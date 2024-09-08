Балахнин о Соболеве: «Амбициозный футболист, не играя в старте, часто становится неактивным. В «Зените» большая конкуренция, в условиях которой он еще не был»
Сергей Балахнин поделился мнением о будущем Александра Соболева в «Зените».
«Большой вопрос, усилит Соболев «Зенит» или нет. Сейчас там играют люди, которые стабильно забивают. В составе сине-бело-голубых очень большая конкуренция, в условиях которой Соболев по сути еще никогда не был.
Часто же бывает так, что амбициозный футболист, переходя в новую команду и не играя в стартовом составе, становится неактивным. Это распространенная вещь», – сказал бывший главный тренер «Ростова».