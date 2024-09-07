Анчелотти – лучший итальянский тренер по версии FourFourTwo. Капелло – 4-й, Аллегри – 8-й, Конте – 10-й

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Карло Анчелотти признан лучшим итальянским тренером в истории.

Возглавляющий «Реал» специалист занял первую строчку в рейтинге из 32 человек, составленном FourFourTwo.

В первую половину списка попали:

1. Карло Анчелотти.

2. Джованни Трапаттони.

3. Арриго Сакки.

4. Фабио Капелло.

5. Витторио Поццо.

6. Марчелло Липпи.

7. Нерео Рокко.

8. Массимилиано Аллегри.

9. Роберто Манчини.

10. Антонио Конте.

11. Карло Каркано.

12. Энцо Беарзот.

13. Лучано Спаллетти.

14. Освальдо Баньоли.

15. Клаудио Раньери.

16. Джан Пьеро Гасперини.

Симоне Индзаги занял 20-е место, Маурицио Сарри – 21-е, Стефано Пиоли – 28-е, Чезаре Пранделли – 29-е, Роберто Де Дзерби – 30-е, Роберто Ди Маттео – 32-е.

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73 комментария
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Липпи только 6-й?!)Человек,который выиграл в футболе всё в качестве тренера.И причем (редчайший случай) был успешен и как тренер клуба и как тренер сборной.Победа на ЧМ,как вишенка на торте
+37
-2
+35
Ответ Амантур Бакытбеков
Не знаю с чего это Аллегри который был успешен только с одним клубом и то в определенные времена так высоко, так ещё и выше Конте который везде где был достигал успехов, конечно конец не всегда был хорошим но сам факт его назначение всегда был гарантом усиления
Аллегри и с Миланом был чемпионом.
+26
0
+26
На мой взгляд лучший Арриго Сакки. Он сотворил самую большую революцию в итальянском футболе. В числе его протеже - Карло Анчелотти.
+28
-4
+24
Ответ Амантур Бакытбеков
Не знаю с чего это Аллегри который был успешен только с одним клубом и то в определенные времена так высоко, так ещё и выше Конте который везде где был достигал успехов, конечно конец не всегда был хорошим но сам факт его назначение всегда был гарантом усиления
Потому что Конте в том Юве турков в плей-офф пропускал, а Аллегри дважды в финал вывел
+25
-2
+23
Беарзот 12)))))))) Ребята 442 реально далекие от футбола
+22
-4
+18
Не знаю с чего это Аллегри который был успешен только с одним клубом и то в определенные времена так высоко, так ещё и выше Конте который везде где был достигал успехов, конечно конец не всегда был хорошим но сам факт его назначение всегда был гарантом усиления
+29
-12
+17
Ответ Born is the King
В списке есть культовые тренеры, которые определяли итальянский футбол. Анчи при всем уважении это не тот тренер, который команды с нуля. Тем более пересовские судейские отскоки не должны вводить в заблуждении при оценке тренерской работы Анчи
У них Манчини выше Беарзота)))))) это клиника, но раз АПЛ брал с мешком, то априори выше для британцев)))))))
+18
-4
+14
Ответ Marcus Aurelius
Анчелотти всего с одной победой Серии А не может быть лучшим в истории
Здесь не лучшего тренера Серии А выбирали, а лучшего итальянского. От того, что он побеждал во всех лигах и ЛЧ, он перестал быть итальянцем?)
+17
-5
+12
что значит "лучший"? если мы говорим о победах в ЛЧ с топ-клубами - Анчелотти безусловно лучший.

если мы говорим о влиянии на тренерскую мысль, то ни в одном из мировых рейтингов его нет даже в первых пятидесяти. Там есть кто угодно - Михелс, Сакки, Гвардиола, Лобановский, Кройф, в конце концов, Моуриньо - но Анчелотти там нет и быть не может.

потому что достижения Анчелотти (как, кстати, и Зидана) не масштабируемы. Невозможно сказать футбольному тренеру "делайте, как Карло: возьмите пяток суперзвёзд и правильно ими управляйте". Потому что футбол на 99.9 процентов не состоит из суперзвёзд.

Анчелотти не "лучший тренер", а "лучший тренер суперклуба".
+12
-6
+6
Для меня лучший Липпи. Нравился его Ювентус, а ЧМ 2006 это вообще вишенка на торте)
+11
-5
+6
Застал работу Липпи в сборной Италии и Юве, в детстве казался мне супертопом. Вроде и выигрывал все и не с самыми сильными командами. А он только 6ой.
Неужели Трапатонни и Поццо так хороши? Как по мне тройка должна быть - Сакки, Липпи, Анчи.
+5
0
+5
Как обычно, рейтинг от Говно-4 нереально спорный, чисто для срача. Беарзот, который выиграл ЧМ-82, последовательно обыграв Аргентину с Марадоной, Бразилию, и Германию - 3:1, даже место в десятке не заслужил. Хотя и на ЧМ-78 Италия играла великолепно и пробилась хотя бы в четверку лучших команд планеты под его руководством
+7
-2
+5
Раньше было известно три вида лжи - простая ложь, грязная ложь и статистика. Теперь появилась четвёртая - рейтинги.
+4
0
+4
Ответ Амантур Бакытбеков
Не знаю с чего это Аллегри который был успешен только с одним клубом и то в определенные времена так высоко, так ещё и выше Конте который везде где был достигал успехов, конечно конец не всегда был хорошим но сам факт его назначение всегда был гарантом усиления
Аллегри больше трофеев имеет, дважды доходил до финалов ЛЧ. Он лучше.
+4
-1
+3
Беарзот ниже Аллегри?! Хэмм, ну мягко говоря, крайне спорно...
+3
0
+3
Ответ Амантур Бакытбеков
Ему просто повезло прийти на пик того Юве, Практически все лидеры были на пике.
В ЕК конте - ничтожество. Подтверждено Ювентусом и Интером. Да и вообще его методика уже сбоит.
+3
0
+3
Анчелотти всего с одной победой Серии А не может быть лучшим в истории
+13
-11
+2
С Миланом где играло сборная мира у него один Скудетто за почти 10 лет работы. Титулы с ПСЖ и Баварией даже в серьез не стоит рассматривать.

Причем Карло всегда проваливает один турнир, не умеет работать не два фронта, тот же Челси в тот сезон рвал всех в АПЛ а в ЛЧ вылетел сразу в 1/8, или тот же Милан 2004 который взял скудетто а в ЛЧ уступил Депортиво
+5
-3
+2
Ответ Игорь Новиков
И дальше что? Результат не важен, важно строительство? Серьезно? Можно строить и ничего не выиграть. Футбол - это про результат. Да-да, 15 отскоков в истории ЛЧ)
Конечно строительство важнее, когда тебя по экскурсиям водят, тебе говорят кто собор/музей/театр построил, а не кто был там когда-то директором.
+2
0
+2
В списке есть культовые тренеры, которые определяли итальянский футбол. Анчи при всем уважении это не тот тренер, который команды с нуля. Тем более пересовские судейские отскоки не должны вводить в заблуждении при оценке тренерской работы Анчи
+24
-22
+2
Ответ JohnnyMadsen
Застал работу Липпи в сборной Италии и Юве, в детстве казался мне супертопом. Вроде и выигрывал все и не с самыми сильными командами. А он только 6ой. Неужели Трапатонни и Поццо так хороши? Как по мне тройка должна быть - Сакки, Липпи, Анчи.
Полностью тебя поддерживаю. Лучшая итальянская команда,что я видел,это юве Липпи. А анчелоти даже с тем Миланом за 8 лет только одно скудетто взял.
+2
0
+2
Липпи должен быть в тройке. Его Юве был самой мощной командой в Европе в 90-х. Да и чемпион мира. А вот Фабио на 6-м самое оно.
+4
-2
+2
Ответ Амантур Бакытбеков
Не знаю с чего это Аллегри который был успешен только с одним клубом и то в определенные времена так высоко, так ещё и выше Конте который везде где был достигал успехов, конечно конец не всегда был хорошим но сам факт его назначение всегда был гарантом усиления
Конте только в чемпионатах хорошо играет, а в еврокубках у него результаты хуже чем у Тен Хаага. Юве вместе с Аллегри два раза играл в финалах ЛЧ, Аллегри ещё чемпионат зацепил с Миланом. Да, данный момент Аллегри не топ но и Конте далеко не ушёл
+2
0
+2
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий удален модератором
и Юве и Сборную Италии, да и Трапп посильней в тренерском плане чем Анч, вот по факту, Анч лучший из сегодняшних итальянских тренеров, но лучший ли за всю историю? Большой вопрос.
+1
0
+1
Ответ Фарид Харисов
Аллегри больше трофеев имеет, дважды доходил до финалов ЛЧ. Он лучше.
Ему просто повезло прийти на пик того Юве, Практически все лидеры были на пике.
+2
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+1
Липпи и точка!
+1
0
+1
Липпи самый лучший. Легенда
+1
0
+1
Ответ Marcus Aurelius
Анчелотти всего с одной победой Серии А не может быть лучшим в истории
у Анчелоти больше всех в лч🤣 чем у юве
+1
0
+1
Ответ Сково Роад
что значит "лучший"? если мы говорим о победах в ЛЧ с топ-клубами - Анчелотти безусловно лучший. если мы говорим о влиянии на тренерскую мысль, то ни в одном из мировых рейтингов его нет даже в первых пятидесяти. Там есть кто угодно - Михелс, Сакки, Гвардиола, Лобановский, Кройф, в конце концов, Моуриньо - но Анчелотти там нет и быть не может. потому что достижения Анчелотти (как, кстати, и Зидана) не масштабируемы. Невозможно сказать футбольному тренеру "делайте, как Карло: возьмите пяток суперзвёзд и правильно ими управляйте". Потому что футбол на 99.9 процентов не состоит из суперзвёзд. Анчелотти не "лучший тренер", а "лучший тренер суперклуба".
Причем здесь вообще все Моуриньо, Гвардиолы и прочие, если тут конкретно речь о лучших тренерах Италии
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
По титулам да. Но постановка игры самая захватывающая у Сакки. Его Милан в числе лучших команд в истории.
Построенный им Милан за 6 сезонов 5 раз играл в финале ЛЧ, причем это эпоха трех легионеров без возможности собирать за пару лет сборную мира.

1989 - Финал Милан 4:0 Стяуа
1990 - Финал Милан 1:0 Бенфика
1991 - 1/4 Вылет по техническому поражению
Уже при Каппело:
1993 - Финал Марсель 1:0 Милан
1994 - Финал Милан 4:0 Барса
1995 - Финал Аякс 1:0 Милан
+3
-2
+1
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