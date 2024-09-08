У Ямаля 3 гола и 13 ассистов в 19 последних матчах за Испанию и «Барселону»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Швейцарии по футболу Хоселу Лига наций УЕФА Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль сделал голевой пас в матче со Швейцарией.

17-летний вингер сборной Испании ассистировал Хоселу на 4-й минуте матча Лиги наций.

В последних 19 играх в составе национальной команды и «Барселоны» Ямаль забил три гола и отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ла Масия это какой-то феномен в мировом футболе, надеюсь Фати ещё не сказал своего последнего слова:)
+54
-7
+47
Статистика Ямаля за Испанию: 3 гола + 9 голевых передач в 15 матчах

Статистика Винисиуса за Бразилию: 5 голов + 3 голевых передач в 33 матчах

Первый "переоцененный 17-летний школьник", другой Роналдиньо, Неймар 2.0
+46
-7
+39
Топовый распасовщик с большим потенциалом. Главное, чтобы Ламин держался подальше от всяких эскортниц, именующих себя инфлюэнсерами, и неожиданно появившихся "друзей". Иначе рискует повторить путь Неймара.
+18
-1
+17
Ответ Отец Абду
Статистика Ямаля за Испанию: 3 гола + 9 голевых передач в 15 матчах Статистика Винисиуса за Бразилию: 5 голов + 3 голевых передач в 33 матчах Первый "переоцененный 17-летний школьник", другой Роналдиньо, Неймар 2.0
Там его еще на ЗМ тянут
+14
-3
+11
Независимо от клубных пристрастий стоит отметить, что Ламин феномен в столь юном возрасте.
+7
0
+7
Удивительный пацан! Очень сильно видна исключительность в нём, главное реализовать её в полной мере) Он уже сейчас куда круче бегунка Винисиуса, которого распиарили чуть ли не до золотого мяча🙈 Смех.
+7
-2
+5
Ответ Отец Абду
Статистика Ямаля за Испанию: 3 гола + 9 голевых передач в 15 матчах Статистика Винисиуса за Бразилию: 5 голов + 3 голевых передач в 33 матчах Первый "переоцененный 17-летний школьник", другой Роналдиньо, Неймар 2.0
Ну до Рональдинье ему еще далеко, но то что в ЛЧ он тащил мощно, и в Ла Лиге результат дал, отрицать глупо..п в сборной там в целом у Бразилов кризис командный..
+7
-2
+5
Гений футбола!:)
+9
-5
+4
Вот так талант.
+3
0
+3
Получит ЗМ вместо плакича.
+3
0
+3
Дайте ему отдых
+1
0
+1
И это в 14 лет!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий