Италия первой после России забила 3 гола в гостях у Франции в официальном матче. «Скуадра адзурра» обыграла французов на выезде впервые с 1954-го

Поражение Франции от Италии отмечено рядом редких статистических показателей.

Команда Дидье Дешама уступила в матче наций со счетом 1:3. Встреча проходила в Париже.

«Скуадра адзурра» победила французов на их поле впервые с 1954 года – тогда же она в последний раз забивала этому сопернику три гола. Тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Также Италия стала первой командой после России, которой удалось трижды поразить ворота на выезде в официальном матче. Российская команда победила на «Стад де Франс» в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000 – 3:2.