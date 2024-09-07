Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»

Теги Милан Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Адриен Рабьо агенты деньги Футбол

Запросы Адриена Рабьо не соответствуют поступающим предложениям.

Как сообщает Calciomercato, Вероник Рабьо, представляющая интересы своего сына, настаивает на том, что контракт будет заключен только на ее условиях и с той командой, которая нравится футболисту.

Были отклонены предложения «Ювентуса» (7 млн евро в год «чистыми») и «Милана» (5,5 млн). Также Рабьо не согласился перейти в «Галатасарай» и другие топ-клубы Турции.

Утверждается, что Адриен хочет получать 10 млн евро в год, бонус за подписание контракта в размере 15 млн евро. Также его мать должна получить комиссионные.

В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий
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и холодильник "Розенлев"
+68
0
+68
Даже Райола так не борзел, что себе эти двое позволяют. С такими запросами сыночек до зимнего окна будет дома на круассанах сидеть. А потом ни кто 7 и 5,5 давать не будет.
+42
-2
+40
Ответ Amalfitano
Еще один Де Хеа. А через год будет согласен и на условный Лестер который даст ему 3 миллиона в год? Что за дурачки, ей богу? Хочешь бабок - иди в СА и не морочь людям голову.
Де Хеа в отличии от Рабьо, вратарь мирового уровня.
+22
-3
+19
Для клуба, который поведется на его хотелки "бесплатный" Рабьо обойдется примерно в 35-40 млн значит без учёта зарплаты
+19
-2
+17
Еще один Де Хеа. А через год будет согласен и на условный Лестер который даст ему 3 миллиона в год? Что за дурачки, ей богу? Хочешь бабок - иди в СА и не морочь людям голову.
+18
-3
+15
Ответ savik-A.M.
и холодильник "Розенлев"
Ага. Пылесос "Вихрь" и румынскую стенку.)
+12
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+12
Отказался от 7 чистыми в Юве и хочет 10, значит тоже чистыми, то есть около 20 млн до вычета налогов. Это зп игроков топ 20-30 мира, куда Рабьо явно не входит
+7
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+7
Сказал бы проще: хочу в Саудовскую Аравию
+4
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+4
Может маму замуж выдать ?
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Рабьо это Мбаппе на минималках))
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Ответ BLACK JESUS
Даже Райола так не борзел, что себе эти двое позволяют. С такими запросами сыночек до зимнего окна будет дома на круассанах сидеть. А потом ни кто 7 и 5,5 давать не будет.
Ничего, посидит годик без футбола как Де Хеа, и тоже подпишется с каким-нибудь середняком.
+2
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+2
Ответ Born is the King
Для клуба, который поведется на его хотелки "бесплатный" Рабьо обойдется примерно в 35-40 млн значит без учёта зарплаты
Так для этого он и стал свободным агентом, чтобы срубить себе бабла побольше. Тут покупателю не надо тратиться на трансфер
+2
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Ну пусть дальше хочет.
+2
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+2
Не шарю в футболе видимо, считаю его посредственность, который всегда появлялся в нужным месте в нужное время, есть тысяча футболистов, которые сильнее его на его позиции
+3
-2
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В начале лета она просила 7 лимонов и 5 за подписание. Когда лето закончилось, запросы выросли в 2 раза. Адекватностью семейка явно не блещет
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Рад, что Рабьо больше не в Ювентусе, играть на 3 млн, хотеть 10, валять дурака несколько лет и внезапно начать хорошо играть в последний год контракта?
Пусть дурит теперь другие клубы))
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Такие хотелки могут исполнить только саудиты.
Но и это не точно.
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Понял, лучше без контракта быть, чем брать то, что дают
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А ещё двухчасовой рабочий день и трëхразовое питание.
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Ответ savik-A.M.
и холодильник "Розенлев"
Бесплатную путёвку, в сибирь
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Игрок,конечно,хороший,но кто ему даст такие деньги?
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А еще ему нужна белка и свисток... :-)
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А, то есть история с де Хэя у которого хотелки тоже не опускались, ничему не научила ? Ну ладно, пускай посидит Рабьо годик без работы, отдохнет, может агента нормального найдет. Причем дэ Хея - вратарь и ему не так критично для карьеры упустить год, как для центрального полузащитника
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И бесплатную путевку, в Сибирь..... Ничего не треснет у него?)
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Вон в аль Наср пусть идет
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С такими запросами, этот клоун повесит бутсы на гвоздь.
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Не должен быть агентом родственник. Как правило ни к чему хорошему это не приводит.
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Губа не дура!🤣
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Ну пусть попробует к верблюдам!
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А жареных гвоздей не хочет?
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