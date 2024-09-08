Спаллетти о сборной Италии: «У нас нет Баджо, Дель Пьеро, Тотти, но в игре с Францией мы были чем-то большим, чем командой, мы были братьями. И это решает любые проблемы»

Лучано Спаллетти признал, что сейчас в Италии нет игроков уровня Роберто Баджо.

«Я слышу противоречивые высказывания о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли о том, что в такой стране, как наша, всегда найдутся 20 игроков, которые составят сильную команду. Это всегда будет правдой, независимо от периода.

Возможно, надо лучше понимать эпоху. Скажем, сейчас у нас нет настоящих, чистокровных «технарей», у нас нет , Дель Пьеро, . Но у нас много футболистов, которые способны делать на поле многие вещи, способны адаптироваться, жертвовать собой. И такие детали оказывают решающее влияние.

В пятницу [в матче с Францией] мы были чем-то большим, чем командой, мы были братьями, объединившимися в команду. И это становится решением любой проблемы», – отметил главный тренер сборной .