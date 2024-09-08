Семак о 4:3 с «Кайратом»: «Прекрасный футбольный вечер, 7 забитых мячей. «Зенит» выполнил все, что хотел – было важно посмотреть, в каком состоянии игроки, дать игровой тонус»

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Кайратом» (4:3).

– Прекрасный футбольный вечер. Думаю, мало с чем может сравниться то, что увидели сегодня зрители. Семь забитых мячей… Конечно, это прекрасно с точки зрения зрелищности. Игра получилась, для товарищеской игры достаточно большое количество болельщиков пришло посмотреть матч, прекрасный футбольный вечер.

Что касается самой игры, то, учитывая экспериментальные составы, нам важно было посмотреть, кто из игроков в каком состоянии находится, дать возможность поддержать игровой тонус тем, кто у нас играет больше, и дать возможность тем ребятам, кто играет поменьше, провести определенное количество игрового времени. Поэтому все, что хотели, мы выполнили. Спасибо за гостеприимство! Будем собираться и полетим назад готовиться к возобновлению чемпионата.



– Если не секрет, по каким критериям определялось, где выступит , а где ? Не было идеи, чтобы и там, и там они сыграли по чуть-чуть?

– Это маловероятно. Я думаю, достаточно было того времени, которое они сыграли, хотя Толя мог и больше, он тренируется много, находится в хорошей физической форме. Но все-таки нам нужно давать игровое время тем ребятам, которым оно более необходимо в нынешнее время. Поэтому, я думаю, получилось все хорошо.

– В первом тайме создавалось впечатление, что ваши футболисты играют до верного, по системе мини-футбола. То есть, выкатывают до верного, и благодаря этому им удавалось забивать мячи. Это была тренерская установка или же просто импровизация была?

– Нет, это импровизация. Уровень и статус товарищеского матча все-таки имеют место быть. Безусловно, все хотят побеждать, но при этом, конечно, нет давления результата.

Если сравнивать с официальным матчем, конечно, это давление гораздо меньше. Это позволяет игрокам где-то переигрывать какие-то моменты, принимать какие-то решения, которые, возможно, в официальных матчах они не приняли бы, играли бы проще, если мы говорим о завершающей стадии. Было несколько эпизодов, действительно, где в этих моментах переигрывали. Но это футбол, импровизация в завершающей стадии только приветствуется. Тот же отдал прекрасную передачу Ерохину Саше, когда забивали первый мяч. Очень красивый гол. Мы приветствуем такую игру, – сказал главный тренер « ».