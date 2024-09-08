Наумов о Пиняеве: «Выиграть с «Локо» Кубок России гораздо важнее, чем просиживать на лавке и стать чемпионом в «Зените». Ахметов тоже получил чемпионство, но парень же совсем потерялся»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Николай Наумов Ильзат Ахметов Сергей Пиняев Футбол

Николай Наумов сравнил важность титулов, выигранных в «Локомотиве» и «Зените».

– Если Пиняев скажет, что уходит в «Зенит» за титулами, вы поймете его?

Ахметов тоже получил чемпионство в России. Но парень же совсем потерялся.

Титул – это хорошая вещь, но сам по себе он не работает. Активность на поле плюс титул – вот это работает.

Если ты с «Локомотивом» выиграешь Кубок России, это будет гораздо более важный титул, нежели ты будешь просиживать на лавке и станешь чемпионом России в составе «Зенита», – сказал бывший президент московского клуба.

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25 комментариев
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Ахметов потерялся из-за травмы. Не надо передергивать, вы ж, вроде, уважаемым человеком были
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Создаётся впечатление, что Наумов отговаривает Пиняева от перехода в Зенит, хотя недавно убеждал, что он очень хочет в Европу.
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История помнит только победителей.

Можно быть 10 раз достойным техничным футболистом, но сгинуть в безызвестности, играя по середнякам или в донных лигах из-за агента/принципов/денег.

Каждый футболист выбирает сам, хочет он оставаться строчкой в статистике и технических протоколах матчей - или вписать свою фамилию золотыми буквами в историю Чемпионств.
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Почему на зенит гонят в таких случаях? Почему с игроков не спрашивают? Игрока берет самый сильный клуб страны,дает денег сколько хочет игрок(ну будем думать так) и игрок не играет. Проблема в чем? В зените? Ну так игроков никто не заставляет(кроме быстрова). Спрашивайте с игроков,почему у них так происходит.
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Ответ Приорат70
В рейтинге обиженных Зенитом Наумов всегда будет в призовой тройке. Имею возможность следить за его "творчеством", благо у нашего СпортУикЭнда он почему-то в постоянных экспертах. Год за годом ничего не меняется, одна пластинка
Панов на первом месте?
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Лучше в Зените просиживать лавку, чем с таким жадным руководством.
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Наумов -не слышал-обладатель кубков и победитель чемпионатов?
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Парень хочет в Зенит, а не в Тамбов. )
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Пиняев так блестяще начал сезон, что скоро может оказаться на лавке, и не переходя в Зенит. Обсуждения этого игрока уже давно перевесили его достижения на поле.
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Подмена понятий, с чего он взял, что Пиняев будет сидеть на скамейке? Глушенков вот как-то не присел.
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В рейтинге обиженных Зенитом Наумов всегда будет в призовой тройке. Имею возможность следить за его "творчеством", благо у нашего СпортУикЭнда он почему-то в постоянных экспертах. Год за годом ничего не меняется, одна пластинка
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наумов-Закончил Фрунзенский политехнический институт. Работал главным инженером на заводе, потом перешел в райком комсомола, стал первым секретарем. После этого работал в райкоме КПСС, учился в партийной академии. По заявлениям самого Наумова в молодости он был игроком дубля бишкекского клуба «Алга». А после, работая во властных структурах, был его негласным куратором[1]. Позже занялся предпринимательской деятельностью, перебрался в Россию уже из независимого Кыргызстана. До того как стал президентом ФК «Локомотив» занимался девелоперским бизнесом в Санкт-Петербурге, был членом исполкома федерации футбола Ленинградской области[2].

Живёт в Санкт-Петербурге, является совладельцем строительной компании и стоматологической клиники то есть бывший космомольско партийный функционер
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Ответ Slava Vestiaz
Панов на первом месте?
Не, он затихарился
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Ответ hartum
Ахметов потерялся из-за травмы. Не надо передергивать, вы ж, вроде, уважаемым человеком были
А до травмы где он блистал?)
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Ответ hartum
Ахметов потерялся из-за травмы. Не надо передергивать, вы ж, вроде, уважаемым человеком были
А до травмы где он блистал?)
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Ахметов потерянный ещё со времён игры за Рубин
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Вот в Локо и учат чай разносить,это лучше чем лавку полировать
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Ахметов "совсем потерялся" еще в ЦСКА и Краснодаре. В Зенит его изначально не в основу брали, а для глубины состава. А вот Пиняев в Локо реально закис.
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Можно подумать, Пиняев основной игрок в Локомотиве. Да и когда он с Локо Кубок выигрывал?
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Не хотите, как хотите. :)
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Наумов завидует, ведь их паровоз берет чемпионство раз в 13 лет, последний трофей был в 2021 году, а у Зенита с тех пор уже 9 титулов.
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