Ямаль о детстве: «Всегда играл в футбол против своих собак – нет ничего сложнее. Отец сказал, что они не кусаются, и я начал бегать с ними»

Ламин Ямаль рассказал, что в детстве играл в футбол против своих собак.

«Я всегда играл со своими собаками, мой отец сказал, что они не кусаются, и я начал бегать с ними.

Нет ничего сложнее, чем играть против собаки», – заявил 17-летний полузащитник «Барселоны».

Ямаль о Неймаре: «Раньше ходил к другу смотреть видео с ним, а дома тренировал его приемы в своей комнате перед сном»