Италия первой после России забила 3 гола в гостях у Франции в официальном матче. «Скуадра адзурра» обыграла французов на выезде впервые с 1954-го

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Сборная России по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Поражение Франции от Италии отмечено рядом редких статистических показателей.

Команда Дидье Дешама уступила в матче Лиги наций со счетом 1:3. Встреча проходила в Париже.

«Скуадра адзурра» победила французов на их поле впервые с 1954 года – тогда же она в последний раз забивала этому сопернику три гола. Тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Также Италия стала первой командой после России, которой удалось трижды поразить ворота Франции на выезде в официальном матче. Российская команда победила на «Стад де Франс» в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000 – 3:2.

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9 комментариев
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Forza Italia ! С победой всех. Отличная игра и масса моментов, тактически переиграли, не было той грузности и безыдейности что была на Евро. Не поплыли, проявили характер когда было необходимо ! Крутая игра Италии, за долгое время... 👍
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Круто, 25 лет рекорд продержался и это только сравнялись, но не превзошли)
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Ответ Человек1991
Великая Россия )) помню тогда Карпин приструнил Зидана )
Саня Панов Саняяяя
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+5
С 1954 года…Mamma Mia!!!
+3
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+3
Слава богу в матче Франция Россия, который мы выиграли, забил НЕ МОСТОВОЙ, а Карпин. А то сейчас опять читали бы самовосхваления Царя.
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+1
Великая Россия )) помню тогда Карпин приструнил Зидана )
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🤌🤌🤌
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Неплохо для Италии 70 лет спустя, наконец-то дождались и сделали это, Молодцы!!!🇮🇹
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Ответ Человек1991
Великая Россия )) помню тогда Карпин приструнил Зидана )
Не в этом матче, а позже, в товарняке 0-0
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