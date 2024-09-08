У Ямаля 3 гола и 13 ассистов в 19 последних матчах за Испанию и «Барселону»
Ламин Ямаль сделал голевой пас в матче со Швейцарией.
17-летний вингер сборной Испании ассистировал Хоселу на 4-й минуте матча Лиги наций.
В последних 19 играх в составе национальной команды и «Барселоны» Ямаль забил три гола и отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Статистика Винисиуса за Бразилию: 5 голов + 3 голевых передач в 33 матчах
Первый "переоцененный 17-летний школьник", другой Роналдиньо, Неймар 2.0