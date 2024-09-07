Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»

Запросы Адриена Рабьо не соответствуют поступающим предложениям.

Как сообщает Calciomercato, Вероник Рабьо, представляющая интересы своего сына, настаивает на том, что контракт будет заключен только на ее условиях и с той командой, которая нравится футболисту.

Были отклонены предложения « » (7 млн евро в год «чистыми») и « » (5,5 млн). Также Рабьо не согласился перейти в « » и другие топ-клубы Турции.

Утверждается, что хочет получать 10 млн евро в год, бонус за подписание контракта в размере 15 млн евро. Также его мать должна получить комиссионные.

В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.