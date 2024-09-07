Спаллетти о камбэке против Франции: «Италия отреагировала моментально – это был ключевой момент матча. Было важно оставаться командой на поле» 

Лучано Спаллетти оценил волевую победу сборной Италии над Францией (3:1) в Лиге наций.

«Игроки отреагировали моментально [на пропущенный на 14-й секунде гол] – это был ключевой момент матча. Они пытались снять напряжение с команды и в итоге сыграли в тот футбол, в который и хотели сыграть. За это их стоит похвалить дважды.

Лучшее не враг хорошего, всегда есть возможность сделать что-то лучше. Было важно оставаться командой на поле», – сказал главный тренер сборной Италии RAI Sport.