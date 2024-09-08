У Ямаля 3 гола и 13 ассистов в 19 последних матчах за Испанию и «Барселону»

Ламин Ямаль сделал голевой пас в матче со Швейцарией.

17-летний вингер сборной ассистировал на 4-й минуте матча Лиги наций.

В последних 19 играх в составе национальной команды и «Барселоны» забил три гола и отдал 13 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.