Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное – не обращать внимания, важнее всего создать наследие»

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

«Самое главное – не обращать внимания. Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно.

Меня это не беспокоит, но я стараюсь быть собой. Важнее всего создать наследие», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны».