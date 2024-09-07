Спаллетти о камбэке против Франции: «Италия отреагировала моментально – это был ключевой момент матча. Было важно оставаться командой на поле» 

Теги Лучано Спаллетти Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Лучано Спаллетти оценил волевую победу сборной Италии над Францией (3:1) в Лиге наций.

«Игроки отреагировали моментально [на пропущенный на 14-й секунде гол] – это был ключевой момент матча. Они пытались снять напряжение с команды и в итоге сыграли в тот футбол, в который и хотели сыграть. За это их стоит похвалить дважды.

Лучшее не враг хорошего, всегда есть возможность сделать что-то лучше. Было важно оставаться командой на поле», – сказал главный тренер сборной Италии RAI Sport.

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