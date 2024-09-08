Спаллетти о сборной Италии: «У нас нет Баджо, Дель Пьеро, Тотти, но в игре с Францией мы были чем-то большим, чем командой, мы были братьями. И это решает любые проблемы»

Теги Франческо Тотти Лучано Спаллетти Алессандро Дель Пьеро Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Роберто Баджо Лига наций УЕФА Футбол

Лучано Спаллетти признал, что сейчас в Италии нет игроков уровня Роберто Баджо.

«Я слышу противоречивые высказывания о нашей сборной. Я всегда отталкиваюсь от своей мысли о том, что в такой стране, как наша, всегда найдутся 20 игроков, которые составят сильную команду. Это всегда будет правдой, независимо от периода.

Возможно, надо лучше понимать эпоху. Скажем, сейчас у нас нет настоящих, чистокровных «технарей», у нас нет Баджо, Дель Пьеро, Тотти. Но у нас много футболистов, которые способны делать на поле многие вещи, способны адаптироваться, жертвовать собой. И такие детали оказывают решающее влияние.

В пятницу [в матче с Францией] мы были чем-то большим, чем командой, мы были братьями, объединившимися в команду. И это становится решением любой проблемы», – отметил главный тренер сборной Италии.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza ITALIA!!!
+1
0
+1
Зарядим вместе чтобы не скучно было …
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий