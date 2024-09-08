Наумов о Пиняеве: «Выиграть с «Локо» Кубок России гораздо важнее, чем просиживать на лавке и стать чемпионом в «Зените». Ахметов тоже получил чемпионство, но парень же совсем потерялся»
Николай Наумов сравнил важность титулов, выигранных в «Локомотиве» и «Зените».
– Если Пиняев скажет, что уходит в «Зенит» за титулами, вы поймете его?
– Ахметов тоже получил чемпионство в России. Но парень же совсем потерялся.
Титул – это хорошая вещь, но сам по себе он не работает. Активность на поле плюс титул – вот это работает.
Если ты с «Локомотивом» выиграешь Кубок России, это будет гораздо более важный титул, нежели ты будешь просиживать на лавке и станешь чемпионом России в составе «Зенита», – сказал бывший президент московского клуба.
Можно быть 10 раз достойным техничным футболистом, но сгинуть в безызвестности, играя по середнякам или в донных лигах из-за агента/принципов/денег.
Каждый футболист выбирает сам, хочет он оставаться строчкой в статистике и технических протоколах матчей - или вписать свою фамилию золотыми буквами в историю Чемпионств.
Живёт в Санкт-Петербурге, является совладельцем строительной компании и стоматологической клиники то есть бывший космомольско партийный функционер