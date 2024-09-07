Италия первой после России забила 3 гола в гостях у Франции в официальном матче. «Скуадра адзурра» обыграла французов на выезде впервые с 1954-го
Поражение Франции от Италии отмечено рядом редких статистических показателей.
Команда Дидье Дешама уступила в матче Лиги наций со счетом 1:3. Встреча проходила в Париже.
«Скуадра адзурра» победила французов на их поле впервые с 1954 года – тогда же она в последний раз забивала этому сопернику три гола. Тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Также Италия стала первой командой после России, которой удалось трижды поразить ворота Франции на выезде в официальном матче. Российская команда победила на «Стад де Франс» в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000 – 3:2.