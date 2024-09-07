Анчелотти – лучший итальянский тренер по версии FourFourTwo. Капелло – 4-й, Аллегри – 8-й, Конте – 10-й
Карло Анчелотти признан лучшим итальянским тренером в истории.
Возглавляющий «Реал» специалист занял первую строчку в рейтинге из 32 человек, составленном FourFourTwo.
В первую половину списка попали:
1. Карло Анчелотти.
3. Арриго Сакки.
4. Фабио Капелло.
5. Витторио Поццо.
6. Марчелло Липпи.
7. Нерео Рокко.
8. Массимилиано Аллегри.
9. Роберто Манчини.
10. Антонио Конте.
11. Карло Каркано.
12. Энцо Беарзот.
13. Лучано Спаллетти.
14. Освальдо Баньоли.
15. Клаудио Раньери.
16. Джан Пьеро Гасперини.
Симоне Индзаги занял 20-е место, Маурицио Сарри – 21-е, Стефано Пиоли – 28-е, Чезаре Пранделли – 29-е, Роберто Де Дзерби – 30-е, Роберто Ди Маттео – 32-е.
если мы говорим о влиянии на тренерскую мысль, то ни в одном из мировых рейтингов его нет даже в первых пятидесяти. Там есть кто угодно - Михелс, Сакки, Гвардиола, Лобановский, Кройф, в конце концов, Моуриньо - но Анчелотти там нет и быть не может.
потому что достижения Анчелотти (как, кстати, и Зидана) не масштабируемы. Невозможно сказать футбольному тренеру "делайте, как Карло: возьмите пяток суперзвёзд и правильно ими управляйте". Потому что футбол на 99.9 процентов не состоит из суперзвёзд.
Анчелотти не "лучший тренер", а "лучший тренер суперклуба".
Неужели Трапатонни и Поццо так хороши? Как по мне тройка должна быть - Сакки, Липпи, Анчи.
Причем Карло всегда проваливает один турнир, не умеет работать не два фронта, тот же Челси в тот сезон рвал всех в АПЛ а в ЛЧ вылетел сразу в 1/8, или тот же Милан 2004 который взял скудетто а в ЛЧ уступил Депортиво
1989 - Финал Милан 4:0 Стяуа
1990 - Финал Милан 1:0 Бенфика
1991 - 1/4 Вылет по техническому поражению
Уже при Каппело:
1993 - Финал Марсель 1:0 Милан
1994 - Финал Милан 4:0 Барса
1995 - Финал Аякс 1:0 Милан