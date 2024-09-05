Сергей Пиняев: «Каждый хочет в Европу в статусе игрока, на которого рассчитывают. А не просто подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке»

Сергей Пиняев поделился мыслями о возможности перехода в клуб из Европы.

«Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры.

Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно.

Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать.

Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке – нет. У каждого есть амбиции.

Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», – сказал полузащитник « » .