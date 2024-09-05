Пиняев о календаре: «Топ-футболисты играют по 70-80 матчей за сезон, а у нас максимум 45 наберется. Мечтаем проводить больше игр такого уровня»
Сергей Пиняев высказался о плотном календаре в европейском футболе.
– Видел новую систему еврокубков?
– Пока не понял ее. Почему-то команды играют вразнобой, странное расписание. Надо будет вникнуть в этот принцип.
– Игроки несколько лет жаловались, что слишком много матчей. А тут еще появились дополнительные.
– Топ-футболистов можно понять, они за год проводят 10 дней в отпуске. У них по 70-80 матчей за сезон, есть определенный перебор. У нас же, может быть, наберется максимум по 45 матчей, если далеко зашли в Кубке.
Не буду говорить: «Нам бы их проблемы». Но мы, наоборот, мечтаем проводить больше игр такого уровня, – сказал полузащитник «Локомотива».