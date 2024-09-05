Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное – не обращать внимания, важнее всего создать наследие»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

«Самое главное – не обращать внимания. Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно.

Меня это не беспокоит, но я стараюсь быть собой. Важнее всего создать наследие», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны».

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25 комментариев
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Ответ ното Noto
Создать наследие и одного топ сезона не провел, а уже наследие. Вчера обсуждали ФК Голливуд МЮ, но Барса ещё хлеще. Там Фати был первый после Бога. Педри сильнейший ЦП современности. А теперь этот с самооценкой выше чем у Мбаппе. Евро брал например и 13 млн Кьеза.
40 летний мужик хейтит 17 летнего чемпиона Европы, лучшего молодого игрока мира на данный момент!
Доешь пельмени, помой посуду.
+13
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пока что нет признаков "звездной болезни", после игры с Францией немного побеспокоился, когда он ответил на слова Рабьо, но хорошо что пацан быстро пришел в себя.. понятно, что иногда соперники дразнят, а иногда твои нервы не выдерживает и ты им отвечаешь но надо постараться приходить в себя и пропускать такие какие подколы со стороны соперника. плохо что у него кумир Неймар, но хорошо что имя Лео всегда рядом с именем Ямаля, надо с Лео и брать пример! заметил, Флик тоже не делает из Ямаля центром вселенной.. это хорошо! парню это только пойдет на пользу
+9
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+4
Ответ Влад Аронофски
с Фати лучше сравнивать
А воспитанников реала с фильмом "человек,которого не было" бггг
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Ответ Влад Аронофски
с Фати лучше сравнивать
А Гюлера с кем тогда лучше сравнить ?)

Ламин хотя бы не травмируется, тьфу тьфу тьфу )
+3
-1
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Ответ ното Noto
Создать наследие и одного топ сезона не провел, а уже наследие. Вчера обсуждали ФК Голливуд МЮ, но Барса ещё хлеще. Там Фати был первый после Бога. Педри сильнейший ЦП современности. А теперь этот с самооценкой выше чем у Мбаппе. Евро брал например и 13 млн Кьеза.
"одного топ сезона не провел,"
Прошлый сезон ты мимо глаз пропустил?И начало этого
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Ответ Бронислав Каминский
А воспитанников реала с фильмом "человек,которого не было" бггг
Хоселуиэ же топ воспитанник-золотой мяч ему
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Ответ Влад Аронофски
с Фати лучше сравнивать
Где там райнеры и эндрики?
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Ответ Бронислав Каминский
Для 16летнего это топ.А Кейн лишь сделал то,что и должен делать(Зауринить все турниры)
Опять эта отмазка на счёт возраста. Может будешь и у КР с заглотом брать потому что он быстро ходит в свои 40 лет и даже иногда по воротам попадает. Это не детская лига, а профессиональный футбол и наплевать сколько тебе лет.
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Ответ ното Noto
Это называется хорошо провел Евро. Если игрок бездарно играет в АПЛ, но забивает много в ЛЧ, то в любом случае это не топ сезон это просто он хорошо играл в ЛЧ. Вот Кейн провел топ сезон он лучший бомбардир Бундеслиги ЛЧ и один из лучших на Евро. Вот это топ игра
Для 16летнего это топ.А Кейн лишь сделал то,что и должен делать(Зауринить все турниры)
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Ответ ното Noto
5+5 за сезон это топ сезон? Ну здорово. Какой нибудь Браим Диас с 8+6 тогда мировая звезда. А Довбик с 24+8 новый Герд Мюллер не меньше
А чемпионат европы это не продолжение сезона?)
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Ответ Бронислав Каминский
"одного топ сезона не провел," Прошлый сезон ты мимо глаз пропустил?И начало этого
5+5 за сезон это топ сезон? Ну здорово. Какой нибудь Браим Диас с 8+6 тогда мировая звезда. А Довбик с 24+8 новый Герд Мюллер не меньше
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Ответ TAGAY
пока что нет признаков "звездной болезни", после игры с Францией немного побеспокоился, когда он ответил на слова Рабьо, но хорошо что пацан быстро пришел в себя.. понятно, что иногда соперники дразнят, а иногда твои нервы не выдерживает и ты им отвечаешь но надо постараться приходить в себя и пропускать такие какие подколы со стороны соперника. плохо что у него кумир Неймар, но хорошо что имя Лео всегда рядом с именем Ямаля, надо с Лео и брать пример! заметил, Флик тоже не делает из Ямаля центром вселенной.. это хорошо! парню это только пойдет на пользу
Ну а кто бы Рабьо не ответил? Круто, что он провокации превращает в спортивную злость
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Ответ Александр_1116360923
Месси по больше части повезло что он по натуре интроверт. Вся эта суета вокруг него особо его не напрягала. Вот у Рональды на фоне хайпа кукушка потихоньку сьежала, а к старости лет так и вовсе отъехала. посмотрим что будет у Ямаля.
Это поэтому Месси тренер соперника назвал одержимым гномом с лицом дьявола, видимо, он был слишком спокоен
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Ответ FEZ10
А с чего он не должен отвечать французу? А бойцы которые дерутся ,не должны бить старших я понимаю ? На поле все равны и плевать кто перед тобой стоит .Тебя оскорбили ,ответить ты имеешь право ,и это не звездная болезнь , а яйки Симеоне
надо быть джентльменом! порой бывает, на эмоция люди творят дичь, но большую часть времени надо пытаться контролировать себя и пропускать таких подколов как у Рабьо, тем более этот ни разу не принципиальный соперник, и он не играет в команде принципиального соперника, возможно он просто не так выразился или же журналисты не так его показали.. но тут надо было пропускать, одно дело когда игрок Реал подкалывает, вот там можно ответить, ибо соперник принципиальный, немного подразнить и дух соперничества поднять
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Ответ TAGAY
пока что нет признаков "звездной болезни", после игры с Францией немного побеспокоился, когда он ответил на слова Рабьо, но хорошо что пацан быстро пришел в себя.. понятно, что иногда соперники дразнят, а иногда твои нервы не выдерживает и ты им отвечаешь но надо постараться приходить в себя и пропускать такие какие подколы со стороны соперника. плохо что у него кумир Неймар, но хорошо что имя Лео всегда рядом с именем Ямаля, надо с Лео и брать пример! заметил, Флик тоже не делает из Ямаля центром вселенной.. это хорошо! парню это только пойдет на пользу
А с чего он не должен отвечать французу? А бойцы которые дерутся ,не должны бить старших я понимаю ?
На поле все равны и плевать кто перед тобой стоит .Тебя оскорбили ,ответить ты имеешь право ,и это не звездная болезнь , а яйки Симеоне
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Ямаль херни не скажет 😎🔥👍🏻
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Срочно побегу создавать наследие.
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