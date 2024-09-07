Де ла Фуэнте о нагрузке на Ямаля: «Если не можешь отыграть 180 минут в сентябре – это конец. Мы должны делать то, что необходимо: представлять Испанию, выпускать лучших и стремиться победить»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Луис де ла Фуэнте объяснил, почему дает много игрового времени Ламину Ямалю.

Главный тренер сборной Испании ответил на вопрос о людях, которые беспокоятся по поводу высокой нагрузки на вингера, в том числе о реакции «Барселоны».

«Я говорю им, что им повезло иметь в своем распоряжении футболиста такого уровня, а также с тем, что он проводит столько матчей в составе национальной сборной.

Если ты не можешь отыграть 180 минут в сентябре, это конец.

Мы должны делать то, что необходимо: представлять нашу страну, выпускать лучших футболистов, стремиться победить. Нам нужно защищать свой престиж.

Я знаю, что защищать нужно всех игроков. Если бы я поступал только в отношении тех, кто играет за определенный клуб, было бы несправедливо», – отметил главный тренер сборной Испании.

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17 комментариев
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Ответ dreamstep
Тут пока непонятно какое у парня здоровье, Месси с Роналду всю карьеру по 90 минут бегают без сильных травм, так что вполне может играть много.
В возрасте Ямаля они играли намного меньше, организм все-таки еще не сформирован лет до 20, и есть шанс, что не выдержит. Но надеюсь, что все обойдётся, конечно.
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Спасибо за Гави. У тебя есть выбор на второсортные матчи, давай возможность и игровое время всем.. но к сожалению, у человека совсем все плохо с головой и пониманием, какие нагрузки выпадают на молодежь.
Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.
+36
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+23
Ответ Imperator1
Спасибо за Гави. У тебя есть выбор на второсортные матчи, давай возможность и игровое время всем.. но к сожалению, у человека совсем все плохо с головой и пониманием, какие нагрузки выпадают на молодежь. Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.
Учит чемпиона Европы, сайт изобилует всякими 🤡🤡🤡
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Ответ madaev
Учит чемпиона Европы, сайт изобилует всякими 🤡🤡🤡
О, спервадобиватор подъехал 🤡. Почему тогда ты учишь Тен Хага тренировать под каждым постом об МЮ , ведь он же победитель кубка Англии и чемпион Нидерландов?
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Тут пока непонятно какое у парня здоровье, Месси с Роналду всю карьеру по 90 минут бегают без сильных травм, так что вполне может играть много.
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Ответ Imperator1
Спасибо за Гави. У тебя есть выбор на второсортные матчи, давай возможность и игровое время всем.. но к сожалению, у человека совсем все плохо с головой и пониманием, какие нагрузки выпадают на молодежь. Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.
Какие к нему вопросы по Гави, который заработал травму в стыке?
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Вот таким образом он и сломал Гави: «не можешь отиграть 180 минут в ничего не значащем матче/турнире - уходи.» Вот Гави и ушел, ушел на 1 год из футбола.
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А Гави, простите, где кресты порвал? В какой игре? Луис, ты уже выиграл ЧЕ, хватит использовать детский труд!
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Ответ Imperator1
Спасибо за Гави. У тебя есть выбор на второсортные матчи, давай возможность и игровое время всем.. но к сожалению, у человека совсем все плохо с головой и пониманием, какие нагрузки выпадают на молодежь. Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.
Так он и не отдыхал особенно. Это Ваш Ямальский
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Ответ Shuller18
Какие к нему вопросы по Гави, который заработал травму в стыке?
Ну не таком важном матче, но все равно тренер хочет увидеть в своей команде лучших на тот момент игроков.
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Ответ Imperator1
Спасибо за Гави. У тебя есть выбор на второсортные матчи, давай возможность и игровое время всем.. но к сожалению, у человека совсем все плохо с головой и пониманием, какие нагрузки выпадают на молодежь. Прежде всего их воспитывал клуб, заботился и содержал.
Это не его проблема. Его задача выигрывать каждый, а игрок всегда может отказаться от вызова как тот же Куртуа
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Ответ Bakhaa
Вот он деградант, забыл что мальчик недавно на на юношеском чм и олимпиаде отыграл. Разочаровался в этом лысом. думал он умнее, а оказывается обычный тиран недалекого ума
Ямал не играл на Олимпиаде.
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