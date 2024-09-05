Сергей Пиняев: «Каждый хочет в Европу в статусе игрока, на которого рассчитывают. А не просто подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев поделился мыслями о возможности перехода в клуб из Европы.

«Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры.

Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно.

Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать.

Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке – нет. У каждого есть амбиции.

Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», – сказал полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

10 комментариев
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Намёк про Сафонова?)
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Ответ bubareska
Намёк про Сафонова?)
Сафонов буквально стал самым дорогим вратарём в истории французского чемпионата. На заведомых лавочников такие суммы там не выкладывают.
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Ответ Иван Балашов
Сафонов буквально стал самым дорогим вратарём в истории французского чемпионата. На заведомых лавочников такие суммы там не выкладывают.
в псж лавочники и подороже были
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Ага , вы это Каким нибудь африканцам расскажите ) …
Надо ехать и доказывать , не всем при подписании контракта гарантирую место на поле.
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я готов сфоткаться
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Может просто уменьшить аппетит по ЗП?
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Я по этой причине в реал не перешёл в свое время.
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Наши russian players мнят себя звёздами, которым должны гарантировать место в старте.
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Ответ GJ yanowayler
Может просто уменьшить аппетит по ЗП?
У тебя есть точная инфа, сколько Пиняев получает? И насколько в Европе больше/меньше?
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Ага , вы это Каким нибудь африканцам расскажите ) … Надо ехать и доказывать , не всем при подписании контракта гарантирую место на поле.
Так у африканских футболистов нет возможности зарабатывать миллионы на Родине и играть в относительно(относительно африканских так точно) сильном чемпионате, разные ситуации, Пиняев и намекает, что в 19 лет спешить некуда, не за еду играет на песке
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