Наумов о Пиняеве: «Выиграть с «Локо» Кубок России гораздо важнее, чем просиживать на лавке и стать чемпионом в «Зените». Ахметов тоже получил чемпионство, но парень же совсем потерялся»

Николай Наумов сравнил важность титулов, выигранных в «Локомотиве» и «Зените».

– Если Пиняев скажет, что уходит в « » за титулами, вы поймете его?

– тоже получил чемпионство в России. Но парень же совсем потерялся.

Титул – это хорошая вещь, но сам по себе он не работает. Активность на поле плюс титул – вот это работает.

Если ты с « » выиграешь Кубок России, это будет гораздо более важный титул, нежели ты будешь просиживать на лавке и станешь чемпионом России в составе «Зенита», – сказал бывший президент московского клуба.