Ямаль о детстве: «Всегда играл в футбол против своих собак – нет ничего сложнее. Отец сказал, что они не кусаются, и я начал бегать с ними»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу животные и спорт Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал, что в детстве играл в футбол против своих собак.

«Я всегда играл со своими собаками, мой отец сказал, что они не кусаются, и я начал бегать с ними.

Нет ничего сложнее, чем играть против собаки», – заявил 17-летний полузащитник «Барселоны».

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16 комментариев
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Валерий Георгиевич отличного игрока вырастил
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Ответ wonderwall
Собаки Ямаля . Где они сейчас?
Там же где и собаки Месси - в Реал мадриде
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Собаки Ямаля . Где они сейчас?
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Вроде Роналдиньо тоже говорил, что в детстве против собак играл и оттачивал технику и дриблинг. Так что, можно сказать, что способ действенный. Ямаль так же подтверждает это своим умением обыгрывать
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Ямаль скоро насуёт всему мадриду как это делал мой месси.
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И это в сорока километрах от Барселоны!
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Батя наверно был фанатом фильмов с ВанДамом
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Он же сам детья
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вот, кстати, да. у меня собака дома, корги - классный защитник :) играю один на один против сына, а собака играет за всех и против всех одновременно :)
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Вот и теперь. Не сегодня так завтра какая-нибудь "сука" сломает. Тьфу-тьфу-тьфу
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Одной из собачек Ямаля был риго
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* Пацан - каратист
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Ответ Man the Human
Там же где и собаки Месси - в Реал мадриде
🤣🤣🤣
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Ответ Алексей Ненахов
Батя наверно был фанатом фильмов с ВанДамом
Батя наверное за ЦСКА болел
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