которые проводятся, она тоже очень интересная. Мы летали и в Баку, и в Алматы, играли и в Иране. Есть много стран, которые с удовольствием принимают наши команды и вызывают эти игры большой спортивный интерес, – сказал главный тренер «Зенита» после товарищеского матча с «Кайратом» (4:3).

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10 комментариев
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Газзаева нужно подключать, у него есть опыт объединения чемпионатов
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Команды участники Еврокубков никогда не придут в РПЛ, потому как это автоматически закроет им участие в Еврокубках. А остальные на хрен не нужны, своих слабаков выше крыши.
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Крымские клубы-то уже включили, комбинаторы гениальные?
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Ответ Артем
уганду и беларусь надо звать
Уганду приглашайте, Беларусь оставьте в покое, у нас пока еще не забрали еврокубки
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Зачем делать отдалённое подобие чемпионата СССР? В России что, нет клубов которые можно и нужно поднимать (в первую очередь футбольные), не куда вкладывать в инфраструктуру и академию? Стадионы аварийные что в первой лиге что во второй.

Не нужно это. В России клубы банкротятся то возрождаются. Это самое больное что есть.

А ЕК итак будут, остаётся ждать неопределённое время.
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Глупый популизм. Укроп уже предлагали.
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РПЛ - не КХЛ
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да вы че спросили? это же его второй кошмарный сон после еврокубков.. сельдерей еле пережил чуть не уплывшее чемпионство и конкурентов он не потерпит из других стран, теперь будет настраивать с 14 помощниками футболистов в каждой игре как на последний бой
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Гинер всё не уймётся что ли? С Украиной не получилось, давай Казахстан к нам тащить?
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