Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное – не обращать внимания, важнее всего создать наследие»
Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.
«Самое главное – не обращать внимания. Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно.
Меня это не беспокоит, но я стараюсь быть собой. Важнее всего создать наследие», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны».
Доешь пельмени, помой посуду.
Ламин хотя бы не травмируется, тьфу тьфу тьфу )
Прошлый сезон ты мимо глаз пропустил?И начало этого
На поле все равны и плевать кто перед тобой стоит .Тебя оскорбили ,ответить ты имеешь право ,и это не звездная болезнь , а яйки Симеоне