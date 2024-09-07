Анчелотти – лучший итальянский тренер по версии FourFourTwo. Капелло – 4-й, Аллегри – 8-й, Конте – 10-й

Карло Анчелотти признан лучшим итальянским тренером в истории.

Возглавляющий « » специалист занял первую строчку в рейтинге из 32 человек, составленном .

В первую половину списка попали:

1. .

2. .

3. Арриго Сакки.

4. .

5. Витторио Поццо.

6. Марчелло Липпи.

7. Нерео Рокко.

8. Массимилиано Аллегри.

9. Роберто Манчини.

10. Антонио Конте.

11. Карло Каркано.

12. Энцо Беарзот.

13. Лучано Спаллетти.

14. Освальдо Баньоли.

15. Клаудио Раньери.

16. Джан Пьеро Гасперини.

Симоне Индзаги занял 20-е место, Маурицио Сарри – 21-е, Стефано Пиоли – 28-е, Чезаре Пранделли – 29-е, Роберто Де Дзерби – 30-е, Роберто Ди Маттео – 32-е.