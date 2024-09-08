Наумов о Пиняеве: «В «Зенит» уходить не стоит. Покажите мне российского игрока, который закрепился бы там. Это очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд и выплевывает ненужных»
Николай Наумов сомневается, что Сергею Пиняеву стоит переходить в «Зенит».
«Пиняеву не стоит уходить в «Зенит». Вообще, я считаю, что для любого российского футболиста уход туда – это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать.
Глушенков – это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в «Зените» и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что «Зенит» – очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд, а потом что не нужно – выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим.
Поэтому я думаю, что для Пиняева вариант с «Зенитом» очень плохой.
Он сейчас в таком возрасте, когда ему нужно играть. Пиняев сел на лавку в «Локомотиве». Ему сейчас нужно там доказывать, что он игрок старта, что он сильнее Тикнизяна, каких-то других полузащитников.
Пиняев в прошлом году заиграл, о нем начали говорить, хвалить: «Ой, какая звезда, большой мастер». И в результате сейчас у него снижение уровня и непопадание в стартовый состав – это очень плохо.
Ему сейчас нужно год-два работать в «Локомотиве», чтобы он стал твердым игроком стартового состава. А потом уже можно думать.
Но я считаю, что лучший вариант для Пиняева – это, конечно, Европа, а не куда-то в России уходить. Я бы не советовал ему идти в «Зенит», – сказал бывший президент «Локомотива».
Довбня (Шинник)
Бабич (Альмерия)
Дуарте (Серро Портеньо)
Чернов (Крылья Советов)
Абена (Ференцварош)
Маслов (Тюмень)
Хлучевич (Арсенал)
Рябчук (Олимпиакос)
Денисов (СШОР Зенит)
Мартинс (Янг Бойз)
Умяров (Чертаново)
Пруцев (Крылья Советов)
Зобнин (Динамо)
Игнатов (ЦСКА)
Зорин (ЦСКА)
Маркиньос (Ференцварош)
Зиньковский (Крылья Советов)
Медина (ЦСКА)
Бонгонда (Кадис)
Угальде (Твенте)
Николсон (Шарлеруа)
Жозе (Бетис)
Как хорошо, что в Спартаке есть Максименко, Литвинов и Мелешин, а то бы мы и не поняли кто кашалот.
Сколько раз уж ему объясняли, что кашалот с зубами, что кашалот кусает пищу на куски и потом проглатывает. Никак запомнить не может.
А всё подряд и потом воду процеживают - это усатые киты. И то они ничего не выплевывают.
Это не про Пиняева.
Работодатель вправе выбирать наиболее квалифицированный персонал.