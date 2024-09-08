Наумов о Пиняеве: «В «Зенит» уходить не стоит. Покажите мне российского игрока, который закрепился бы там. Это очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд и выплевывает ненужных»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Николай Наумов Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Николай Наумов сомневается, что Сергею Пиняеву стоит переходить в «Зенит».

«Пиняеву не стоит уходить в «Зенит». Вообще, я считаю, что для любого российского футболиста уход туда – это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать.

Глушенков – это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в «Зените» и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что «Зенит» – очень богатый клуб, который, как кашалот, заглатывает все подряд, а потом что не нужно – выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим.

Поэтому я думаю, что для Пиняева вариант с «Зенитом» очень плохой.

Он сейчас в таком возрасте, когда ему нужно играть. Пиняев сел на лавку в «Локомотиве». Ему сейчас нужно там доказывать, что он игрок старта, что он сильнее Тикнизяна, каких-то других полузащитников.

Пиняев в прошлом году заиграл, о нем начали говорить, хвалить: «Ой, какая звезда, большой мастер». И в результате сейчас у него снижение уровня и непопадание в стартовый состав – это очень плохо.

Ему сейчас нужно год-два работать в «Локомотиве», чтобы он стал твердым игроком стартового состава. А потом уже можно думать.

Но я считаю, что лучший вариант для Пиняева – это, конечно, Европа, а не куда-то в России уходить. Я бы не советовал ему идти в «Зенит», – сказал бывший президент «Локомотива».

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глушенков,Кузяев, Караваев ,Мостовой ( сдал в этом сезоне), Шатов , мало ? В Зените ты или соответствуешь или нет, по голове до посинения пупа не гладят , но шанс дают. По мне , такой и должна быть команда профессиональных спортсменов .
+29
-4
+25
Справедливости ради, такие игроки были. Даже и в последнее время. Караваев, Оздоев, Кузяев, Ерохин и Сутормин немало играли в свое время. Можно как угодно относиться к Зениту, но Наумов сказал чушь. В том же Спартаке были такие же люди, переходившие с перспективой, и которые не заиграли
+19
0
+19
Дзюба был такой. Кузяев был очень средний, которого прокачали, Шатов, Файзулин, Караваев, Ерохин, даже Чистяков играл, пока не накосячил пару раз жёстко. Но, вы продолжайте выдумывать страшилки, попутно проигрывая чемпионаты Зениту.
+16
-2
+14
Если вы не хотите соревноваться каждый день с лучшими игроками и выигрывать трофеи тогда вам действительно лучше не переходить в ФК Зенит
+12
-3
+9
Ответ Локомотивище
Мало.
Дзюба, Оздоев ….
+9
0
+9
Ответ Dmitry_1986
Глушенков,Кузяев, Караваев ,Мостовой ( сдал в этом сезоне), Шатов , мало ? В Зените ты или соответствуешь или нет, по голове до посинения пупа не гладят , но шанс дают. По мне , такой и должна быть команда профессиональных спортсменов .
Плюс Лунев, Латышонок, Оздоев, Дзюба(бывший на лавке Спартака) Кокорин
+6
0
+6
Если амбиций нет и всё устраивает, то не надо переходить.
+5
0
+5
Ответ Predator87
лучше сразу поехать в европу чем тухнуть в нашем болоте)головин как в монако прибавил. а тот же кварацкелия за год в наполи добился большего чем легионеры в зените за все время
в Монако и Наполи можно ехать без вопросов, дело за малым: получить их предложение
+4
0
+4
Так, а куда их девать, если они не тянут. Выплюнуть и забыть, Зенит не богадельня и не собес! Каждый хочет себя попробовать в топ-клубе, но не каждый соответствует своим амбициям.
+3
0
+3
Ответ Dmitry_1986
Дзюба, Оздоев ….
Кузяев... Да в Зените даже казах может "закрепиться и играть постоянно".
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Кашалот России
Селихов (Амкар)
Довбня (Шинник)
Бабич (Альмерия)
Дуарте (Серро Портеньо)
Чернов (Крылья Советов)
Абена (Ференцварош)
Маслов (Тюмень)
Хлучевич (Арсенал)
Рябчук (Олимпиакос)
Денисов (СШОР Зенит)
Мартинс (Янг Бойз)
Умяров (Чертаново)
Пруцев (Крылья Советов)
Зобнин (Динамо)
Игнатов (ЦСКА)
Зорин (ЦСКА)
Маркиньос (Ференцварош)
Зиньковский (Крылья Советов)
Медина (ЦСКА)
Бонгонда (Кадис)
Угальде (Твенте)
Николсон (Шарлеруа)
Жозе (Бетис)

Как хорошо, что в Спартаке есть Максименко, Литвинов и Мелешин, а то бы мы и не поняли кто кашалот.
+4
-1
+3
Покажите ему Глушенкова. Пусть замолчит сразу.
+3
-1
+2
одного такого знаю... настолько хорошо закрепился что даже тренером там стал
+2
0
+2
Да Пиняев уже давно кончился. Как любое дитя пиара. Прогресса в его игре нет. Пусть идёт куда хочет.
+2
0
+2
Наумов вцепился в кашалота. Сравнение идиотское.
Сколько раз уж ему объясняли, что кашалот с зубами, что кашалот кусает пищу на куски и потом проглатывает. Никак запомнить не может.

А всё подряд и потом воду процеживают - это усатые киты. И то они ничего не выплевывают.
+2
0
+2
Таких экспертов (как этот невнятный бывший ... вагон)
Это не про Пиняева.
+1
0
+1
Будет Пиняев да и не важно кто другой , отдавать все силы и мастерство за победу в игре команды Зенит и ему прямая дорога в основу , а будет считать бабки заработанные , вероятность перемалывать сухарики одним причинным местом на скамье запаса очень велика
+1
0
+1
А как насчёт перейти, понять уровень и прописать уход в аренду в договоре? Всё большие клубы поступают так, как этот эксперт глаголет
+1
0
+1
Вчера МИРАНЧУК, сегодня ПИНЯЕВ. Кто следующий ???
0
0
0
Не кашалот, а балтийские чайки: хватают все, что блестит, но не все могут унести
0
0
0
Если футбол профессиональный - это бизнес, футболисты в этой системе наёмные работники, клуб - работодатель.
Работодатель вправе выбирать наиболее квалифицированный персонал.
0
0
0
кто бы там раскрылся и не зачах....
0
0
0
Скажите им, что Кузяев сильнее любого паспорта Локомотива последних лет так 10. Причем ничуть не слабее Леши Миранчука.
+2
-2
0
Ответ Predator87
лучше сразу поехать в европу чем тухнуть в нашем болоте)головин как в монако прибавил. а тот же кварацкелия за год в наполи добился большего чем легионеры в зените за все время
Кому нужен игрок, не попадающий в основу Локомотива и боящийся конкуренции?
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Скажите им, что Кузяев сильнее любого паспорта Локомотива последних лет так 10. Причем ничуть не слабее Леши Миранчука.
ну вообще то слабее))миранчук леша в топ чемпе поиграл,да не получилось.но аталанта все таки по сравнению с гавром небо и земля
0
0
0
Ответ Predator87
ну вообще то слабее))миранчук леша в топ чемпе поиграл,да не получилось.но аталанта все таки по сравнению с гавром небо и земля
Так если не получилось, то о чем это говорит?
0
0
0
Ответ юра георгиевский
Покажите ему Глушенкова. Пусть замолчит сразу.
Посмотрим, что Глушенков покажет после травмы. Не спеши с выводами
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий