Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»
Запросы Адриена Рабьо не соответствуют поступающим предложениям.
Как сообщает Calciomercato, Вероник Рабьо, представляющая интересы своего сына, настаивает на том, что контракт будет заключен только на ее условиях и с той командой, которая нравится футболисту.
Были отклонены предложения «Ювентуса» (7 млн евро в год «чистыми») и «Милана» (5,5 млн). Также Рабьо не согласился перейти в «Галатасарай» и другие топ-клубы Турции.
Утверждается, что Адриен хочет получать 10 млн евро в год, бонус за подписание контракта в размере 15 млн евро. Также его мать должна получить комиссионные.
В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Пусть дурит теперь другие клубы))
Но и это не точно.