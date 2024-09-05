Пиняев о календаре: «Топ-футболисты играют по 70-80 матчей за сезон, а у нас максимум 45 наберется. Мечтаем проводить больше игр такого уровня»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев высказался о плотном календаре в европейском футболе.

– Видел новую систему еврокубков?

– Пока не понял ее. Почему-то команды играют вразнобой, странное расписание. Надо будет вникнуть в этот принцип.

– Игроки несколько лет жаловались, что слишком много матчей. А тут еще появились дополнительные.

– Топ-футболистов можно понять, они за год проводят 10 дней в отпуске. У них по 70-80 матчей за сезон, есть определенный перебор. У нас же, может быть, наберется максимум по 45 матчей, если далеко зашли в Кубке.

Не буду говорить: «Нам бы их проблемы». Но мы, наоборот, мечтаем проводить больше игр такого уровня, – сказал полузащитник «Локомотива».

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9 комментариев
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Пиняев и за сборную прям сейчас играет, и интервью раздаёт, всё успевает, красавчик!
+20
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А я играю 60 минут максимум, потом выдыхаюсь и хожу пешком по полю, добавил Пиняев.
+13
0
+13
Ответ Benjamin
Ну наделали зачем-то кучу матчей в кубке и что, они кому-то интересны что ли?
Мне!
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интересно... хоть один топ игрок сыграл в прошлом сезоне 70-80 игр?
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Ответ Роман Грожан
великий тренер карпин взял в сборную игрока который поиграл конкуренцию крайним защитникам...
Ну Валеру можно понять. Он в основом молодых взял.
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Ответ Benjamin
Ну наделали зачем-то кучу матчей в кубке и что, они кому-то интересны что ли?
И мне!
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