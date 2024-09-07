Де ла Фуэнте о нагрузке на Ямаля: «Если не можешь отыграть 180 минут в сентябре – это конец. Мы должны делать то, что необходимо: представлять Испанию, выпускать лучших и стремиться победить»
Луис де ла Фуэнте объяснил, почему дает много игрового времени Ламину Ямалю.
Главный тренер сборной Испании ответил на вопрос о людях, которые беспокоятся по поводу высокой нагрузки на вингера, в том числе о реакции «Барселоны».
«Я говорю им, что им повезло иметь в своем распоряжении футболиста такого уровня, а также с тем, что он проводит столько матчей в составе национальной сборной.
Если ты не можешь отыграть 180 минут в сентябре, это конец.
Мы должны делать то, что необходимо: представлять нашу страну, выпускать лучших футболистов, стремиться победить. Нам нужно защищать свой престиж.
Я знаю, что защищать нужно всех игроков. Если бы я поступал только в отношении тех, кто играет за определенный клуб, было бы несправедливо», – отметил главный тренер сборной Испании.
Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.