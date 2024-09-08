Наумов о Пиняеве: «В «Зенит» уходить не стоит. Покажите мне российского игрока, который закрепился бы там. Это очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд и выплевывает ненужных»

Николай Наумов сомневается, что Сергею Пиняеву стоит переходить в «Зенит».

« не стоит уходить в «Зенит». Вообще, я считаю, что для любого российского футболиста уход туда – это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать.

– это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в « » и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что «Зенит» – очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд, а потом что не нужно – выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим.

Поэтому я думаю, что для Пиняева вариант с «Зенитом» очень плохой.

Он сейчас в таком возрасте, когда ему нужно играть. Пиняев сел на лавку в «Локомотиве». Ему сейчас нужно там доказывать, что он игрок старта, что он сильнее Тикнизяна, каких-то других полузащитников.

Пиняев в прошлом году заиграл, о нем начали говорить, хвалить: «Ой, какая звезда, большой мастер». И в результате сейчас у него снижение уровня и непопадание в стартовый состав – это очень плохо.

Ему сейчас нужно год-два работать в « », чтобы он стал твердым игроком стартового состава. А потом уже можно думать.

Но я считаю, что лучший вариант для Пиняева – это, конечно, Европа, а не куда-то в России уходить. Я бы не советовал ему идти в «Зенит», – сказал бывший президент «Локомотива».